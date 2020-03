Kirjastoista kannetaan kirjoja kotiin kasoittain – ”Kannattaa hakea ne varaukset nyt pois”

Suomen kaikki kirjastot suljetaan tällä viikolla osana koronavirusepidemian vastaisia toimia.

Hallituksen maanantainen päätös sulkea muun muassa kaikki Suomen kirjastot koronavirusepidemian hillitsemiseksi aiheutti yleisöryntäyksen moniin kirjastoihin, STT:n soittokierroksella selvisi.

– Kyllä, kovasti on ruuhkaa. Voidaan sanoa, että ei ole näin paljoa (kävijöitä) nähty pahimpanakaan ruuhka-aikana, kertoo kirjastovirkailija Johanna Suojanen Tampereen pääkirjasto Metsosta.

Turun pääkirjastossakin riittää kuhinaa.

– Silmämääräisesti katsottuna nyt ei lainata yhtä–kahta kirjaa, vaan otetaan pidemmäksi aikaa lukemista. Varsinkin lapsilla mutta myös aikuisilla on oikeasti kirjapinoja, kertoo Turun kaupungin kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula.

Hänen mukaansa Turussa kävijämäärät ovat torstaista lähtien olleet kolmanneksen pienempiä kuin yleensä, mutta maanantaina viiden jälkeen ihmisiä alkoi tulla huomattavasti tavallista enemmän. Varsinkin varaushyllyt ovat selvästi tyhjentyneet.

– Kannattaa hakea ne varaukset nyt pois, koska on tulossa pitkä aika, ettei niitä saa. Jos oma kirjasto vain on tiistaina vielä auki, kannustaisin hakemaan varauksen pois. Ja koska joissain kunnissa kirjastoja on jo suljettu, kannattaa aina tarkistaa internetistä oman kirjaston aukioloaika, Pilppula ohjeistaa.

– Lukeminen on hyvä tapa viettää vapaa-aikaa sitten. Ja onhan meillä myös pelejä, elokuvia ja musiikkia, kaikkea kotiin vaan lainattavaksi nyt.

Koronaviruksen tarttumista pyritään Turun kirjastoissa ehkäisemään muun muassa sillä, että lainausautomaatteja ja yleisökoneiden näppäimistöjä ja hiiriä puhdistetaan tavallista useammin. Kirjastossa asioidessa ei myöskään tarvitse olla lähikontaktissa kenenkään muun kanssa. Omasta käsihygieniasta kannattaa silti pitää kirjastossakin huolta.

Oulun kirjastopalvelujen päällikkö Jouni Pääkkölä taas kertoo, että kaupungin kirjastoissa kävijämäärät eivät ole olleet poikkeuksellisen suuria. Sen sijaan lukemista varataan mukaan tavallista enemmän.

– On tullut viestiä työntekijöiltä, että selvästi enemmän otetaan lainoja mukaan kuin normaalisti, Pääkkölä kertoo.

Hallituksen maanantaina linjaamat poikkeusjärjestelyt, kirjastojen kiinniolo mukaan lukien, ovat voimassa ainakin huhtikuun puoliväliin asti.