Sairastuneen virkamiehen lähikontaktit on ohjattu etätöihin.

Valtiovarainministeriön virkamiehellä on todettu koronavirustartunta.

Ministeriö ilmoitti asiasta tiedotteessaan sunnuntaina. Sairastunut henkilö on työskennellyt Mariankadun toimipisteessä.

– Sairastunut virkamies on hyväkuntoinen ja oireet ovat lievät. Henkilön ilmoittamat lähikontaktit (noin 10 kpl) ohjattiin heti tartuntaepäilyn ilmettyä etätöihin. Tartunnan nyt varmistuttua terveydenhuolto antaa mahdolliset karanteenimääräykset. Muutamilla altistuneilla on lieviä hengitystieinfektio-oireita ja he ovat olleet yhteydessä terveydenhuoltoon, ministeriö kertoo.

Työskentelytilat Mariankadulla on tehopuhdistettu ja niissä voidaan jatkaa työskentelyä.