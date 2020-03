Karanteeniin on asetettu kymmeniä työntekijöitä.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on todettu koronavirustartuntoja yksittäisillä sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöillä. Karanteeniin on asetettu kaupunginsairaalassa 50 työntekijää. Osalla on oireita, joiden aiheuttajaa parhaillaan selvitetään.

Useisiin kymmeniin altistuneihin ollaan lisäksi parhaillaan yhteydessä. Jyväskylän kaupunki kertoo, että suurin osa altistuneista on tiedossa.