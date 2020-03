Kaari Utrio, 77: ”Kumpi on pahempi iäkkäille: olla viikkoja yksin vai saada koronavirus?

–Että saan vielä elämän lopussa kokea tämän ihmeen, että lakia, joka on tarkoitettu Suomen sotatilaksi, käytetään influenssaan, 77-vuotias kirjailija Kaari Utrio sanoo.

Kirjailija ja kulttuurihistorioitsija Kaari Utrio vastaa puhelimeen kotonaan Somerniemellä.

77-vuotias naisten aseman puolestapuhuja ja historiallisten romaanien mestari on juuri lopettanut puhelun samaan ikäluokkaan kuuluvan ystävänsä kanssa.

Utrio on katsellut televisiosta Suomen hallituksen tiedotustilaisuuden, jossa on kerrottu, että kaikki yli 70-vuotiaat suomalaiset velvoitetaan pysymään erillään kontaktista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

– Olen juuri ystävieni kanssa jutellut ja vaihtanut Whatsupp -viestin, että jos kuitenkin me riskiryhmäläiset voitaisiin tavata, Kaari Utrio kertoo.

– En kuitenkaan halua asettaa vaaraan läheisiäni.

Kaari Utrio on huolissaan monien yksin asuvien puolesta.

– En tiedä, kumpi on pahempi iäkkäille, se, että on viikkoja yksin vai se, että saa koronaviruksen.

Yhteiskunnallisista asioista kiinnostunutta Kaari Utriota vähän naurattaakin maailmanmeno.

– Ei ole kauan, kun meidän ikäluokastamme käytettiin sanaa kestävyysvaje, ja nyt koko yhteiskunnan pitäisi pysähtyä, kun meitä suojellaan, hän sanoo.

Hallituksen tiedostustilaisuus oli Utriosta hienoa katseltavaa. Hallituksen naisministerit esiintyivät hienosti.

– Olen iloinen, että meidän naiset pystyivät tekemään kovia päätöksiä. Upeita esiintyjiä! Ei tarvittu vanhoja miehiä sinne!

Kaari Utrio ei vielä osaa sanoa, miten karanteeni vaikuttaa hänen elämäänsä.

– En tiedä, ottaako poliisi minut kiinni, kun kävelen tuolla metsässä, hän naurahtaa.

– On etuoikeus päästä pihalta metsään. Kukaan ei näe minun vastustavan lakia.

Utrio ei myöskään usko, että poliisi tulee hakemaan häntä kylästä samanikäisten naapureiden terassilta.

Somerniemen maaseudulla asuva kirjailija ei aja autoa. Lähimpään kauppaan on 15 kilometriä.

–Minulla on perhe ja ystäviä ja maalla on kunnon ruokavarastot. Varmaan selviäisin yksin puoli vuotta. Eri asia on, jos asuu kaupungissa, jossa ei ole varastotilaa, Kaari Utrio sanoo.

1942 syntyneellä Utriolla on perspektiiviä monenlaisista ajoista.

Hän on puhunut ystävien kanssa, että kun tarpeeksi vanhaksi elää, niin kaikkea näkee.

– Että saan vielä elämän lopussa kokea tämän ihmeen, että lakia, joka on tarkoitettu Suomen sotatilaksi, käytetään influenssaan.

– Nyt on elämäni ensimmäinen vuosi, kun ei ole talvea. USA:n presidentinvaalit haluan vielä nähdä. Tämä on mielenkiintoinen vuosi, Kaari Utrio summaa.

Lopuksi hän toivottaa hyvää jatkoa. Historioitsijana hän tietää: elämä jatkuu.