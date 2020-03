Korkein oikeus linjasi Suomessa: Rikoksesta tuomittua miestä ei voitu luovuttaa – Romaniassa liian pieni selli

Miestä odotti Romaniassa neljän vuoden vankeusrangaistus. Suomi ei luovuta romanialaismiestä kotimaahansa liian huonojen vankilaolosuhteiden takia.

Korkein oikeus päätti ennakkoratkaisussaan tiistaina, ettei se luovuta rikoksesta tuomittua romanialaismiestä kotimaahansa. Miestä olisi odottanut Romaniassa neljän vuoden vankeusrangaistus omaisuusrikoksesta. Romania on Suomen tavoin EU-maa.

Korkein oikeus perusteli asiaa sillä, että mies olisi joutunut mahdollisesti olemaan vankilassa, jossa hänen henkilökohtainen sellitilansa jäisi alle kolmeen neliömetriin. Korkein oikeus nojautui päätöksessään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) oikeuskäytäntöön. EIT on vaatinut sellitilaa, jossa henkilökohtainen tila on vähintään kolme neliömetriä. EIT:n mukaan on vaarana, että tätä pienemmissä selleissä vankien ihmisarvoa loukattaisiin.

Syyttäjä, joka esitti miehen luovuttamista Romaniaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella, yritti vedota, että mies olisi ollut minimivaatimukset alittavassa sellissä vain öisin.

Syyttäjän mukaan minimivaatimuksen alittavassa sellissä vietettävää aikaa oltaisiin voitu pitää lyhyenä, satunnaisena ja vähämerkityksisenä ajanjaksona. Syyttäjän mukaan siten miehen luovuttamiselle ei olisi ollut esteitä, varsinkin, kun vangit saavat liikkua riittävästi sellien ulkopuolella ja heille on järjestetty oheistoimintaa. Syyttäjä oli sitä mieltä, ettei miehen ihmisarvoa olisi siten loukattu.

Korkein oikeus tuli kuitenkin siihen lopputulemaan, ettei miehen sellissä viettämää aikaa voitu pitää lyhyenä, satunnaisena tai vähämerkityksellisenä, koska hän olisi joutunut olemaan kyseisessä vankilassa yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden. Korkein oikeus piti siten Helsingin käräjäoikeuden antaman ratkaisun ennallaan.

– Korkein oikeus katsoo, että asiassa on perusteltua syytä epäillä, että (miehen) luovuttaminen Romaniaan altistaisi hänet vaaralle ihmisarvoa loukkaavasta kohtelusta. Näin ollen luovuttamispyynnöstä on kieltäydyttävä, korkein oikeus totesi.

26-vuotias mies on ollut viime syksystä lähtien säilössä, kun Suomen viranomaiset ottivat hänet kiinni. Korkein oikeus päätti tiistaina, että mies on päästettävä heti vapaaksi.

Miehen puolustuksen mukaan sille ei ole esteitä, etteikö mies voisi jäädä Suomeen.