Sää on lauhaa ja pohjoisessa tulee lumisateita

Tiistaina lauha lounaisvirtaus voimistuu, torstaina Suomeen virtaa kylmempää ilmaa.

Tiistaina lauha lounaisvirtaus voimistuu. Aamulla maan etelä- ja itäosassa on vielä aurinkoista, pilvisyys kuitenkin lisääntyy koko maassa ja maan pohjoisosan yli itään liikkuu hajanaisia lumi- tai räntäsateita. Muualla maassa sää jatkuu enimmäkseen poutaisena. Lämpötila on 1–5 astetta, itärajalla sekä maan pohjoisosassa 0–5 pakkasastetta. Illaksi sää lauhtuu myös pohjoisessa.

Keskiviikkona sää on poutaista ja aurinko paistaa laajalti maan keski- ja pohjoisosassa. Maan eteläosassa pilvisyys on runsaampaa ja iltapäivällä lounaasta saapuu vesisateita. Illalla sateita yltää hieman myös maan keskiosaan. Lounaistuuli on kohtalaista. Sää on hyvin lämmintä, lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 4–8 astetta, pohjoisessa 0–5 astetta.

Torstaina Suomeen virtaa kuivempaa ja kylmempää ilmaa. Maan pohjoisosan yli kaakkoon liikkuu lumikuuroja. Muualla maassa sää on poutaista ja pääosin aurinkoista, päivällä pilvisyys vaihtelee. Päivälämpötila on maan eteläosassa 4–8 astetta, keskiosasasta Oulun korkeudelle 0–5 astetta ja pohjoisempana 0–8 pakkasastetta.