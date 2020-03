11 kysymystä koulujen sulkemisesta – koulujohtaja lataa suorat sanat opiskelun onnistumisesta

Hallitus linjasi, että koulut suljetaan keskiviikosta lähtien 13.4. asti koronavirusepidemian vuoksi. Ilta-Sanomat kysyi Opetushallitukselta ja muutamasta Suomen suuresta kaupungista, miten päätös vaikuttaa koulujen toimintaan.

1. Miten opetus järjestetään?

– Poikkeavilla järjestelyillä, joista etäopetus on yksi keskeisin. Vielä ei ole tarkkaa kuvaa, miten se käytännössä toteutuu. Etäopetuksen erilaisia muotoja ja digitaalisia opetusvälineitä hyödyntämällä, kertoo johtaja Matti Lahtinen Opetushallituksesta.

– Kaikille tarjotaan etäopetusta ja opettajat työskentelevät etänä. Koulut suljetaan paitsi niiltä 1.–3. luokkalaisilta, joiden vanhemmat työskentelevät kriittisillä aloilla ja erityisen tuen oppilailta, kertoo Tampereen kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä.

– Meillä on valmisteltu etukäteen etäyhteyksiä hyödyntäviä opetusohjeistuksia kouluille. Tietenkin koulut voivat ohjata itsenäistä opiskelua ja käyttää valmiita sähköisiä oppimateriaaleja. Nyt kun tämä aktualisoituu laajemmin, meillä on vielä tänä iltana kokous, jota jatketaan huomenna. Siinä voidaan vielä tarkentaa kouluille tähän asti annettua ohjeistusta, sanoo Espoon opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen.

Oletko koululaisten vanhempi tai opettaja? Kerro, mitä tuntoja hallituksen päätös sinussa herättää: uutiset@iltasanomat.fi tai WhatsApp 040-6609019

2. Miten pienimpien peruskoululaisten etäopetus järjestetään?

– Heidän kanssaan se on haastavampaa. He tarvitsevat enemmän ohjausta ja tukea kuin vanhemmat oppilaat. Luotan suomalaisten opettajien ammattitaitoon. Yleisradio on tärkeä toimija ja tuottaa erilaista opetusohjelmaa, jota voidaan hyödyntää opetuksessa. Opetushallituksen on tarkoitus keskustella kustantajien kanssa, että voidaanko digitaalisen oppimateriaalin käyttöä nyt lisätä, jotta myös nuorempien oppilaiden opiskeluun olisi soveltuvia materiaaleja, Opetushallituksen Lahtinen vastaa.

– Meillä ei ole perusopetuksessa hirveästi sellaisia oppilaita, joilla ei ole kännykkää. Pienemmillä oppilailla voi olla niin. Tämä kysyy huoltajilta ja vanhemmilta tosi paljon sitoutumista. Tämä on täysin poikkeuksellinen tilanne, mutta luotan ja uskon, että tämäkin kääntyy suomalaisen sivistysvaltion voitoksi, että tämäkin klaarataan. Etätyötä on niin monenlaista, eikä se ole pelkkää tietokoneella olemista, Järvelä sanoo.

3. Miten varmistetaan, että kaikilla oppilailla on opetukseen tarvittavat välineet kotona?

– Jos kotona ei ole omia läppäreitä tai tietokoneita, koulut voivat antaa niitä oppilaiden käyttöön etäopetuksen ajaksi. On selvää, että eri kunnissa ja eri kouluilla on erilaiset valmiudet. Opetushallituksen on tarkoitus keskustella kustantajien kanssa, että voidaanko digitaalisen oppimateriaalien käyttöä lisätä, Opetushallituksen Lahtinen sanoo.

– Turussa olemme jakaneet neljäsluokkalaisille ja sitä vanhemmille henkilökohtaisia päätelaitteita. Heidän on siitä syystä käytännössä huomattavasti helpompi tehdä etätehtäviä kotoa käsin, kun heillä on omat laitteet. 1.–3. luokkalaisilla henkilökohtaisia laitteita ei käytännössä ole. Heille annetaan varmaan Wilman välityksellä erilaisia tehtäviä, sanoo Turun sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen.

– Meidän täytyy huomioida, että kaikilla oppilailla ei välttämättä ole etäyhteyksiä tai tietokonetta ja silloin täytyy huomioida myös sellaiset oppilaat. Opettajamme ovat hyvin ammattitaitoisia ja he tuntevat oppilaansa. Opettajilla on huomenna aikaa vielä katsoa tarkemmin, että miten tullaan 13.4. asti toimimaan, vastaa Espoon opetustoimen johtaja Toivonen.

– Opetusta pystyy järjestämään kännykän, padin, tabletin tai tietokoneen avulla. Huomenna käymme kiireesti läpi, että kaikilla on joku väline, jolla osallistua opetukseen. Sitten on tehtäväpakettia, jos kone uuvahtaa. Jos kännyköistä pitää kaivaa vanhin Nokia, niin tekstiviestilläkin saa yhteyden. Kaikkien samanaikaista verkossa olemista ei varmaan Suomessa kapasiteetit kestä. Sekin täytyy katsoa, että miten työskentely etenee tämän neljän viikon ajan, kertoo Tampereen kasvatus- ja opetusjohtaja Järvelä.

