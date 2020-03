Näin viesti koronaviruksen vaaroista on muuttunut – THL tammikuun lopulla: ”Pieni riski sille, että virus leviäisi Suomeen etenkin epidemiana”

Koronaviruksen nopea leviäminen on yllättänyt myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen.

Ilta-Sanomat kävi läpi THL:n IS:lle ja muille medioille antamia lausuntoja koronaviruksesta tammikuusta tähän päivään. Näin THL:n asiantuntijoiden lausunnot ovat kuukausien edetessä muuttuneet.

20.1.2020

Kiinassa yli 200 ihmisellä on todettu koronavirustartunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan tapausten todennäköisyys Suomessa on hyvin pieni. Suomen sairaaloissa on hyvä valmius hoitaa koronavirusinfektioita eristysolosuhteissa.

21.1.2020

Kiinassa leviävä koronavirus on aiheuttanut neljän ihmisen kuoleman. Tuoreimpien tietojen mukaan 217 ihmisellä on todettu koronavirustartunta Kiinassa. Tartuntoja on havaittu lisäksi myös Thaimaassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan tapausten todennäköisyys Suomessa on hyvin pieni.

22.1.2020

Kiinassa yli 200 ihmisellä todetun koronaviruksen mahdollinen leviäminen ei toistaiseksi aiheuta toimenpiteitä Suomessa. Toistaiseksi kuuden ihmisen on vahvistettu kuolleen sairauteen.

– Suomessa ei pidä ylireagoida eikä mihinkään paniikkiin ole syytä, vaan tilanne vaatii huolellista analyysia ja riskinarvion päivittämistä mikäli sille on tarvetta, sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Jussi Sane Ilta-Sanomille.

Sane kertoo, että tietoon viruksen leviämisestä ihmisestä toiseen kannattaa suhtautua rauhallisesti.

– Tällä hetkellä riskiarvio on sellainen, että Kiinaan tai Aasiaan matkustavan kannalta riski tartunnan saamiseen on pieni. Samoin riski sille, että virus leviäisi Suomeen etenkin epidemiana.

Maailman terveysjärjestön WHO:n hätätilakomitea oli 22.tammikuuta koolla päättämässä, onko Kiinan uudenlaisesta koronavirus syytä julistaa kansainväliseksi uhkaksi kansanterveydelle.

Sane kertoo Mediuutisille pitävänsä hätäkomiteasta puhumista turhan dramaattisena.

23.1.2020

THL rauhoittelee suomalaisia koronaviruksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tavallisen suomalaisen ei kannata huolestua liikaa Wuhanin koronaviruksesta. Matkailijoiden riski sairastua Kiinassa ja Aasiassa on pieni.

THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane huomauttaa, että koronavirusta koskeva mahdollinen julistus ei ole mitenkään erityisen poikkeuksellinen tai dramaattinen.

– Ihmiset eivät välttämättä tiedä tai muista, että tällä hetkellä on voimassa kaksi WHO:n julistamaa kansainvälistä terveysuhkaa, ebola ja polio, Sane kertoo.

24.1.2020.

Kaksi Wuhanista Norjan kautta Suomeen saapunutta kiinalaista on hakeutunut Ivalon terveyskeskukseen influenssaoireiden vuoksi. Heidän epäillään kantavan koronavirusta.

THL:n terveysturvallisuuden johtaja Mika Salminen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja ja tartuntatautien asiantuntija Mika Salmisen mukaan valmiudet koronaviruksen hoitoon ovat Suomessa hyvät.

– Jos tällaisia tapauksia tulisi, toimittaisiin varautumissuunnitelman ja THL:n ohjeiden mukaan, eli potilaat eristetään tarvittaessa taudin ajaksi esimerkiksi hotelliin tai omaan kotiinsa.

Huoleen ei ole tällä hetkellä syytä, sanoo Salminen.

– Yleisesti ottaen ei kannata kauheasti huolestua. Kiinasta saadun taudinkuvan mukaan tämä ei kovin radikaalisti poikkea tavallisesta kausi-influenssasta. Valtaosa niistäkin tapauksista, joita Kiinassa on todettu, on toipuneet.

25.1.2020

Uusia koronavirustapauksia löytyy edelleen eri puolilta maailmaa ja nyt jo neljältä mantereelta. Virus on saapunut varmasti myös Eurooppaan.

Ylilääkäri Taneli Puumalainen.

