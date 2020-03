Kuinka moni suomalainen kuolee koronavirukseen? Näin asiantuntijat arvioivat

Hurjimmat arviot covid-19:n kuolleisuusluvuista eivät THL:n mukaan kuulosta mahdollisilta. Silti Suomessa tautiin voi teoreettisesti menehtyä tuhansia ihmisiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n terveysturvallisuuden johtaja, professori Mika Salminen sanoi perjantaina koronaviruksen kuolleisuuslukujen olevan vielä hyvin epävarmoja. Hurjimmat arviot eivät hänen mukaansa ole kuitenkaan toteutumassa.

– Emme tiedä, mikä väestökuolleisuus tai sairastavuuskuolleisuus tulee loppujen lopuksi olemaan. Mutta sellainen arvio, jonka mukaan kuolleisuus olisi koko väestöstä useita prosenttiyksikköjä, ei kerta kaikkiaan kuulosta mitenkään mahdolliselta, kun katsotaan sitä dataa, mikä meillä on käytettävissä.

Eli puhutaan alle prosentista koko väestöstä?

– Kyllä se siltä varmasti näyttää. Esimerkiksi Kiinassa Wuhanin ulkopuolella Hubein alueella kuolleiden määrä oli 0,4 prosenttia sairastuneista. Mutta kuten sanottua, se voi olla pienempi tai vähän korkeampi.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ja terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen esiintyivät medialle perjantaina Helsingissä.

Myös THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kommentoi asiaa perjantaina IS:lle. Hänen mukaansa luotettavin mittari on väestön kokonaismäärän suhde koronaan kuolleiden määrään. Näiden lukujen valossa kuolleisuus ei ole kovin korkeaa.

– Tässä on unohtunut, että esimerkiksi Kiinan Hubeissa on parituhatta kuollutta alueella, jossa on 57 miljoonaa ihmistä. Väestötasolla kuolleisuus on varsin pieni, Tervahauta sanoi.

Tervahaudan mukaan eri maiden välillä on valtavia eroja siinä, minkä määrän ihmisiä ne ovat saaneet testivarmistettua. Tämä vaikeuttaa myös kuolintilastojen tekemistä.

– Esimerkiksi Turkin tilanteesta ei välttämättä ole mitään käsitystä. Etelä-Korea on tilastomielessä mielenkiintoinen, koska siellä on otettu tosi paljon näytteitä ja sieltä saa parhaan arvion siitä, mikä se vakavasti sairastuneiden ja kuolleiden osuus on kaikista positiivisista.

Salminen arvioi perjantaina THL:n tiedotustilaisuudessa, että jopa kolmannes suomalaisista – tai hiukan yli – voi saada koronavirustartunnan.

Luku on selvästi alhaisempi kuin esimerkiksi Saksan liittokansleri Angela Merkelin esittämä arvio, jonka mukaan koronavirus voi tarttua peräti 70 prosenttiin saksalaisista.

Salminen kommentoi Merkelin arviota Ylen A-Studiossa torstai-iltana. Salmisen mukaan laskelma perustuu teoreettiseen malliin, jonka mukaan lähes kaikki ihmiset tapaavat lähes kaikki muut.

A-Studiossa Salminen esitti arvionaan, että 35 prosenttia suomalaisista saisi koronan. Teoreettisesti 35 prosenttia väestöstä merkitsisi, että enimmillään noin 1,9 miljoonaa suomalaisista voisi saada infektion.

Kaikki eivät kuitenkaan sairastu kerralla. Tautitapauksia ilmenee pitkän ajan kuluessa, mahdollisesti useina epidemia-aaltoina.

Italiassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut jo yli tuhat ihmistä. Kuva Codognon sairaalan ovelta.

Terveydenhuollolle näin korkea sairastuneiden määrä olisi valtava kuormitus, sillä monet vakavaan tautimuotoon sairastuneet tarvitsevat tehohoitoa muun muassa keuhkokuumeeseen. Näin on käynyt esimerkiksi Italiassa, jossa tehohoitopaikat ovat loppuneet kesken.

Arviot covid-19-koronavirustaudin tappavuudesta ovat laskeneet jatkuvasti.

Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus arvioi aiemmin, että covid-19:ään menehtyisi peräti 3,4 prosenttia sairastuneista. Luku perustui laskutoimitukseen, jossa verrataan kuolleiden määrää virallisesti vahvistettujen tartuntojen määrään.

Arvio putoaa merkittävästi, kun vahvistettujen tartuntojen määrään lisätään lievät tapaukset, jotka eivät tule viranomaisten tietoon. Lievän tai oireettoman tautimuodon saaneita ei välttämättä testata viruksen varalta.

Lääketieteellinen New England Journal of Medicine -lehti julkaisi 28. helmikuuta analyysin 1 099 potilaasta, jotka olivat saaneet koronavirustartunnan joulu-tammikuussa. Aineiston tautitapauksista 483 oli Wuhanista, josta pandemia alkoi. Tehohoitoon joutui viisi prosenttia potilaista, hengityskoneeseen 2,3 prosenttia. Potilaista 1,4 prosenttia kuoli.

Kansainväliset asiantuntijat arvioivat tällä hetkellä, että covid-19:n tappavuus on yhden prosentin luokkaa, tai hieman alle. Professori Mika Salmisen arvio A-Studiossa torstaina oli 0,5 prosenttia, ja sekin on hänen mukaansa mahdollisesti yliarvio. Nämä laskelmat perustuvat tartuntojen kokonaismäärään: niissä ovat mukana sekä vahvistetut että vahvistamattomat tartunnat.

Jos jatketaan pohdintaa tällä tiellä ja oletetaan, että 0,5 prosenttia koronavirukseen sairastuneista suomalaisista menehtyisi, se merkitsisi teoreettisesti noin 9 700 kuolemantapausta koko epidemian vaikutusaikana.

Todennäköisesti toimet epidemian rajoittamiseksi kuitenkin purevat niin, että sekä tautiin sairastuneiden että siihen menehtyvien luvut jäävät selvästi alle teoreettisten laskelmien. Kun toimet purevat ja ihmiset muuttavat käyttäytymistään, vähenevät tartunnat, tautitapaukset ja kuolemat.

Italian Lombardiassa sijaitseva Brescian sairaala on perustanut väliaikaisen päivystys- ja testausvastaanoton sairaalan pihalle.

Torstaina Salminen sanoi IS:lle, että ”totta kai tulee kuolleisuutta”. Myös Tervahauta vahvistaa asian.

– Kyllä, siihen pitää varautua. Tämä on hirveän vaikea tauti, jos se pääsee esimerkiksi vanhainkotiin. Esimerkiksi Italiassa ja Yhdysvalloissa ensimmäisiä kuolemantapauksia tuli sarjassa yhdestä ja ainoasta hoitokodista, Tervahauta sanoi perjantaina IS:lle.