4. Hallituksen mukaan lähiopetus järjestetään erityisen tuen oppilaille sekä niille 1.–3. luokkalaisille ja koulun esiopetuksessa oleville, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Mitä nämä alat ovat?

– Hyvä kysymys. Kaikkein kriittisimmät ovat tietysti välittömään turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät työtehtävät. Näkisin itse, että jos työskentelee esimerkiksi kaupassa iltavuorossa ja on yksinhuoltaja, sekin on aika lailla sellainen tilanne, arvioi Tampereen kasvatus- ja opetusjohtaja Järvelä.

– Olisin odottanut, että valtiovalta olisi määritellyt, mitkä ovat ne kriittiset ammatit, ettei niitä tarvitse joka kunnassa erikseen pohtia. Meillä ne on pohdittu: sosiaali- ja terveystoimi, palo- ja pelastusala, poliisi, rajavartiolaitos, tulli, puolustusvoimat, kaupan myyjät, apteekin henkilöstö, vesi- ja viemärihuolto, energiahuolto, sähköhuolto, jätehuolto, tiedotusvälineiden edustajat, hinaajat, päivähoidon ja koulun omat työntekijät. Neljäsosa vanhemmista ainakin on tämän tyyppisten ammattien parissa, sanoo Turun sivistystoimialan johtaja Jalonen.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat, poliisi, pelastuslaitos, rajavartiolaitos ovat ainakin tämäntyyppisiä yhteiskunnan avainaloja, joissa on tärkeää, että henkilöstö pystyy olemaan työssä, Opetushallituksen Lahtinen linjaa.

5. Miten varmistetaan, että oppilaat osallistuvat opetukseen?

– Olennaista on se, että oppilaiden työskentelyä kontrolloitaisiin ja varmistettaisiin, että he koulupäivinä työskentelevät. Opettajat ovat yhteydessä jollain välineellä oppilaaseen. Mitään tarkkoja suunnitelmia, miten sen tulee tapahtua, ei vielä ole. Opetustavoitteet ovat vastaavat kuin ne olisivat koulussa. Siinä, miten lapsi ja nuori pystyy opiskelemaan, siinä on totta kai eroja. Kun tilanne on ohi, tukiopetuksen tarve on merkittävä osalla oppilaista. Etätyöskentely vaatii itsekuria, eikä se luonnistu kaikilta yhtä hyvin. Opettajat toimivat siinä ohjaajina. Ei ole tarkoitus, että oppilaat yksin työskentelevät, Opetushallituksen Lahtinen sanoo.

– Rehellisesti sanoen ei mitenkään. Tai sitä, että he oppisivat jotakin neljän viikon aikana. On täysin epärealistista, että pienet peruskoululaiset oppilaat kykenisivät täysipainoisesti neljä viikkoa opiskelemaan. Viikko on sellainen aika, joka vielä jotenkin toimii. Etäopiskelujakso on lähinnä poliittista silmänlumetta. Opettajat ovat yhteydessä oppilaisiin, mutta jos oppilas painaa toisessa päässä tietokoneen pois päältä, opettaja ei voi tehdä yhtään mitään, sanoo sivistystoimialan johtaja Jalonen Turusta.

– Meillä etäopetus aloitettiin 7.–9. luokilla tänään. Se lähtee siitä periaatteesta, että opettaja on yhteydessä jokaiseen lapseen joko useamman kerran tai kerran päivässä. Oppilailla on silloin oikeus yksilökohtaiseen opetukseen. Yhteys on vaan etänä, sanoo kasvatus- ja opetusjohtaja Järvelä Tampereelta.

6. Onko uhkana, että oppilaat käyttävät etäopiskelujakson ylimääräisenä lomana?

– Se on suuri vaara. Saadaanko heidät pysymään neljä kuukautta kotona katsomassa telkkaria tai pelaamassa pelejä, etteivät he olisi tauteja levittämässä? Monessa perheessä on aidosti sellainen tilanne, että teinejä ei saa edes jouluaattona pysymään kotona, koska mieluummin he menevät kaverin luo. Saadaanko heidät pysymään neljä kuukautta kotona?, kysyy Jalonen.

7. Miten arviointi hoidetaan tuona aikana?

– Perusopetuksen täytyy olla monipuolista. Voidaan kirjoittaa erilaisia tekstejä tai tehdä kokeita. Niistä yhteensä arvosana määräytyy. Tarvitaan uudenlaista ajattelua, Lahtinen kertoo.

– Ei mitenkään, Jalonen sanoo.

