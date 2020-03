Näin luovia tapoja ajantappoon suomalaiset ovat keksineet korona-arjen keskellä

Ilta-Sanomat kysyi lukijoiltaan, miten viettää korona-arkea. Vastaukset olivat moninaisia.

Ilta-Sanomat kysyi lukijoiltaan, kuinka he kuluttavat vapaa-aikaansa koronan keskellä, kun moni harrastusmahdollisuus on tauolla. Esimerkiksi moni uimahalli ja teatteri ovat suljettuina ja suuri osa kevään massatapahtumista on peruttu.

Myös turhaa väkijoukossa liikkumista pyydetään välttämään toistaiseksi.

Lukijat eivät ole kuitenkaan jääneet toimettomiksi. Osa sanoo, ettei korona juuri vaikuta lainkaan arkeen, toiset taas ovat keksineet luovia tapoja ajantappoon.

Kotona on paljon tehtävää

Koska ulkoilmatapahtumat, kuten urheilukilpailut ja festivaalit, peruttiin, tekemistä on löydettävä kotoa.

Lukijat vinkkaavat muun muassa lukemaan, katsomaan väliin jääneitä tv-sarjoja tai vaikkapa maalaamaan.

Vastauksissa korostuu, että rauhoittuminen voi tehdä hyvää. Kiireelle ei ole nyt tarvetta.

– Valokuvailen, chillailen, paijailen kissaa ja ehkä maalaan, kertoo eräs.

– Kävin kirjastossa ennen kuin tämä hirveä härdelli alkoi. Luen suomalaisten kirjailijoiden kirjoittamia dekkareita, siinä aika kuluu rattoisasti murhamysteereiden parissa, kommentoi toinen.

– Minä vietän ihan rauhassa kotona lepäillen ja laiskotellen. Olen sulkenut radion ja television, koska haluan rauhoittaa mieleni, vinkkaa kolmas.

Ajanviettotapoina mainitaan myös leipominen ja suoratoistopalvelut. Muutama ihminen on päättänyt käyttää aikansa parisuhteeseen panostamiseen ja intiimiin läheisyyteen.

– Me hamstrattiin seksileluja ja alettiin hommiin oikein toden teolla.

Toiset puolestaan keskittyvät juomanautintoihin kotona ja jättävät baarin välistä.

– Sohvalla makoilen ja siemailen Laphroaig'n single malt -viskiä! Ajokoira jalkopäässä, ja telkkarissa menee Car SOS (Autojen ensiapu).

Kämppä kuntoon

Lisääntynyt kotiaika käytetään myös hyödyksi, eikä pelkästään huvitellen.

Useampi kommentoija kertoo hoitavansa rästiin jääneet remontit ja ikuisuusprojektit viimein maaliin. Yksi siivoaa ullakon ja ikkunat, toinen aloittaa remontin ja kolmas aloittaa kevätsiivouksen.

– Remonttitavarat haettiin ja alettiin remppaamaan ulkosaunaa.

– Ajattelin siivota ja järjestellä kaappimme. Asun omakotitalossa, voisin tehdä keväthommia pihalla.

– Pesen ikkunat. Imuroin kirjahyllyn kirja kerrallaan, siivoan vintit ja komerot. Siivoamista riittää noin kuukaudeksi ja ruokaa ainakin kahdeksi kuukaudeksi.

Kuntoilua luonnossa ja kotona

Lukijat muistuttavat myös, ettei ulkoilua ole missään nimessä kielletty. Ihmismassat ja korkeamman tartuntariskin voi välttää kätevästi suuntaamalla metsään tai maalle. Pohjoisessa riittää vielä hiihtokelejäkin.

– Ylläksellä hiihdellen ladut kaukana toisistaan.

Kuntosalille ei taas tarvitse mennä, sillä kesäkuntoon voi päästä omassa olohuoneessakin.

– Pari kertaa päivässä lenkillä, salit ja sählyt kiinni. Kotona pystyn urheilemaan painojen ja kahvakuulan kanssa.

Korona ärsyttää ja vaikeuttaa elämää

Kaikki eivät silti löydä hopeareunusta koronatilanteesta. Varsinkin moni riskiryhmään kuuluva kertoo, että koronan takia on jouduttu turvautumaan läheisten apuun.

– Monisairaana kotona kuten normaalistikin. Kauppareissut koetan ulkoistaa ja kyläilijät pitää poissa, sanoo yksi.

Myös opiskelijoille tilanne aiheuttaa harmaita hiuksia ja otsasuonen pullistelua. Eräs lukiolainen kommentoi piikikkäästi viettävänsä aikaa tietenkin 1 200 ihmisen lukiossa, vaikka yli 500 ihmisen yleisötilaisuudet peruttiin.

Koulut sen sijaan ovat pääasiassa auki.

Toisen lukiolaisen elämää vaikeuttivat puolestaan YTL:n pikaiset aikataulumuutokset koskien ylioppilaskirjoitusten reaalikokeita.

– Koronan ansiosta yo-kirjoitusten aikataulut muuttuivat ja samalla minun valmistautuminen niihin meni pilalle ja nyt pitää opiskella hiki hatussa.

Erään tekstissä puolestaan näkyy ehkä hieman huvittunut suhtautuminen koronapaniikkiin.

– Lutraan käsiä vedellä ja mäntysuovalla, kohta ajattelin lähteä tyhjentämään lähimarketin wc-paperihyllyköt.

Elämä jatkuu ennallaan

Kaikkiin korona ei vaikuta laisinkaan.

– Normaalia olemista ja lepäilyä.

– Ihan samalla tavalla kuin ennenkin, ei muuta minun arkea mitenkään: käyn töissä ja kaupassa. Viihdyn muutenkin yksin ja olen kotona.

Osa kyseenalaistaa, miksi normaali elämä pitäisi ”laittaa tauolle”, eikä aio rajoittaa vapaa-ajan viettoaan mitenkään.

– Tyttöporukalla saunailtaan ja loppuillasta ravintolaan. Ihan normaalia elämää aion viettää, enkä aio tämän taudin rajoittaa elämääni. Kerran täällä vain eletään.