Kommentti: Suomi on uuden edessä – alkoi uusi aika, jolloin aikaa on paljon, mutta on aika vähän, mitä voisi tehdä

Nyt on aikaa vaikkapa siivoamiseen ja yhdessä tekemiseen.

Kaikki meni kiinni. Jotain pitäisi kevääksi keksiä, ehkä se ei ole edes vaikeaa, uskoo toimittaja Tuomas Manninen.

Suomi on uuden edessä.

Tuntuu kuin kaikki se, mitä aikaisemmin tehtiin tai missä käytiin joko peruutetaan tai suljetaan tai siihen osallistuminen aiheuttaa heikotusta tai huonoa omaatuntoa.

Kansalaisia kehotetaan välttämään kokoontumisia ja tungeksimista ja matkustamista ja pysyttelemään uuninpankoilla.

Kuntosalien ja uimahallien ovet menevät säppiin. Elokuvateatterit epäilyttävät. Lapsia ei tarvitse viedä harrastuksiin, koska ne on peruttu. Ravintolat autioituvat. Jopa avantouimarit hupenevat silmissä.

Alkoi uusi aika, jolloin aikaa on paljon, mutta on aika vähän, mitä voisi tehdä.

Lautapelejä tietysti unohtamatta. Ja pilkkimistä, joskin etelässä jäät ovat vaarallisen heikkoja. Ja kirjallisuuden klassikoita. Jos aikoo lukea Dostojevskin koko tuotannon, siihen voi käyttää aikaa.

THL:n perjantaisessa tiedotustilaisuudessa johtaja Mika Salminen siteerasi twiittiä, jossa isä kysyi pojalta, jonka jalkapalloharjoitukset oli peruttu, ”mitäs nyt tehdään”.

”Pestään käsiä”, poika vastasi.

Ei huono idea, jopa jyrkästi suositeltava, mutta pelkästään käsiä pesemällä edessä on pitkä ja apealta syksyltä tuntuva kevät. Syksyltä tämä tuntuu siksikin, että takana on talvi, jota ei tullut, tuli korona.

Onneksi on Martat.

– Meille tuli nyt sellainen pysähdyksen hetki, että ahaa, mitä me voisimme ihan omatoimisesti tehdä, sanoo Marttojen kehittämispäällikkö Arja Hopsu-Neuvonen.

Omatoimisuus saattaa tuntua oudolta ja monen mielestä pelottavaltakin, mutta se sisältää paljon mahdollisuuksia. Pysähtyminen ei tarkoita lopullista seisahtumista, vaan mahdollisuutta löytää joitain uutta tai jotain vanhaa, jo unohtunutta, – joka tapauksessa jotain erilaista kuin entinen arki.

Oravanpyörä pysähtyi.

Talvisota päättyi 13. maaliskuuta. Samalla päivämäärällä 80 vuotta myöhemmin alkoi Suomessa liikekannallepano koronavirusta vastaan. Tasavallan presidentti kehotti televisiossa harjoittamaan fyysistä etäisyyttä, mutta henkistä läheisyyttä.

Nyt voi soittaa vanhalle ystävälle.

Voi lähettää jopa kirjeen.

Talvisodassa aika ei ehtinyt tulla pitkäksi. Kotirintamalla tehtiin polttopuita ja kutimet hehkuivat punaisina, kun rintamalle valmistui villasukkia. Tämä meidän yhteiskuntamme on erilainen. Jos koronan vastainen taistelu kestää 105 päivää, se on ohi 25. toukokuuta, mutta sitä me emme vielä tiedä.

Elämme hetkessä. Hetket ovat pitkiä.

Perjantaina joukkoliikenteessä oli tyhjää ja ihmisiä työpaikoilla vähän. Etätyöt ovat asiallista työtä, muuten saa olla kuin Ellun kanat.

– Liikutaan ulkona, Marttojen Hopsu-Neuvonen ehdottaa.

– Yleensä lapsilla omat jutut ja aikuisilla omat. Nyt voisi kerrankin harrastaa yhdessä, miettiä, mitkä ovat meidän perheen omia juttuja.

– Yksin asuva voi miettiä, löytyisikö ulkoilukaveria. Se vaatii tietysti aktiivisuutta, Hopsu-Neuvonen myöntää.

Suuria ryhmiä ei pidä muodostaa, vaan tyytyä enimmillään perhekokoon. ”Kaksin on kaunihimpi”, ypöyksin turvallisinta.

Kun ollaan paljon kotona, juuri koti tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia tehdä kaikkea sitä, mitä normaalisti ei ehdi, kun pitää harrastaa tai viedä lapsia harrastuksiin.

– Viisto kevätaurinko alkaa pian paistaa armottomasti ja huomaamme, että voisi siivota, Hopsu-Neuvonen muistuttaa.

