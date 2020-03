K-Supermarket Arabian ruokakauppias Hermanni Natunen kertoo joutuneensa viime päivinä toimimaan erotuomarina, kun asiakkaat ovat tapelleet viimeisistä paketeista hyllyistä tilapäisesti loppuneita tuotteita.

Viime päivien hamstraushysteria on ihmetyttänyt K-Supermarket Arabian kauppiasta Hermanni Natusta Helsingissä. Natunen julkaisi Facebookissa sunnuntaina videon, jolla hän sanoo, ettei ryhtynyt ruokakauppiaaksi toimiakseen erotuomarina, kun ihmiset riitelevät vessapaperipaketista.

Facebook-päivityksensä lopussa kauppias huomauttaa, että kipeänä ei pidä mennä kauppaan. Henkilökuntaa ei saa uhkailla, tavaroista ei pidä tapella, eikä toisten ihmisten kärryistä tule varastaa tavaraa, päivityksessä muistutetaan.

– Toivon, että ihmiset ymmärtävät, ettei ruoka maailmasta lopu. Vaikka eletään poikkeuksellisia aikoja, aikuisten ihmisten pitäisi muistaa kotikasvatus ja se, miten toisia ihmisiä kohdellaan, Natunen sanoo.

Ruokakauppias kertoo törmänneensä viime aikoina tilanteisiin, joissa hänen on pitänyt kutsua vartijat paikalle, kun asiakkaat ovat tapelleet viimeisestä paketista jotakin tuotetta.

– Sellaisissa tilanteissa olen joutunut toimimaan erotuomarina ja välillä meidän vartijat ovat toimineet erotuomareina. Se on todella surullista, että lapset joutuvat pelkäämään ruokakaupassa, kun aikuiset ihmiset eivät osaa olla ihmisiksi, Natunen huomauttaa.

Tähän asti tilanteista on selvitty kuitenkin ilman poliisia, kauppias sanoo.

– Tähän asti on selvitty savolaisella huumorilla ja vähän isällisellä otteella. Sinänsä se on vähän huvittavaa, että olen vasta 28 ja nelikymppisiä ihmisiä on joutunut ojentamaan.

Kauppias vakuuttaa, että vessapaperia on tulossa kauppaan ensi viikolla lavatolkulla päivittäin lisää.

– Olen viettänyt nuoruuteni Ruokolahdella ja Imatralla Stora Enson tehtaan vieressä. Sielläpäin oli sellainen sanonta, että Suomi elää puusta ja sehän ei täältä lopu. Alun takkuilu johtui siitä, että teollisuudella ei ollut kauheasti varastoja, koska oli ollut erinäköisiä lakkoja. Mutta nyt kun ammattiliitot ovat päässeet sopuun ja ihmiset palanneet töihin, sielläkin tavaraa tulee tasaisemmin ulos. Saatavuus on parantunut koko ajan ja nyt ei pitäisi olla mitään ongelmaa.