– Kansainväliseen liikkuvuuteen ja matkailuun liittyvät yksittäiset tapaukset ovat Suomessa mahdollisia, sanoo tiedotteessa THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

26.1.2020

Tähän (26.1.) mennessä koronavirus on tappanut 56 henkeä ja tartuntatapauksia on todettu runsaat 2 000. THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen pitää selvänä, että todellisuudessa tartuntatapauksia on huomattavasti enemmän.

– On toki täysin mahdollista, että valtaosa tapauksista on lieviä. Ihmiset potevat näitä kotonaan, eikä kukaan edes tiedä näistä lievistä sairastapauksista.

Aasialaisia matkustajia saapui Helsinki-Vantaan lentokentälle 30. tammikuuta.

Salmisen mukaan nykytiedon valossa uuden koronaviruksen kuolleisuus ei silti vaikuta yhtä vakavalta kuin vuosina 2002-2003 jyllänneen sars-viruksen, vaikka virusten samankaltaisuus on geneettisesti noin 98-prosenttinen.

– Toistaiseksi suurempaa syytä lähteä tilannetta vielä kovasti pelkäämään ei mielestäni ole. Tällaisista tartuntataudeista on aiempaakin kokemusta, ja on niistä ennenkin varsin hyvin selvitty, Salminen sanoo.

27.1.2020

Ulkoministeriö on päivittänyt Kiinan matkustustiedotettaan ja kehottaa suomalaisia välttämään tarpeetonta matkustamista Hubein maakuntaan.

THL:n mukaan yksittäiset tapaukset matkailijoilla ovat mahdollisia Suomessakin. Tautitapausten nopea tunnistaminen on THL:n mukaan tärkeää, jotta torjuntatoimilla voidaan estää muiden ihmisten sairastuminen.

THL lisää, että mikäli Suomeen saapunut henkilö on matkustanut epidemia-alueella, mutta hänellä ei ole taudinkuvaan kuuluvia oireita, ei erityisiin toimiin, kuten karanteeniin, ole tarvetta.

29.1.2020

Suomessa vahvistetaan ensimmäinen koronavirustapaus kiinalaisella turistilla.

Saariselällä lomailleella 32-vuotiaalla kiinalaisnaisella todettiin tammikuun lopulla koronavirustartunta.

– Oli odotettavissa, että matkailijoiden mukanaan tuomia tautitapauksia voi tulla ilmi myös Suomessa. Taudin leviämisen riski Suomessa on edelleen hyvin pieni, joten ei kannata huolestua, sanoo johtaja Mika Salminen THL:n tiedotteessa.

– Suomessa on varauduttu mahdollisiin tapauksiin. Terveydenhuollolla ja laboratorioilla on toimintamallit olemassa. Sairaaloissa on valmius tutkia ja hoitaa koronavirusinfektioita eristysolosuhteissa, Salminen jatkaa.

30.1.2020

Suomessa koronavirukselle altistuneita 24.

THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane kertoo IS:lle, että Saariselän varmistettu koronavirustartunta ei ole muuttanut riskinarvioita liittyen matkailijoiden mahdollisiin tartuntoihin Suomessa.

Sane myöntää, että tilanne on haastava, sillä se muuttuu jatkuvasti. Hänen mukaansa pitkään on kuitenkin ollut jo selvää, että matkailun kautta Eurooppaan saattaa tulla yksittäistapauksia, myös meille Suomeen.

31.1.2020

THL:n mukaan kansainväliseen liikkuvuuteen ja matkailuun liittyvät yksittäiset tapaukset ovat Suomessa mahdollisia. Suomalaisten riski saada tartunta Suomessa on THL:n mukaan nykytilanteessa hyvin pieni.

Tammikuun lopulla THL kertoi, että kansainväliseen liikkuvuuteen ja matkailuun liittyvät yksittäiset tapaukset ovat Suomessa mahdollisia.

– Tämänhetkisen tiedon mukaan suurin osa tapauksista on ollut lieviä. Noin 16 prosenttia sairastuneista on sairastunut vakavaan taudinkuvaan. He ovat olleet pääsääntöisesti iäkkäitä, ja taustalla on jokin perussairaus.

1.2.2020

THL:n johtavan asiantuntijan Jussi Sanen mukaan tartuntatapauksia saattaa tulla ilmi lisää, myös johonkin muualle Suomeen kuin Lappiin saapuneilta henkilöiltä.

