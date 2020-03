Näin valmiuslaki vaikuttaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen – kriisiryhmä kokoontuu joka päivä, kaupunkipyörät käyttöön etuajassa

Osa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen vuoroista on jäänyt koronavirustilanteen takia ajamatta. HSL:n viestinnästä kerrotaan, miten valmiuslaki näkyy lähijunien, bussien, raitiovaunujen ja metrojen liikennöinnissä.

Valmiuslain nojalla voidaan muun muassa kieltää oikeus oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella sekä puuttua joukkoliikenteeseen. Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen valmiuslailla ei ole HSL:n mukaan vaikutusta.

– Valmiuslaki ei toistaiseksi vaikuta mitenkään. Joukkoliikenne pyritään järjestämään, siellä on peruutuksia, mutta se ei johdu valmiuslaista, vaan siitä, että kuljettajilla pitää olla matalampi kynnys jäädä esimerkiksi flunssan takia kotiin, kertoo viestinnän asiantuntija Tuija Ruoho HSL:ltä.

Osa pääkaupunkiseudun linja-auto-, lähijuna-, metro-, ja raitiovaunuvuoroista on jouduttu perumaan henkilöstöpulan takia.

– Peruutukset johtuvat tällä hetkellä siitä, että ei ole riittävästi kuljettajia ajamaan kaikkia vuoroja. Junaliikenteen peruutukset johtuvat osittain ylityökiellosta. K-ja A-junat kulkevat nyt harvennetuin vuorovälein, eli 20 minuutin välein. Muut lähijunat kulkevat normaalisti, Ruoho kertoo.

HSL varautuu mahdolliseen tilanteen pahenemiseen vuorojen harvennuksilla.

– Yksi osa meidän varautumista on sitä, että on suunniteltu etukäteen, mitkä vuorot ajetaan ja mitkä jätetään ajamatta, jos tulee henkilöstöstä pulaa, Ruoho sanoo.

– Meillä on kriisivalmiusryhmä, joka kokoontuu päivittäin tarkastelemaan tilannetta ja tarkistamaan suunnitellut toimet.

HSL:n mukaan metro siirtyy keskiviikkona 18.3. kesän 2019 aikatauluihin. Samana päivänä raitiovaunut siirtyvät arkisin lauantailiikenteeseen.

Koronaviruksen vuoksi selvästi lisääntynyt etätyö vaikuttaa hiljentäneen työmatkaliikenteen.

Etätöiden takia matkustajia on joukkoliikenteessä vähemmän kuin normaalisti.

– Matkustajia on nyt hirvittävän paljon vähemmän. Toisaalta on hyvä, että ei ole kauhean tiivis tunnelma, että se ei ainakaan tällä hetkellä ole syy karsia liikennettä, Ruoho toteaa.

HSL suosittelee matkustajia noudattamaan THL:n ohjeita.

– Kehotamme välttämään turhaa matkustamista, eli kannattaa miettiä, onko se matkan tekeminen välttämätöntä. Lisäksi matkustajien kannattaa välttää kaikkiin pintoihin koskemista, Ruoho sanoo.

HSL suosittelee tarpeellisten matkojen tekemistä esimerkiksi pyörällä tai kävellen, jos se on mahdollista. Hyvä uutinen on se, että koronavirustilanteen takia kaupunkipyörät otetaan Helsingissä ja Espoossa käyttöön viime vuotta aikaisemmin.

– Tavoitteena on, että kaupunkipyörät olisivat käytössä maanantaina 23.3., kertoo Ruoho.

HSL:n mukaan kaupunkipyörät saadaan näillä näkymin käyttöön maanantaina 23.3.

Myös joukkoliikenteen työntekijöitä suojellaan mahdollisilta tartunnoilta. Liikennevälineiden siivousta on tehostettu ja kuljettajien lipunmyynnistä on luovuttu. Näin vältetään kuljettajien kanssakäymistä matkustajien kanssa. Esimerkiksi isossa osassa busseista on turvaohjaamo, mikä suojaa kuljettajaa virusten leviämiseltä.

HSL pitää tärkeänä, että joukkoliikenne jatkuu edelleen.

– On näitä ammattiryhmiä, joiden on todella tärkeää näissä oloissa päästä töihin. Sen takia on tärkeää, että joukkoliikenne saadaan pidettyä toiminnassa, Ruoho toteaa.