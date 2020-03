Tässä ovat lauantain käänteet koronavirustilanteessa Suomessa

Valmiuslain käyttöönottoasetuksen valmistelu käynnistettiin, HUS julkaisi uudet kriteerit koronaviruksen testaamiseen, kahdeksan koronavirukseen sairastunutta parantunut Helsingissä... IS kokosi yhteen lauantain keskeiset uutiset koronavirustilanteesta.

Lauantai toi jälleen uusia käänteitä koronavirustilanteeseen. Suomessa todettiin kymmeniä uusia koronatapauksia. Lauantai-iltaan mennessä vahvistettuja tapauksia oli jo 223.

IS kokosi yhteen lauantain käänteet koronavirustilanteessa Suomessa.

Valmiuslain käyttöönottoasetuksen valmistelu on käynnistetty

Pääministeri Sanna Marin kertoi Twitterissä käynnistäneensä valmiuslain käyttöönottoasetuksen valmistelun, jotta tarvittaessa asetus voidaan antaa nopeasti.

– Valmiuslaki ei ole maanantaina hallituksen käsittelyssä. Varaudumme kuitenkin kaikkeen, Marin kirjoitti.

– Vaikeissa ja nopeasti muuttuvissa olosuhteissa on tärkeää, että keskeiset tahot ovat informoituja tilanteesta ja hallituksen toimista. Kokoonnuimme torstaina eduskuntapuolueiden kanssa ja olen keskustellut tilanteesta myös tasavallan presidentin ja eduskunnan puhemiehen kanssa.

Marin kertoi aiemmin, että hallitusviisikko kokoontuu sunnuntaina käsittelemään tarvittavia lisätoimenpiteitä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi.

Puolustusvoimissa toinen koronavirustartunta

Puolustusvoimissa on varmistettu toinen koronavirustartunta. Sairastunut on henkilökuntaan kuuluva ja palannut viime viikonloppuna epidemia-alueelta. Altistuneet on kartoitettu. Sairastuneeseen lähikontaktissa olleet Puolustusvoimien työntekijät on tavoitettu ja heille on annettu toimintaohjeet muun muassa etätyöstä.

Keski-Pohjanmaalla todettiin ensimmäinen tartunta

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa todettiin koronavirustartunta. Kyseessä on ensimmäinen todettu koronatartunta sairaanhoitopiirissä.

Tartunta varmistui perjantaina ja se on saatu Ruotsista, kertoi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tiedotteessa.

Potilas on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Tartunnalle on altistunut 10 lähikontaktia.

HUS:n neurokirurgian hoitajalla ja nuorisopsykiatrilla koronatartunta

HUS kertoi lauantai-iltana lähettämässään tiedotteessa, että HUSissa perjantaina todetuista koronavirustartunnoista kaksi oli henkilökunnan tartuntoja. Tartunnan saaneet ovat neurokirurgian ja nuorisopsykiatrian työntekijöitä. Molemmat ehtivät palata matkoilta työtehtäviinsä ennen kuin Tiroli muuttui epidemia-alueeksi.

Neurokirurgiassa sairastui hoitaja, ja altistuneet työntekijät on asetettu kotikaranteeniin. Nuorisopsykiatrin tapauksessa altistuneita on myös potilaissa ja heidän saattajissaan, ja heihin ollaan HUSin mukaan yhteydessä.

Kahdeksan koronavirukseen sairastunutta jo parantunut Helsingissä

Helsingissä useita koronavirustartunnan saaneita ihmisiä on jo parantunut. Kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoi hyvistä uutisista Twitterissä.

– Kiitos sote-ammattilaiset! Voimia jatkoon, Lukkarinen twiittasi.

Ammattikorkeakouluissa, Espoon lukioissa ja Tampereen yläasteilla sekä lukioissa siirrytään etäopetukseen

Ammattikorkeakouluissa siirrytään ensi viikolla etäopetukseen koronaviruksen vuoksi. Asiasta kerrotaan tarkemmin maanantaina. Arenen toiminnanjohtaja Petri Lampinen kertoi STT:lle, että jokainen oppilaitos tekee asiasta päätöksen itsenäisesti ja siirtyminen tapahtuu kussakin oppilaitoksessa omalla aikataululla. Lampisen mukaan muutos koskee yli 120 000:ta opiskelijaa.

Myös Espoossa siirrytään lukioissa itsenäiseen etäopiskeluun, joka kestää ensi viikon alusta neljännen jakson arviointiviikon alkuun. Asiasta tiedotti Espoon kaupunki.

Etäopiskelu ei koske kevään ylioppilaskirjoituksiin osallistuvia. Espoo kertoo haluavansa varmistaa, että lukiot kykenevät hoitamaan ensi viikolle keskitetyt ylioppilaskirjoitukset. Lisäksi tarkoitus on ehkäistä ennalta koronaviruksen leviämistä.

Lisäksi Tampereella perusopetuksen piiriin kuuluvien koulujen 7–9-luokkalaiset ja lukiolaiset siirtyvät etäopetukseen maanantaista alkaen. Asiasta tiedotti Tampereen kaupunki. Koulujen vuosiluokat 1–6 jatkavat toimintaansa normaalisti.

Espoolaiskoulun luokka joutui karanteeniin korona-altistuksen vuoksi

Espoon Kilonpuiston koulun 6A-luokan 30 oppilasta ja kaksi henkilökunnan jäsentä joutuu kotikaranteeniin korona-altistuksen vuoksi. Muiden oppilaiden ja henkilökunnan ei katsota altistuneen tartunnalle, joten koulun toimintaa jatketaan.

Yksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä koronavirustartunnan saaneista oli ollut Kilonpuiston koulun tiloissa maanantaina 9. maaliskuuta.

Oppilaita ohjeistetaan itsenäiseen opiskeluun karanteenin aikana. Oireettomien lasten perheenjäsenet voivat kaupungin mukaan käydä normaalisti koulussa, päiväkodissa ja töissä.

Vihreät siirtää puoluekokoustaan syksyyn koronaviruksen vuoksi

Kokouksen uusi ajankohta on 5.–6. syyskuuta. Se oli tarkoitus pitää 23.–24. toukokuuta. Kokouksen pitopaikkana pysyy Joensuu. Päätöksen ajankohdan siirtämisestä teki vihreiden puoluehallitus lauantaina etänä pidetyssä kokouksessa.

HUS julkaisi uudet kriteerit koronaviruksen testaamiseen

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on julkaissut lauantaina uudet kriteerit koronavirusnäytteiden ottamiselle. Kriteerien mukaan näyte otetaan karanteenissa olevalta, jolla on koronavirusinfektion oireita. Näyte otetaan myös, jos henkilö on ollut kontaktissa 14 vuorokauden sisällä varmistettuun koronavirustapaukseen ja potee hengitystieinfektion oireita.

Lisäksi näyte otetaan sairaalan päivystyksessä hoidettavalta potilaalta, jos tällä on sairaalahoitoa vaativa hengitystieinfektio ja epäillään keuhkokuumetta, jonka aiheuttaja ei ole selvillä.

Koronavirusnäyte otetaan myös sairaalahoidossa olevalta tai hoitoon otettavalta potilaalta, jolla on hengitystieinfektion oireet.

Jonot kiireettömään hoitoon pitenevät koronan takia

Kiireettömät potilaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä eri puolilla maata entistä kauemmin koronatilanteen vuoksi. Esimerkiksi Helsingissä terveysasemien kiireettömät vastaanottoajat perutaan toistaiseksi ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (Tays) kiireetöntä toimintaa vähennetään vaiheittain ensi viikon jälkeen.

Myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kertoo supistavansa kiireetöntä toimintaa niin sairaalassa kuin avoterveydenhuollossakin. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä lopetetaan kiireettömien vastaanottoaikojen antaminen ja aikoja varaavat laitetaan jonokirjalle.

Asiantuntijat arvioivat kuolleisuutta

THL:n terveysturvallisuuden johtaja, professori Mika Salminen sanoi perjantaina koronaviruksen kuolleisuuslukujen olevan vielä hyvin epävarmoja. Hurjimmat arviot eivät hänen mukaansa ole kuitenkaan toteutumassa. Hän arvioi luvun olevan alle prosentin väestöstä.

HUSin työntekijät voivat palata ulkomaanmatkoilta suoraan töihin

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) muutti sisäistä ohjeistustaan niin, että terveydenhuollon henkilöstöön kuuluvat työntekijät voivat palata ulkomaanmatkoilta suoraan töihin, kertoi Helsingin Sanomat.

Uuden linjauksen mukaisesti ulkomaanmatkoilta tulevat työntekijät eivät siis jää kahden viikon karanteeniin matkansa jälkeen, vaan työntekijä voi palata normaalisti töihin, mikäli hänellä ei ole koronavirustartunnan oireita.

Muodostelmaluistelun MM-kilpailut on peruttu

Kansainvälisen luisteluliiton ISU:n tiedotteen mukaan MM-kisojen järjestäminen Lake Placidissa 3.–4. huhtikuuta ei vallitsevassa tilanteessa ole mahdollista.

Muodostelmaluistelu on ollut Suomelle menestyksekäs laji. Ainakin yksi suomalaisjoukkue on ollut joka vuosi mitalisijalla vuodesta 2013 lähtien. Kansainvälinen luisteluliitto etsii MM-kilpailuille uutta ajankohtaa ensi syksyn kilpailukalenterista.

53 muusikkoa joutui karanteeniin Lahdessa

Lahdessa 53 kaupunginorkesterin muusikkoa on laitettu karanteeniin yhden muusikon koronavirustartunnan takia. Kaupungin tiedotteen mukaan hyvinvointiyhtymän tartuntatautiyksikkö on tehnyt kartoituksen altistuneista. Kartoituksen perusteella altistumiset ovat tapahtuneet muusikon työpaikoilla eikä Sinfonia Lahden konserttiyleisö ole missään vaiheessa altistunut tartunnalle.

Kaikille ulkomailta palaaville tekstiviesti koronaviruksesta

Ulkomailta Suomeen palaavat matkustajat saavat lauantaista lähtien koronavirusta koskevan tekstiviestin. Asiasta on sovittu suomalaisten puhelinoperaattoreiden ja hätäkeskuslaitoksen kanssa.

Viestin sisältö on: "Koronavirustiedote: Ulkomailta saapuessasi sovi poissaolosta (suositus 14 vrk) työ-, opiskelu-, ja päivähoitopaikan kanssa. Tietoa koronaviruksesta THL.fi." Viesti lähetetään myös ruotsinkielisenä.

IS seuraa koronavirustilannetta hetki hetkeltä tässä artikkelissa.