Liikekannallepano koronaa vastaan voisi olla sotaa pölypunkkeja vastaan. Etenkin, kun liikekannallepano koronaa vastaan tarkoittaa mahdollisimman laaja-alaista liikkumattomuutta. Eturintaman sijasta kerrankin painopiste on kotirintamassa.

– Jos on poutasää, voi tuulettaa tekstiilejä. Se puhdistaa sisäilmaa.

– Kannattaa katsella kotia sillä silmällä, mitä siellä voi tehdä, puhdistaa, tuulettaa, korjailla, maalipurkille käyttöä?

– Ai ai kun se ilahduttaa mieltä, Hopsu-Neuvonen huudahtaa reippaan marttamaisesti.

Jos yleensä kodeissa laitetaan ruokaa iltaisin nopeasti jos ollenkaan, nyt se voisi tapahtua hyvässä hengessä koko perheen voimin.

– Näillä säillä voi vaikka grillata ulkona!

Myös THL:n johtaja Salminen suositteli ”hyvinvoinnille tärkeää” ulkoilua, ”kunhan tiedostaa, että pitää etäisyyden muihin (ihmisiin)”.

Suomessa se ei ole edes vaikeaa. Tavoitteen saavuttamista helpottavat suuri ulkoilman määrä, harvaan asuttu maantiede ja jurolla tavalla pidättyväinen kansanluonne.

UM kehotti olemaan matkustamatta ulkomaille. Nojatuolimatkoja ei kielletty. Reittioppaita löytyy kirjastoista, ellei niitä suljeta. Hyviä kirjoja kannattaa hamstrata mieluummin kuin vessapaperia. Ne säilyttävät arvonsa. Hyvä nojatuolimatka on parempi kuin huono seuramatka, jolla iskee turistiripuli , lompakko viedään ja lennot reititetään uudelleen jos edes reititetään.

Varhainen kevät mahdollistaa osalle (huom. heikot jäät) mökkisuomalaisista vetäytymisen kesämökille. Kevätsiivouksen voi aloittaa hyvissä ajoin, olkoonkin, että myyriä on paikoin runsaasti ja koronan sijasta mökillä saattaa vaania Hanta-virusryhmään kuuluva Puumala-virus, joka aiheuttaa myyräkuumetta.

Shoppailu tai pienimuotoisempikin ämpärien jonottaminen ei ole suositeltavaa, mutta netistä voi ostaa entiseen tapaan.

Tämä kevät on suoratoistopalveluiden kuten Netflixin ja HBO:n kulta-aikaa. Hyvät sarjat eivät katsomalla lopu. Areenaa unohtamatta. Tai voimme vihdoin katsoa ammoisista ajoista lähtien digiboksiin tallentuneita aarteita, jos se vain on teknisesti enää mahdollista. Pääsemme myös urakalla madaltamaan dvd-boksien kaksoistorneja.

Ja ehkäpä moni ei tänä keväänä parahdakaan tuskasta, kun Elisa Viihteen puhelinmyyjä soittaa. Urheilun maksu-tv:t sen sijaan linkuttavat pahasti. Sisältöä katoaa.

Hyvä nyrkkisääntö koronakeväälle on saattaa loppuun kaikki keskeneräiset ”projektit” unohtamatta myöskään niitä, jotka ovat jo aloittamista vaille valmiita.

Tämä kevät on erilainen.

Sen ei välttämättä tarvitse olla huono.

”Kosketelkaa toisianne”, sanoi Frank Pappa aina show’nsa päätteeksi. Nyt meidän pitää tehdä niin henkisellä tasolla, kuten tasavallan presidentti ehdotti A-talkissa.

Nyt on aikaa olla perheen kesken. Lapset ja nuoret ovat lapsia ja nuoria niin kovin lyhyen aikaa. Jos olet yksineläjä, ala pitää pöytälaatikkoon koronapäiväkirjaa, karanteenipäiväkirjaa, mitä vain päiväkirjaa.

Elämme historiallista aikaa.

Napolissa tultiin kerrostalojen parvekkeille laulamaan Andrea Sanninon kappaletta Abbracciane (Syleile minua). Mikä estää tekemästä samaa? Kappaleen voi sopia etänä taloyhtiön Fb-ryhmässä. Se voi olla Souvareiden Ota minut syliin tai ihan mikä vaan. Vaikka Finlandia. Aamun kiuruja ja koronatonta kesää odoteltaessa.

Kerro kommenteissa, kuinka kulutat aikasi koronaviruksen keskellä? Mikä on muuttunut, mitä on tullut normaalien harrastusten tilalle? Ovatko salibandytreenit vaihtuneet korona-peliin tai metsälenkkiin? Pitääkö hengenravinto hankkia teatterin sijaan suoratoistopalveluista? Minne lapsen voi viedä, jos lähiuimahalliin ei pääse polskimaan?