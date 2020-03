”Wuhanin lääkäreiden” koronaneuvot leviävät somessa – HUS:n infektiolääkäri kumoaa harhaluulot

Sosiaalisessa mediassa kehotetaan jakamaan kaikille ohjeistuksia, joista iso osa on täyttä puppua. IS pyysi HUS:n infektiolääkäriltä kommenttia väitteisiin.

Sosiaalisessa mediassa on alkanut kiertää teksti, jonka väitetään sisältävän Wuhanissa olleiden lääkärien huomioita ja neuvoja koronaviruksesta. HUS:n infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen kumoaa tekstin virheelliset väittämät.

Internetissä leviävän tekstin mukaan ihmisellä ei voi olla koronavirusta, jos hänellä on nuha, yskä ja kylmä. Sen sijaan koronavirus aiheuttaa keuhkokuumeen ja kuivan yskän ilman nuhaa, tekstissä kerrotaan.

– Se ei pidä ihan paikkaansa. Koronavirusinfektion todennäköisyys on pienempi, jos ainoa oire on nuha. Kuiva yskä ja keuhkokuume ovat ehkä tyypillisimpiä oireita, mutta niillä ei löydä kaikkia tapauksia. Suomen vähäisellä kokemuksella alkuoireet ovat erityyppisiä: kuiva yskä, kurkkukipu ja lihaskipu ovat tyypillisiä alkuoireita. Mutta oireet ovat yksilöllisiä. Lantinheitto on tarkkaa diagnostiikkaa verrattuna hengitystieinfektion taudinaiheuttajan toteamiseen oireiden perusteella, Järvinen sanoo.

HUS:n infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen muistuttaa, että kaikkia netissä leviäviä ohjeita ei pidä uskoa.

Kiertokirjeen mukaan koronavirus kuolee 26–27 asteen lämpötilassa, joten sitä välttääkseen tulisi saunoa ja juoda kuumaa vettä. Tällä väitteellä ei ole mitään totuuspohjaa, infektiosairauksien ylilääkäri huomauttaa.

– Sauna ei auta koronavirukseen, päinvastoin saunaan meno voi olla rasite silloin, kun on sairas, Järvinen huomauttaa.

Ohjeistuksessa kehotetaan kuivattamaan vaatteet esimerkiksi auringossa, saunassa tai hiustenkuivaajalla, koska lämpö tappaa viruksen. Suomalaisasiantuntijan mukaan niin on turha toimia.

– Ei siitä varmaan ole hyötyä. Tärkeämpää on pesulämpötila. Virus kuolee varmasti, jos vaatteet pestään kuudessakympissä. En usko, että vaatteet ovat viruksen tartunnan kannalta mitenkään merkittäviä.

Väittämissä kehotetaan huuhtelemaan suuta ja kurkkua Betadine-suuvedellä, jotta mikrobien vaikutus minimoituu, ennen kuin ne pääsevät kurkusta keuhkoihin.

– Limakalvon pinnalta voi tappaa bakteerit ja jossain määrin myös viruksen, mutta virukset elävät solujen sisällä, joten sillä tavalla ei voida virusinfektiota estää, eikä tartunnan vaaraakaan merkittävästi estää.

Väittämien mukaan joka aamu tulisi tehdä testi, jossa hengittää syvään ja pidättää hengitystä yli 10 sekuntia. Jos sen jälkeen ei tule yskää, nenän tukkoisuutta tai muuta epämukavuutta, se tarkoittaisi infektion ja keuhkojen fibroosin puuttumista.

– Tuossa sotketaan asioita. Fibroosi on paranemisreaktio, joka tulee vasta, kun tulehdusreaktio on mennyt ohitse keuhkoissa. Tuo ei kerro mitään koronavirusinfektiosta. Oikeaa tuossa on se, että syvään hengittäminen ja pullopuhallus tai pientä vastusta vastaan ulos puhaltaminen voi olla hyödyllinen keuhkokuumeen ehkäisyssä.

Ohjeistuksessa kehotetaan juomaan vettä 15 minuutin välein, jotta virus peseytyisi ruokatorven läpi vatsaan, jolloin vatsahapot tappavat koko viruksen.

– Se ei poista virusta soluista. Ei sillä siinä mielessä ole merkitystä. Juominen on silti hyvä neuvo.

Infektiosairauksien ylilääkärin mukaan ohjeistuksissa on jotain perää, mutta seassa on paljon vääriä tulkintoja. Järvisestä vaikuttaa siltä, että ohjeistus on syntynyt, kun maallikko on tulkinnut netistä löytämiään tietoja.

– Netin ohjeita ei pitäisi suoraan uskoa. Toivon mukaan ihmiset jakaisivat mieluummin viranomaisten, kuten THL:n ohjeita, Järvinen summaa.