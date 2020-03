Milloin koronaa vastaan syntyy laumasuoja? 6 pointtia kuumaan kysymykseen

Hallitus teki uuden tilannearvion maanantaina: riskiryhmät suojataan, mutta muu väestö ottaa epidemian vastaan.

Suomi kulki tähän saakka kansainvälisesti vastavirtaan koronaepidemian torjunnassa. Kovia toimia koronavirusepidemian torjumiseksi ei tehty. Linja muuttui maanantaina.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus kertoi iltapäivällä uusista toimista, jotka perustuvat päivitettyyn tilannearvioon epidemiatilanteesta. Koulut, oppilaitokset ja yliopistot suljetaan, mutta varhaiskasvatus jatkuu. Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkeen. Rajat menevät käytännössä kiinni.

Uusi linjaus merkitsee sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen mukaan lyhykäisesti tätä: ikäihmiset ja riskiryhmät suojataan, mutta muu väestö ottaa koronaepidemian vastaan. Samalla taudin leviämistä pyritään hidastamaan poikkeustoimin, jotta terveydenhuolto pystyy toimimaan kaikissa tilanteissa.

Epidemia on lamaannuttanut matkailua. Valtaosa Tallink Siljan ja Viking Linen laivoista kulkee kuitenkin toistaiseksi normaalisti.

Onko Suomi toiminut järkevästi? Hallitus on perustanut linjansa siihen asiantuntija-arvioon, että covid-19 leviää väistämättä suureen osaan väestöstä. Keskustelussa tästä toimintavasta on noussut esille niin sanotun laumasuojan käsite. Mikä se on ja milloin se syntyy? IS selvitti vastauksia keskeisiin kysymyksiin.

1. Mitä laumasuoja tarkoittaa?

Sitä, ettei tauti ei pääse leviämään, jos riittävän suuri osa väestöstä on immuuni sitä vastaan. Silloin pienenee myös immuniteettia vailla olevien riski sairastua.

Kiinasta pandemiaksi levinnyt covid-19 on uusi virustauti, johon kenelläkään ei ollut aiempaa vastustuskykyä. Laumasuojan syntymiseksi immuniteetin pitäisi olla suurella osalla väestöstä – kuinka suurella, se riippuu taudin tarttuvuudesta.

– Esimerkiksi tuhkarokolla, joka on tarttuvin tunnetuista virustaudeista, laumasuoja edellyttää 95 prosentin rokotuskattavuutta. Tuhkarokko on erityisen tarttuva, sanoo yliopistonlehtori Tero Ahola IS:lle Helsingin yliopiston mikrobiologian osastolta.

– Koronaviruksen kohdalla kuvittelisin, että useamman kymmenen prosentin pitäisi olla immuuni, jotta epidemiat kokonaan estyisivät. Toki pienempikin osa hidastaa epidemioita.

2. Mitä tiedetään covid-19:ään sairastuneille kehittyneestä immuniteetista? Viruksen käyttäytymisestä väestötasolla tiedetään vieläkin varsin vähän. Asiantuntijoiden mukaan tartunnan saaneet ovat kehittäneet vasta-aineita virukselle mutta varmuutta siitä, kuinka kauan vasta-aineet tehoavat, ei ole. On mahdollista vaikkakin epätodennäköistä, että kerran sairastunut voi saada covid-19:n uudelleen epidemian seuraavassa aallossa.

3. Onko Suomen strategiana laumasuojan hankkiminen väestölle, jotta epidemia talttuisi?

Viranomaiset ja valtioneuvosto eivät ole ilmoittaneet, että laumasuoja olisi Suomen tavoite.

– Suomi ei ole noudattanut tämänkaltaista strategiaa, josta on puhuttu Britanniassa, sanoin pääministeri Marin maanantaina valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen sanoi viime viikolla, että Suomen tavoitteena on epidemian huipun madaltaminen, jotta terveydenhuolto ei ylikuormittuisi.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori viittasi laumasuojaan Twitterissä lauantaina näin:

”On hyvä muistaa, että ohjeiden tarkoitus ei ole pysäyttää koronaviruksen leviämistä eikä se ole edes mahdollista. Tarkoitus on hidastaa leviämistä, suojata terveydenhoitoa ylikuormitukselta, kehittää laumasuoja ja ennen kaikkea suojata riskiryhmiä.”

