Valmiuslain työvelvollisuus iskee ensin terveydenhuollon ammattilaisiin – näihin töihin lailla voidaan määrätä

Apteekit, lääketukut, lääketehtaat, terveydenhuollon välineiden valmistajat voidaan määrätä laajentamaan toimintaansa.

Suomen oloissa historiallinen valmiuslaki voi määrätä yllättävän monet ammattiryhmät töihin. Valmiuslaki on äärimmäinen keino väestön suojaamiseen poikkeusoloissa.

Valtioneuvosto tiedotti, että Suomessa on todettu poikkeusolot ja valmiuslain käyttöönottoasetusta käsitellään siksi eduskunnassa tiistaina 17.3. Koronavirusepidemia tarjoaa sen mahdollisuuden puuttua ihmisten liikkumiseen. Tätä mahdollisuutta hallitus myös käyttää.

Valmiuslain mukaiset toimivaltuudet voidaan myöntää viranomaisille vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaavan hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin aikana (1552/2011, 3 § 5). Valmiuslain käyttöönotosta ja hyväksymisestä päättävät valtioneuvosto, tasavallan presidentti ja eduskunta.

IS kysyi valtiosääntöoikeuden asiantuntijalta, keitä työmääräys voi koskea.

– Lähtökohta on se, että valmiuslain perusteella yhteiskunnan elintärkeisiin toimiin voidaan määrätä henkilölle työvelvollisuus, Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori, emeritus,Teuvo Pohjolainen kertoo Ilta-Sanomille.

Voidaanko siis tässä koronviruksen tapauksessa terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi määrätä muillekin aloille työvelvollisuus? Esimerkiksi valtakunnan ulkomaankaupan takoa vaikkapa merenkulun ammattilaisille?

– Täytäntöönpanoasetus määrää sen, otetaanko työvelvollisuus käyttöön ja minkä alojen työtekijälle valmiuslain mukainen työvelvollisuus voidaan määrätä, hän sanoo.

Koskeeko työvelvollisuus vain julkisten työnantajien työntekijöitä vai periaatteessa kaikkia?

– Työvelvollisuus voi koskea kaikkia 18-68 -vuotiaita Suomessa asuvia, joiden työpanos on välttämätöntä maanpuolustuksen, väestön suojaamisen, välttämättömän terveydenhuollon tai vähimmäistoimeentulon taikka huoltovarmuuden kannalta erityisen merkityksellisen tuotannon turvaamiseksi, Pohjolainen kertoo.

Asetuksessa tarkempi rajaus

Huomionarvoista on siis se, että valmiuslain käyttöönottoa koskevassa asetuksessa on määriteltävä, mitkä toimivaltuudet otetaan käyttöön.

Valmiuslain mukaan sosiaali- ja terveysministeriö eli STM voi velvoittaa esimerkiksi lääketehtaan, lääketukkukaupan tai apteekin laajentamaan tai muuttamaan toimintaansa.

STM voisi hallituksen määrittämissä poikkeusoloissa myös velvoittaa esimerkiksi lääketehdasta siirtämään toimintansa kokonaan toimialueensa ulkopuolelle.

Työvelvollisuus koskee monia

Terveydenhuollon ammattilaisia voidaan määrätä töihin.

Valmiuslakia koskevan työvelvollisuutta koskevan 14 luvun 95 pykälän mukaan kohdan mukaan jokainen terveydenhuoltoalalla työskentelevä ja alan koulutuksen saanut 18–68-vuotias voidaan määrätä kahdeksi viikoksi terveydenhuoltoon liittyviin töihin. Määräys voidaan uusia kerran.

Lisäksi 3 §:n 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa on jokainen Suomessa asuva, jolla on kotikuntalain mukaan kotikunta Suomessa, joka toimii terveydenhuollon alalla, on saanut koulutusta tällä alalla ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta, velvollinen tekemään tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi välttämätöntä työtä terveydenhuollossa. Määräys tällaiseen työhön voidaan antaa korkeintaan kahdeksi viikoksi kerrallaan. Määräys voidaan uusia kerran.

Työvoimaviranomainen saa antaa työvelvolliselle työmääräyksen vain sellaiseen työhön, jota tämä pystyy kohtuudella tekemään ottaen huomioon hänen ikänsä, terveydentilansa, mahdollinen vammaisuutensa, perhesuhteensa, koulutuksensa, aikaisempi työkokemuksensa sekä tehtäväksi määrättävän työn luonne.

Myös terveydenhuollossa toimivia elinkeinoharjoittajia, kuten muun muassa apteekit, lääketukut, lääketehtaat, terveydenhuollon välineiden valmistajat voidaan määrätä laajentamaan tai muuttamaan toimintaansa.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskenteli yhteensä 258 567 henkilöä vuonna 2014. Terveyspalveluissa työskenteli 132 387 ja sosiaalipalveluissa 126 180 henkilöä. Lisäksi näihin liittyvissä yhteisissä hallinnon palveluissa työskenteli 6 143 henkilöä. Luvuissa eivät ole mukana ostopalvelua yksityiseltä sektorilta.

Hätätyöhön voidaan määrätä vain omalle työnantajalle

Hätätyö kuuluu osaksi normaaliolojen työaikalakia. Hätätyötä saa teettää enintään kahden viikon ajan ja vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä. Hätätyö sallii poikkeamisen normaaleista lepoajoista ja tauoista. Hätätyölaki mahdollistaa ylityön teettämisen ilman työntekijän suostumusta.

Työaikalain perusteella hätätyötä saa teettää ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheutettua tai uhatessa aiheuttaa keskeytyksen säännölliseen toimintaan, tai hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön vaarantumisen. Koronaviruksen leviämisen voidaan tulkita olevan tällainen tilanne.

Lääkärit voidaan määrätä ylitöihin

Lääkäriliiton mukaan hätäyön ja suojelutyön perusteella voidaan poiketa enimmäistyöaikaa, taukoja, vuorokausilepoa ja viikkolepoa koskevista määräyksistä sekä muuttaa viranhaltijan tehtävien sisältöä.

Lisäksi ylityötä voidaan teettää ilman suostumusta. Lääkärit ovat kuntasektorilla viranhaltijoita, joiden osalta ylityön teettäminen ja päivystykset ovat useimmiten tuttuja.

Suojelutyön sisältö ja esimerkiksi varallaolon määrä päätetään kuitenkin tilanteen mukaan tapauskohtaisesti.

Monet valmiuslain kohdat eivät kosketa kosketa koronaviruksen tilannetta

Periaatteessa valmiuslain monet pykälät antavat laajat valmiudet viranomaisille, mutta monet monet valmiuslain kohdat eivät kosketa koronaviruksen kaltaisia tartuntatauteja.

Valmiuslain mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto eli Trafi johtaa ja valvoo poikkeusoloissa ilmakuljetuksia ja liikennettä yhteistoiminnassa ilmavoimien kanssa. Liikenteen turvallisuusvirasto voi yhteiskunnan toimivuuden ja sotilaallisen puolustusvalmiuden turvaamiseksi kieltää siviili-ilmailun tai rajoittaa sitä koko valtakunnan alueella tai sen osassa ja päättää lentopaikkojen tarkemmasta käyttämisestä ja niiden käyttämisen rajoittamisesta.