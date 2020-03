Kaikkia ei testata – HUS julkaisi uudet kriteerit: heiltä otetaan koronanäyte

Lievästi oireilevia kehotetaan kotihoitoon, jotta resurssit riittäisivät vakavasti oireilevien koronapotilaiden hoitoon.

Ilta-Sanomiin on tullut lukuisia yhteydenottoja ihmisiltä, joilla on koronavirukseen viittaavia oireita, mutta joilta ei ole otettu koronavirusnäytettä. Valtaosalla ihmisistä koronavirus aiheuttaa lieviä oireita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjeistaa lievästi oireilevia pysyttelemään kotona, kunnes oireet loppuvat. Tällöin vakavasti oireilevien koronapotilaiden hoitoon jää enemmän resursseja. Terveydenhuoltoon tulee olla yhteydessä vain, mikäli kärsii vakavista oireista, kuten hengenahdistuksesta tai yleistilan laskusta. Tällöinkin tulee olla yhteydessä puhelimitse, jotta tauti ei leviä muihin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on julkaissut lauantaina uudet kriteerit koronavirusnäytteiden ottamiselle. Kriteerien mukaan näyte otetaan karanteenissa olevalta, jolla on koronavirusinfektion oireita. Näyte otetaan myös, jos henkilö on ollut kontaktissa 14 vuorokauden sisällä varmistettuun koronavirustapaukseen ja potee hengitystieinfektion oireita.

Lisäksi näyte otetaan sairaalan päivystyksessä hoidettavalta potilaalta, jos tällä on sairaalahoitoa vaativa hengitystieinfektio ja epäillään keuhkokuumetta, jonka aiheuttaja ei ole selvillä.

Koronavirusnäyte otetaan myös sairaalahoidossa olevalta tai hoitoon otettavalta potilaalta, jolla on hengitystieinfektion oireet.

Myöskään kaikkia terveyden ja sosiaalihuollon työntekijöitä (pelastustoimi, kotihoito, pitkäaikaishoito ja hoiva mukaan lukien) ei automaattisesti testata. Näyte otetaan, mikäli työntekijällä on sekä akuutin hengitystieinfektion oire (ei pelkkä nuha) että edeltävästi ulkomaanmatka 14 vuorokauden sisällä tai kontakti todettuun koronavirustapaukseen.

Yli 70-vuotiailta näyte otetaan, mikäli heillä on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuume ja/tai yskä ja/tai hengenahdistus.

Koronavirustartunta tarkistetaan myös pitkäaikaishoidon ja hoivan toimintayksiköissä, jos yksikössä epäillään hengitystieinfektioepidemiaa (työtekijöistä ja/tai potilaista yli 2 oireisia) ja aiheuttaja on epäselvä.

Myös 14 vuorokauden sisällä Italiassa tai Itävallan Tirolissa oleskelleilta, joilla ilmenee hengitystieinfektion oireita, otetaan näyte.