– Kouluvuodesta 3/4 on käyty ja opettaja on tehnyt 75 prosenttia tämän vuoden arvioinnista. Yksi neljä viikkoa toisella tavalla työskenneltynä ei tuo arviointiin mitään poikkeuksellista. Ihan samassa aikataulussa arviointi tapahtuu toukokuun lopulla, mikäli lukuvuotta ei keskeytetä. Opettaja arvioi etätyötä ja etätyön osaamista, Tampereen kasvatus- ja opetusjohtaja Järvelä huomauttaa.

8. Miten kokeet järjestetään?

– Tampereella joku koulu oli jo siirtynyt etäopetukseen ja siellä eräs nuori suoritti englannin koetta läppärin avulla. Totta kai se kokeen suorittaminen etänä on vähän erilaista. Siinä täytyy luottaa opiskelijaan. Silloin rehellisyys on taustalla. Olennaista on, että on välineet, joilla voi opiskella ja suorittaa vaikkapa koetehtäviä, Lahtinen kertoo.

– Arviointi perustuu kokonaisuutena ihan toisiin asioihin kuin pelkkiin kokeisiin. Koulua on käyty 3/4 vuodesta. Tässä poikkeusolossa osaamista voidaan kartoittaa hyvin monella eri tavalla. Perinteistä paperikoetta ei voida järjestää. Opettajat ovat hyvin tottuneita opetuksen aikaiseen arviointiin, eikä tämä tuota sitä tilannetta, että kun toivottavasti päästään 14. päivä kouluun, niin paukutetaan joka päivä kokeita, vaan oppimista ja arviointia tapahtuu myös etäopetuksessa. Se ei perusopetuksessa ole mikään ongelma, sanoo Tampereen kasvatus- ja opetusjohtaja Järvelä.

– Tuskin tänä aikana järjestetään kokeita. Niitä voidaan siirtää ja toteuttaa sitten, kun kaikki ovat taas paikalla, kertoo Espoon opetustoimen johtaja Toivonen.

9. Pystytäänkö peruskoulun päättötodistukset jakamaan?

– Tarkoitus on, että todistukset ja peruskoulun päättötodistukset annettaisiin ihan normaalisti. Päättötodistus on koko peruskoulun osaamisen yhteenveto, ei vain näiden viimeisten kuukausien näyttö, sanoo opetushallituksen Lahtinen.

– Jonkinnäköiset päättötodistukset pystytään jakamaan, koska on siinä puolitoista kuukautta aikaa opiskella erilaisia asioita, mikäli etäopiskelujakso voidaan päättää kuukauden päästä. Sitä ei kukaan tiedä, loppuuko se silloin vai vasta kesän jälkeen elokuussa. Moni asiantuntija on sitä mieltä, että koulut pitäisi laittaa kolmeksi kuukaudeksi kiinni. Jos koulut laitetaan niin pitkäksi aikaa kiinni, peruskoulun päättötodistuksia ei voida antaa. Se on ihan päivänselvä asia. Koska meillä on opetussuunnitelmia, jonka tavoitteet pitäisi saada kiinni, Jalonen sanoo.

– Kyllä. Olisin kantanut enemmän huolta, jos opetustoiminta olisi kokonaan keskeytynyt. Silloin meillä olisi tullut sivistyksen ja opetuksen antamiseen aika iso lovi monelle ikäluokalle. Etäopetus se haastaa meidät kaikissa muodoissa, mutta yhdeksäsluokkalaiset ovat suorittaneet kahdeksan ja kolme neljäsosaa, joten en usko, että yksi neljän viikon toisenlainen oppimisjakso muuttaa asiaa. Se olisi vähän hassua, kun nyky-yhteiskunnassa puhutaan etäoppimisen mahdollistamisesta ja oppimisen eri tavoista, niin yhtäkkiä kuukauden etäoppimisjakso keskeyttäisi mahdollisuuden saada päättötodistuksen. Se olisi jotenkin nurinkurista, Järvelä sanoo.

10. Voidaanko koulunkäyntiä jatkaa kesällä?

– Koulutyö päättyy viikon 22 viimeisenä arkipäivänä ja tällä hetkellä näyttää siltä, että silloin päätetään. Jos koulutyö pakottavasta syystä keskeytetään, niin lukuvuotta voidaan jatkaa enintään kuudella päivällä. Ajatuksena on, että nyt koulutyö ei keskeydy, vaan opiskelu tapahtuu toisella tavalla. Ainakaan tällä hetkellä ei ole mitään sellaista syytä, miksi koulutyötä jatkettaisiin viikon 22 jälkeen, Opetushallituksen Lahtinen sanoo.

11. Hallituksen määräämät toimet ovat voimassa 13.4. asti. Voivatko koulut pysyä kiinni pidempään?

– Päätös on annettu kuukaudeksi. En ole terveyspuolen asiantuntija, mutta ei tämä varmaan kuukaudessa mene ohi. Nyt tilannetta seurataan, että miten järjestely toimii. Jossain muodossa uskoisin, että jatkuu pidempäänkin, Opetushallituksen Lahtinen sanoo.