– Totta kai se on mahdollista. Yksittäiset tapaukset eivät välttämättä liity toisiinsa. Tapausten löytyminen liittyy myös siihen, että ollaan hyvin hereillä, Sane toteaa.

2.2.2020

THL:ssä arvioidaan, että Wuhanista lähtenyttä koronavirusta on paremmat mahdollisuudet torjua kuin 2000-luvun alun sars-epidemiaa.

Näin on THL:n mukaan muun muassa siksi, että virus on tunnistettu huomattavasti nopeammin ja epäillyt sairastapaukset pystytään testaamaan.

– Tähän ei ole vielä valmista ja lopullista vastausta, mutta kaikki viittaa siihen, että tämä ei ole yhtä vakava kuin sars tai mers. Nykytiedon valossa näyttää siltä, että oikein vakavien tapausten määrä suhteessa kaikkiin tavattuihin on pienempi. Virus hieman useammin aiheuttaa keuhkokuumetta kuin tavallinen influenssa, sanoo THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen.

4.2.2020

Vahvistettuja koronavirustartuntoja on maailmalla yhteensä noin 20 500, kertoo THL.

Matkustajat käyttivät hengityssuojaimia matkustaessaan metrolla Hongkongissa.

THL:n johtavan asiantuntijan Jussi Sanen mukaan on todennäköistä, että tautitapauksia esiintyy vielä useissa maissa.

THL:n mukaan suomalaisten hiihtolomalaisten ei tarvitse perua koronaviruksen vuoksi Thaimaan-matkojaan.

Sane myöntää, että tuiki tavallinen kausi-influenssa aiheuttaa Suomessa paljon tautitaakkaa joka vuosi. Se ei kuitenkaan saa maailman valtioita sulkemaan rajojaan ja asettamaan kansalaisilleen matkustuskieltoja.

Sanen mukaan koronavirukseen on kuitenkin alusta lähtien suhtauduttu niin vakavasti siksi, että viruksessa on kyse kaikille täysin uudesta asiasta.

5.2.2020

THL laajentaa epidemiaohjeistustaan koskemaan kaikkialta Manner-Kiinasta Suomeen saapuvia.

Tapausten nopea tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan estää muiden ihmisten sairastuminen, THL muistuttaa.

13.2.2020

Raportoituja koronavirustapauksia on viranomaisten tiedossa tällä hetkellä noin 53 000, joista yli 99 prosenttia rajoittuu Manner-Kiinaan.

THL:n mukaan on edelleen vaikea ennustaa, millä todennäköisyydellä epidemia leviää Kiinan ulkopuolelle.

Lääkintähenkilöstö hoitaa koronavirukseen sairastuneita potilaita Kiinan Wuhanissa sijaitsevassa sairaalassa.

THL:n mukaan globaalilla tasolla tavoite on yhä tartuntakierteen katkaiseminen muun muassa tartunnansaaneita eristämällä.

THL:ssä ja maailmalla varaudutaan kuitenkin myös tilanteeseen, jossa tässä ei onnistuta.

– Tässä skenaariossa epidemia leviää vähitellen muihin maihin ja saavuttaa lopulta myös Suomen, kertoo johtaja Mika Salminen.

Ylilääkäri Taneli Puumalainen muistutti, että yksilötasolla tartuntariski on edelleen matala.

– Yksittäisen ihmisen sairastumisriski on suomalaisten suosimissa lomakohteissa erittäin pieni.

15.2.2020

Koronavirus on tämänhetkisten tietojen mukaan tarttunut yli 67 000 ihmiseen.

THL:n asiantuntija arvioi, että koronavirukseen sairastuneilla eurooppalaisilla on vähäinen riski kuolla tautiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotustilaisuudessa arvioitiin, että jos epidemia lähtee leviämään, se todennäköisesti leviää myös Suomeen. Kuinka suurelta tämä riski vaikuttaa?

– Riskin suuruutta on mahdotonta arvioida, se menisi arvailun puolelle. Niin kauan kuin näyttää siltä, että hallitsematon epidemia rajoittuu Kiinaan, niin tilanne näyttää hyvältä. Jos aletaan nähdä muista maista merkkejä laajamittaisesta paikallisesta leviämisestä, sitten se on huonompi. Ei oikein muu auta kuin seurata tilannetta, arvioi THL:n asiantuntija.

