Katiska-käräjät suljettiin yleisöltä koronan takia

Oikeudenkäynnin jatkosta keskustellaan suljettujen ovien takana.

Helsingin käräjäoikeudessa jatkuva massiivinen Katiska-huumejuttu suljettiin tiistaina kokonaan yleisöltä koronavirusriskin takia. Oikeuden puheenjohtaja Airi Jousila antoi ennen käsittelyn alkua määräyksen, ettei ketään ylimääräisiä oteta paikalle istuntosaliin.

Suomen hallitus ilmoitti poikkeuksellisista rajoituksista muun muassa julkisiin kokoontumisiin maanantaina iltapäivällä. Käräjäoikeus ei ollut ilmeisesti ehtinyt järjestää tiistaiaamuksi yleisölle mahdollisuutta seurata Katiska-istuntoa videoyhteyden välityksellä.

Istunto aloitettiin siis käytännössä suljettujen ovien takana. Todennäköisesti heti alkuun keskustellaan siitä, miten Katiska-oikeudenkäyntiä jatketaan ja pitäisikö se laittaa nyt tauolle koronariskin ja valmiuslain todennäköisen käyttöönoton takia.

Nykyiset suullista käsittelyä koskevat säännökset lähtevät siitä, että oikeudenkäynnit ovat yhtäjaksoisia eikä niissä pidetä pitkiä taukoja. Useat avustajat olivat ennen istunnon alkua kuitenkin sitä mieltä, että säännökset on sen verran väljästi kirjoitettu, että ne mahdollistaisivat Katiskan laittamisen tauolle kuukaudeksi.

Eräs heistä huomautti, että yksi syytettyjä avustavista asianajajista on yli 70-vuotias. Hallitus on velvoittanut kaikki yli 70-vuotiaat eristäytymään kanssaihmisistään, koska heillä on suuri vaara sairastua koronasta vakavasti.

Katiska-juttu on yksi Suomen kaikkien aikojen suurimmista huumerikosjutuista. Liikemies Niko Ranta-ahon ja ex-jengijohtajan Janne Tranbergin johtaman organisaation epäillään salakuljettaneen Suomeen valtavia määriä erilaisia huumeita.

Jutussa on yli 50 syytettyä, joista toistakymmentä on vangittuna. Istuntopäiviä jutulle on määrätty pitkälle kesään asti.

Kaikki syytetyt eivät ole paikalla kaikkina päivinä, mutta koronariski on silti ilmeinen. Syytettyjen lisäksi istuntosalissa ovat paikalla heidän avustajansa, vankien vartijat, neljä syyttäjää, kolme tuomaria ja käräjäsihteeri.

Oikeusministeriö ilmoitti jo maanantaina, että tuomioistuimissa joidenkin asioiden käsittelyä saatetaan joutua lykkäämään koronatilanteen takia. Myös jo sovittuja istuntoja voidaan joutua peruuntumaan, ja käsittelyajat yleisesti ottaen pidentyvät.