Ensimmäiset koronahuijarit jo liikkeellä – asukkaalta vietiin 2 000 euroa käteistä, tässä epäiltyjen tuntomerkit

Kyse on ensimmäinen poliisin tietoon tullut koronavirusepidemian varjolla tehty huijaus. Rikolliset voivat hyödyntää ihmisten hätää jatkossakin, varoittaa Poliisihallitus.

Vihdissä sattui lauantaina ensimmäinen koronavirusepidemian varjolla tehty huijaus. Länsi-Uudenmaan poliisilaitos tutkii varkautta, jossa koronavirustutkijoina esiintyneet miehet veivät asukkaalta 2 000 euroa käteistä, arvotavaraa ja alkoholia.

Tapahtumasarja alkoi, kun kaksi miestä koputti asukkaan ikkunaan noin kello seitsemältä illalla. Suomea puhuneet miehet ilmoittivat olevansa koronavirustutkijoita ja suorittavansa koronatarkastusta. Vanhempi miehistä jututti asukasta keittiössä, kun toinen kiersi asunnossa. Hetken kuluttua asukas huomasi, että myös kolmas henkilö tutki paikkoja asukkaan kotona.

Lopuksi miehet pyysivät asukasta maksamaan kymmenen euron tarkastusmaksun maksupäätteen tapaisella laitteella. Kun miehet olivat poistuneet, asukas huomasi joutuneensa varkauden uhriksi.

Poliisi etsii tapaukseen liittyen kolmea epäiltyä. Yksi heistä on noin 30-vuotias. Hän on noin kaksi metriä pitkä, vartaloltaan pulska ja hänellä on tummat hiukset. Tekohetkellä miehellä oli yllään tummat vaatteet.

Toinen mies on niin ikään noin 30-vuotias, hän on noin 170–180 senttimetriä pitkä ja hän on vartaloltaan pulska. Hän muistuttaa toista samanikäistä miestä ja oli tekohetkellä pukeutunut samalla tavalla tummiin vaatteisiin.

Kolmas miehistä on noin 60-vuotias, 170-180 cm pitkä ja hoikkavartaloinen. Tekohetkellä hän oli pukeutunut farkkuihin, ruskeaan villapaitaan ja harmahtavaan myssyyn.

Poliisi kaipaa yleisöltä vihjeitä tapauksen selvittämiseksi. Havainnot voi ilmoittaa puhelimitse numeroon 0295 413 013 (puhelinvastaaja) tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.espoo@poliisi.fi.

Rikolliset voivat yrittää hyödyntää ihmisten hätää koronaepidemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa, varoittaa Poliisihallitus.

Poliisin arvion mukaan koronaan liittyviä erilaisia huijauksia voi ilmetä jatkossakin. Siksi kannattaa suhtautua terveellä epäluulolla, mikäli tuntemattomat ihmiset esiintyvät vaikkapa korona-asiantuntijoina ja tarjoavat apuaan. Viranomaiset eivät myöskään tarjoa palveluita, joissa asuntoa voitaisiin tarkastaa tai suojata koronan varalta.

– Tämä tapaus osoittaa, että on olemassa tahoja, jotka ovat valmiita käyttämään tilannetta hyväkseen. Kehotamme kansalaisia valppauteen, sanoo poliisitarkastaja Teemu Saukoniemi Poliisihallituksen tiedotteessa.

Poliisin mukaan petosrikosten kohteina ovat tyypillisesti yksin asuvat ikäihmiset. Läheisiä kannustetaan muistuttamaan ikääntyneitä sukulaisiaan siitä, että rikolliset hyödyntävät mielellään poikkeuksellista tilannetta.