Asekeräilijä piti luvatta tontillaan Kouvolassa myös sotilaskäyttöön tarkoitettuja sirpalekranaatteja ja yli 100 000:ta patruunaa.

Aseharrastaja piti yli sataa asetta, 100 000:ta patruunaa ja muun muassa sotilaskäyttöön tarkoitettuja sirpalekranaatteja lain vastaisesti tontillaan Kouvolassa.

Eläkeläismies oli toiminut aiemmin asemestarina Puolustusvoimien palveluksessa ja eläköidyttyään hän toimi yksityisenä aseseppänä. Miehellä oli asealan elinkeinonharjoittajan lupa ja hän kertoi, että hänelle tuotiin aseita korjattavaksi.

Yhteensä mieheltä löytyi yli 109 asetta, eikä yhteenkään ollut lupaa. Osan aseista mies oli ilmoittanut romuttaneensa, vaikka ne olivat toimintakuntoisia. Mies myös myi aseita luvatta. Kymenlaakson käräjäoikeuden mukaan miehellä oli lupa valmistaa aseita, mutta lupa ei sisältänyt oikeutta myydä aseita yksityishenkilöille.

Aseita, patruunoita, ammuksia ja muita räjähteitä löytyi muun muassa asuntovaunuista ja linja-autosta miehen tontilta.

Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi 71-vuotiaan miehen maanantaina vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä ampuma-aserikoksesta, väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle, räjähderikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta.

Tarkastuksia tontilla tehnyt poliisi uskoi, että myynti oli sallittua

Rangaistusta alensi se, että miehelle oli oikeuden mukaan voinut syntyä käsitys, että hänellä oli lupa myydä valmistamiaan aseita. Mies oli tehnyt ilmoitukset myynnistä viranomaiselle, eikä tästä huomautettu.

Kaiken lisäksi miehen kiinteistöllä useita kertoja tarkastuksilla käynyt lupayksikön poliisi oli itsekin ollut käsityksessä, että mies sai myydä aseita.

Sittemmin eläköityneen lupayksikön esimiehen mukaan hän ei käynyt miehen kanssa keskustelua siitä, etteikö aseita olisi saanut myydä. Viimeinen tarkastus oli vuonna 2009.

Aseita pitäneen miehen mukaan poliisi ei puuttunut toimintaan ennen takavarikkoja vuonna 2018.

Ihminen on rikoslain mukaan rangaistusvastuusta vapaa, jos hän erehtyy pitämään tekoaan sallittuna ja erehtymistä on pidettävä ilmeisen anteeksiannettavana esimerkiksi siksi, että viranomainen on antanut virheellisen neuvon.

Oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon myös miehen korkean iän ja terveydentilan.