24.2.2020

Italiassa ainakin kuusi ihmistä on kuollut ja 229 sairastunut Kiinasta maailmalle levinneeseen uuteen koronavirukseen. Italia on reagoinut tartuntatapauksiin eristämällä kymmenen kuntaa asukkaineen.

Italian Venetsiassa ohikulkijat käyttävät hengityssuojaimia suojautuakseen maassa leviävältä koronavirukselta.

Vaikka tilanne on Euroopassa muuttunut, THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen pitää Italian määräämiä rajoituksia ylimitoitettuna.

– Luulen, että italialaiset tulivat tässä aika pahasti yllätetyiksi. Siellä on nyt tehty toimia, joiden kohdalla olisi ollut hyvä harkita kaksi kertaa miten toimitaan, sanoo Salminen.

– Yksittäisen matkailijan riski en edelleen pieni, mutta jos siellä on liikkumisen rajoituksia, ne tietysti vaikuttavat matkustamiseen muutoin, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoo.

THL:n johtava asiantuntija Jussi Sanen mukaan THL on ottanut riskinarviossa huomioon sen mahdollisuuden, että virus lähtee leviämään maailmanlaajuisesti.

Sane sanoo, että Suomessa ei Italian ja monen muun Euroopan maan tavoin aseteta Kiinasta tulevia matkustajia karanteeniin.

– Täytyy suhtautua järkevällä huolella koronaviruksen uhkaan ja laittaa asioita kontekstiin. Tällä hetkellä Suomessa on suurempi riski sairastua influenssaan, Sane kertoo.

25.2.2020

– Vain viisi prosenttia tapauksista on ollut sellaisia, jotka ovat olleet tehohoidon tarpeessa. Siinä mielessä voidaan ajatella, että uusi koronavirus on samanlainen kuin influenssa. Eli jospa sittenkin hyvin pieni osa saa vakavan taudin, THL:n Ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo.

27.2.2020

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen muistutti Ylen A-studion keskustelun alkuun, että Suomessa on vasta kaksi todennettua tartuntaa. Lisäksi hän sanoi, että tällä hetkellä Suomessa ei ole riskiä saada koronatartuntaa.

1.3.2020

THL ja HUS tiedottavat, että yksi kouluikäinen lapsi on sairastunut koronavirukseen. Lapsella todettiin noin 130 kontaktia, ja neljä koululuokkaa sekä junioreiden jalkapallojoukkue asetettiin karanteeniin.

THL ja HUS linjasivat tiedotustilaisuudessa, ettei altistuneita aiota testata, jos näillä ei ilmene oireita.

3.3.2020

Viranomaiset eivät ainakaan vielä ole rajoittamassa yleisötilaisuuksiin osallistumista Suomessa koronaviruksen takia.

Koronaviruksesta varoittavia kylttejä Helsinki-Vantaan lentokentällä.

– Tämä vaatii huolellisen arvioinnin (siitä), missä on järkeä ja missä ei. Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) arvion mukaan yleisötapahtumien perumisesta olisi eniten hyötyä, jos leviäminen olisi nykyistä laajempaa, THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane sanoo Ilta-Sanomille.

Samana päivänä (3.3.) THL muutti Italiaa koskevaa ohjeistustaan. THL lukee koko Italian kuuluvaksi koronavirusepidemia-alueeseen. Alueeseen kuuluu Italian lisäksi Manner-Kiina, Etelä-Korea ja Iran.

4.3.2020

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen myöntää, että varmaa tietoa siitä, onko mahdollinen epidemia jo Suomessa puhjennut, ei voida varmuudella tietää.

– Tässä on pyritty tietysti sanomaan asia niin kuin se on, että tämän hetken tiedon mukaan ei ole. Mitään viitteitä siitä ei ole, mutta tilannetta tietysti seurataan, Salminen sanoo.

6.3.2020

Koronaviruksen on todettu olevan erityisen vaarallinen ikäihmisille. THL ei kiellä oireettomien korona-alueelta palanneiden omaisten vierailuja palvelutaloista.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoo Helsingin Sanomissa, että korona leviää huomattavasti heikommin kuin influenssa.

Hänen mukaansa esitetyt väitteet siitä, että jopa 60 prosenttia suomalaisista sairastuisi koronaan ovat ylimitoitettuja Kiinan Wuhanissa todettuihin määriin suhteutettuna.

Puumalainen uskoo HS:n mukaan, että korona on myös influenssaa helpompaa pysäyttää, sillä korona pysyy paikallisena helpommin.

