Kommentti: Epidemia mittaa Suomen iskunkestävyyden – eikä sitä voi kaikilta osin kehua

Jatkuvat säästöt ja tehokkuusajattelu eivät ole tukeneet Suomen kykyä selviytyä koronasta, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Kun yhteiskunta joutuu häiriötilanteeseen, tarvitaan lujuutta ja sitkeyttä. Tarvitaan kykyä säilyttää toimintakyky ja toipua kriisistä, kaikilla tasoilla. Myllerryksen jälkeen pitää sitten vielä pystyä mukautumaan uuteen tilanteeseen ja ottamaan oppia tapahtuneesta.

Tätä kutsutaan resilienssiksi. Se on tärkeä osa meidän kaikkien turvallisuutta.

Valtioneuvoston kanslia julkaisi vuosi sitten yli satasivuisen selvityksen, jonka nimi on Kokonaisresilienssi ja turvallisuus: tasot, prosessit ja arviointi. Sen mukaan resilienssin merkitys on kasvanut sekä yksilöllisellä että yhteiskunnallisella tasolla, koska Suomen toimintaympäristö on entistä ennakoimattomampi ja monimutkaisempi – ja Suomi on moneen suuntaan kytkeytynyt.

Koronaviruspandemia on hyvä esimerkki rajat ylittävästä ja yllättävästä häiriöstä. Nyt katsotaan, millainen on Suomen iskunkestävyys. Korona mittaa tänä keväänä, kuinka hyvä Suomen resilienssi on.

Valtioneuvoston selvityksen keskeisiä pointteja on se, ettei resilienssipolitiikka saa olla pelkästään reaktiivista. Suomen reagointikyky on hyvä, mutta reaktiivisessa toiminnassa tullaan aina perässä – tapahtumat vievät mukanaan, ja toimet tuppaavat aina olemaan myöhässä.

Selvitys siteeraa Suomen sisäisen turvallisuuden strategiaa, jossa lukee näin: ”Parhaiten ja kustannustehokkaimmin yhteiskunnan turvallisuutta ylläpidetään ennalta estävin toimenpitein, juurisyihin vaikuttamalla.”

Resilienssi on turvallisuuden tunnetta - hamstraus kertoo, että ihmiset kaipaavat sitä poikkeusaikoina.

Virustautiepidemia on uhka, joka on ollut tiedossa jo kauan, sillä niitä on ollut lähihistoriassa useita. Viranomaiset ja sairaanhoitopiirit ovat varautuneet epidemioihin ennalta: on suunnitelmat ja valmiusorganisaatiot. Lääkkeitä on apteekkien velvoitevarastoissa ja suojatarvikkeita on varmuusvarastoissa.

Suomen varautuminen on siis vähintään kohtuullisella tasolla, mutta onko se riittävää? Italiassa covid-19 on ajanut koko terveydenhuoltojärjestelmän romahtamisen partaalle. Vasta kun epidemia on mennyt ohi, voidaan tehdä analyysi Suomen selviytymisestä.

Terveydenhuollon ja hoivapalvelujen jatkuvat säästöt ja tehostamistoimet eivät ole auttaneet Suomea kohtaamaan koronakriisiä. Alalta on ajautunut pois paljon osaavaa henkilökuntaa, jota nyt tarvittaisiin töissä perusterveydenhuollossa ja sairaaloissa. Se ei ole hyvää resilienssin ylläpitoa.

Ajatuspaja Demos Helsingin konsultti Lari Hokkanen muistutti sunnuntaina Twitterissä siitä, että jatkuva tehostaminen tuhoaa järjestelmän resilienssin. Hokkanen on oikeassa. Kun leikataan tarpeeksi niin sanotusti löysiä pois, menettää järjestelmä joustovaran. Pelkästään kustannushyötyjä mittaava tehokkuusajattelu on suorastaan vaarallista kriisitilanteessa, sillä ”löysyys” mahdollistaa kokonaisuuden toiminnan silloin, kun jokin systeemin osa ei toimi.

” Kun leikataan tarpeeksi niin sanotusti löysiä pois, menettää järjestelmä joustovaran.

Samaa teemaa on käsitellyt Helsingin yliopiston apulaisprofessori Jussi T. Eronen:

”Puhuttaessa tulevaisuuden kestävistä yhteiskunnista ja toiminnoista on opittava hankala läksy: usein kestävyys ja resilienssi tarkoittavat tehottomuuden lisäämistä”, Eronen kirjoittaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen WISE-konsortion blogissa.

Toisin sanoen: resilientissä Suomessa palvelut ovat riittäviä ja ne toimivat, ja kansalaiset voivat luottaa niihin. Se lisää lojaalisuutta ja tukee yhteiskuntarauhan säilymistä myös kovina aikoina. Kaikilta osin tämä ei ole nyky-Suomen todellisuutta.

Täytyy muistaa sekin, että Suomen iskunkestävyys on monen tekijän summa. Yhteiskunnan sitkeys ja sietokyky alkaa yksilötasolta: ihmisten henkisistä ominaisuuksista, taidoista ja kyvystä kestää painetta, palautua ja kääntää koettu vaikeus vahvuudeksi. Sen puolesta tässä ei liene mitään hätää.