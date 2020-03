Suomessa vallitsee poikkeusolot – näin valmiuslaki aktivoidaan

Valtioneuvosto käsittelee asiaa tiistain istunnossaan.

Hallitus ilmoitti maanantaina todenneensa yhdessä presidentin kanssa, että Suomessa vallitsee koronavirustilanteen takia poikkeusolot. Tämän takia Suomessa voidaan ottaa käyttöön valmiuslaki.

Valmiuslaissa on määritelty erilaisia poikkeusoloja, kuten Suomeen kohdistuva hyökkäys, erityisen vakava suuronnettomuus tai laajalle levinnyt tartuntatauti, jollainen koronaviruspandemia on. Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa muun muassa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä.

Valtioneuvosto käsittelee tiistain istunnossaan valmiuslain käyttöönottoasetuksen ja soveltamisasetukset.

Eduskunnan lähetekeskusteluun asetus valmiuslain käyttöönotosta ja mahdolliset soveltamisasetukset tulevat noin kello 17 tiistaina. Kun istunto on päättynyt, valmiuslaki menee perustuslakivaliokuntaan, joka antaa asiasta mietintönsä.

Ellei istunto ole päättynyt kello 20 mennessä, täysistunnossa on tauko kello 20–24 perustuslakivaliokunnan työtä varten. Perustuslakivaliokunnan mietintö tulee eduskunnan ainoaan käsittelyyn keskiviikkona kello 14 alkavassa istunnossa.

Valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta enintään kuudeksi kuukaudeksi päätetään valtioneuvoston käyttöönottoasetuksella, kun valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa on todennut maassa vallitsevan poikkeusolot.

Lopullinen päätösvalta voimaantulosta on eduskunnalla. Se päättää, tulevatko valtioneuvoston antaman asetuksen lisävaltuudet käyttöön kokonaan tai osittain. Eduskunta voi myös kumota valtioneuvoston antaman asetuksen.

Kiireellisessä tilanteessa on mahdollista ottaa lisävaltuudet heti käyttöön. Myös silloin asetus viedään eduskunnan käsiteltäväksi välittömästi. Asetus täytyy viedä eduskunnalle viikon kuluessa tai muuten asetus raukeaa.