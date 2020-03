Main ContentPlaceholder

Arvi Lind: ”Teen kaikkeni, että olen siinä ketjussa mukana, joka katkaisee tämän taudin leviämisen”

–Tunnen vastuuni ja olen mielelläni katkaisemassa taudin leviämistä, 79-vuotias Arvi Lind kertoo.

79-vuotias Arvi Lind on kokenut kaikki mahdolliset epidemiat uutisten tekijänä. – On ollut sikainfluenssa, aasialainen ja sars, ja niistäkin on selvitty, hän kertoo.