4. Onko hallituksen toiminta asettanut vanhusväestön ja muut riskiryhmät erityiseen vaaraan?

Useat poliitikot ja julkisuudessa esiintyneet lääkärit ovat vaatineet viranomaisilta nykyistä paljon tiukempia rajoitustoimia, jotta epidemia ei vaatisi tarpeettomia uhreja. Näin kirjoittaa THL:n tutkimusprofessori emeritus Matti Jantunen lauantaina julkaistussa blogissaan:

”Covid-19 infektiohuipun ajalliseen levittämiseen ja laumaimmuniteetin rakentamiseen perustuva politiikka – johon mm. Suomessa ja Englannissa aiotaan turvautua – on tuhon tie, josta yhdenkään maan sairaanhoitojärjestelmällä ei ole vähimpiäkään mahdollisuuksia selviytyä. Pohjois-Italian sairaanhoito on paraikaa luhistumassa, vaikka sairastuneita on vasta 0,1 % väestöstä odotettavissa olevan 35–60 % asemasta.”

Laboratoriotyöntekijät tutkivat koronanäytteitä Olsztynissa, Puolassa, 12. maaliskuuta.

IS:n haastatteleman yliopistonlehtori Tero Aholan mukaan Suomessa oli jo ennen maanantaita ryhdytty ”aika radikaaleihin” toimiin epidemian hidastamiseksi.

– Ei ole mitään järkeä siinäkään, että annettaisiin tämän viruksen jyllätä täysin vapaasti. Toimenpiteet pitää asettaa sopivalle tasolle. Siinä minusta Suomen hallitus on toiminut aika järkevästi.

5. Mikä on Britannian linja laumasuojan suhteen?

Pääministeri Boris Johnsonin tieteellinen neuvonantaja Sir Patrick Vallance sanoi perjantaina BBC:lle, että ”yksi tärkeimmistä tehtävistämme on rakentaa jonkinlainen laumasuoja, jotta suurempi määrä ihmisiä saisi immuniteetin ja voisimme hidastaa taudin tarttumista.”

Myrskyn silmässä. THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta esiintyi tiedotustilaisuudessa perjantaina Helsingissä.

Lausunto tulkittiin siten, että hallitus antaisi koronaviruksen levitä vapaasti mahdollisimman laajan immuniteetin rakentamiseksi.

Syntyneen kohun jälkeen ja terveys- ja sosiaalipalveluministeri Matt Hancock pehmensi Vallancen puheita sunnuntaina. Hancockin mukaan ”hallituksen linjana tai tavoitteena ei ole laumasuojan hankkiminen väestölle, vaan laumasuoja on tieteellinen käsite.” Johnson ja Hancock ovat kertoneet, että hallitus aikoo ryhtyä toimiin, jotta yli 70-vuotiaat voitaisiin asettaa omaehtoiseen eristykseen heidän suojaamisekseen tartunnalta.

Harvardin yliopiston evoluution ja epidemiologian professori William Hanage arvosteli kovin sanoin brittihallitusta The Guardianissa. Hanage kertoo luulleensa vitsiksi, kun hän kuuli hallituksen politiikasta. Hanagen mukaan laumasuojan kehittyminen ei käy ollenkaan samalla tavalla kuin rokotusohjelmissa.

”Tässä on kyseessä oikea pandemia, joka sairastuttaa hyvin suuren määrän ihmisiä, jo osa sairastuneista kuolee. Vaikka kuolleisuus on todennäköisesti pientä, on pieni osa suuresta määrästä ihmisiä silti iso luku. Ja kuolleisuus nousee, kun (kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä) NHS ylikuormittuu”, Hanage arvioi.

6. Entä Ruotsin linja?

Kansanterveyslaitoksen osastopäällikkö Karin Tegmark Wisell kertoi Ruotsin radiolle, ettei laumasuoja ole viranomaisten tavoitteena. Sen sijaan viranomaiset pyrkivät taudin leviämisen hidastamiseen – käyrän madaltamiseen – samalla tavalla kuin Suomessa.

Valtion johtavan epidemiologin Anders Tegnellin mukaan laumasuojan rakentamista puolustavat perustelut ovat ”osittain” oikeita, mutta siihen ei Kansanterveyslaitos pyri. Tegnell vertaa tiukkoja eristystoimia yritykseen rakentaa pysäyttää tulvaa.

– Jos rakentaa jokeen padon, voi tulvan pitää kurissa tiettyyn rajaan saakka, mutta vähitellen, ajan kuluessa, tulee valtava hyökyaalto. On parempi antaa padon hieman vuotaa, Tegnell sanoi Aftonbladetille maanantaina.

Britannian hallituksen neuvonantaja Sir Patrick Vallance joutui kohun keskelle lausunnostaan.