7.3.2020

Suomessa on tähän mennessä tullut ilmi yhteensä 19 koronatartuntaa. Tartunnoista lähestulkoon kaikki on saatu joko Pohjois-Italiasta tai todettu näiden henkilöiden lähipiiristä.

Turistit Rooman Colosseumin edessä.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen arvioi, että Pohjois-Italian epidemia tulee olemaan riskitekijä Suomelle vielä jatkossakin.

– Kyllä me varmaan puhutaan vähintäänkin kuukaudesta tai parista, Salminen sanoo.

Salminen kertoo, että keskusteluyhteys kaikkien Pohjoismaiden kesken on pyritty pitämään tiiviinä, jotta tilannetta voitaisiin pyrkiä hallitsemaan.

– Suomihan ei ole esimerkiksi samassa kohtaa Eurooppaa kuin Tanska. Yhteydet ovat vähän toisenlaisia. Tällaiset asiat joudutaan ottamaan huomioon, Salminen sanoo.

9.3.2020

Ikäihmisiä ei saa turhaan altistaa koronavirukselle, neuvoo THL, sillä uuden koronaviruksen riskit vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville ovat suurempia kuin muille.

– Jos olet vähääkään sairas, soita mummolle, älä mene käymään, THL ohjeistaa julkaisemassaan tiedotteessa.

10.3.2020

THL haluaa selvittää, onko osalla koronavirukseen altistuneista karanteeniin asetetuista henkilöistä ollut oireeton koronatartunta.

Tutkimuksen taustalla on kysymys koronan tarttuvuudesta ja siitä, voiko virusta vastaan kehittyä immuniteetti.

Viikin normaalikoulussa Helsingissä neljä alakoulun luokkaa opettajineen määrättiin 2. maaliskuuta kahdeksi viikoksi kotikaranteeniin.

Selvitys voi THL:n mukaan hyödyttää hoidon ja rokotteen kehittämistä. Lisäksi se antaa vastauksia siihen, miten tarttuva tauti oikein onkaan ja millaiset karanteenikäytännöt ovat tarpeellisia.

12.3.2020

THL:n johtaja Mika Salminen hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen:

– Totta kai tulee kuolleisuutta, ei siitä ole kahta sanaa, ikävä kyllä. Tämä ei ole ikäihmisillä mikään hauska tauti. Sen takia juuri on oleellista, että ei mennä vanhustenpalveluihin ja huolehditaan siitä, että jos on lastenhoitotarvetta, isoisä tai -äiti ei ole ensimmäinen vaihtoehto, koska he ovat alttiita tälle taudille.

Kuolleisuus ei tule olemaan Salmisen mukaan ”missään tapauksessa kolmea prosenttia” koronaan sairastuneista.

IS kysyi Salmiselta, onko THL tehnyt virheitä arvioidessaan koronaviruksen leviämistä?

– Se viesti, jonka THL aikaisemmin antoi, perustui WHO:n ja Euroopan tautiviraston toimintaohjeisiin. Pyritään siihen, että epidemian kulkua jarrutetaan mahdollisimman pitkään, koska tällä voitetaan aikaa. Aika on aivan kriittistä sen suhteen, että terveydenhuoltojärjestelmä pärjää, tätä on tehty kaksi kuukautta ja se aika on ollut kullanarvoista. Olemme toimineet oikeastaan ihan samalla tavalla kuin missä tahansa Euroopan maassa. Sitten on poikkeuksia, joissa on tullut yllättäviä kriisejä, kuten Italiassa.

13.3.2020

THL kertoo tiedotustilaisuudessa, että Suomessa on 155 koronaviruksen tartunnan saanutta.

THL:n johtaja Mika Salminen kertoo, että taudin voi saada suomalaisista noin kolmasosa tai hiukan useampi, mutta valtaosalla sairaus on lievä.

THL:n mukaan Suomessa ollaan lähellä kynnystä, että koronaviruksesta tulee epidemia.

Johtaja Salminen pitää todennäköisenä, että viikonlopun aikana tulee muutos, eikä tartuntojen jäljittäminen ole enää mahdollista.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta puolustaa Suomen päätöstä pitää esimerkiksi koulut toiminnassa vaikka koronavirustapausten määrä on lähtenyt nousuun.

– Jos tapauksia ei ole eikä koronaan sairastuneita juurikaan liiku, niin sillä sulkemisella ei ole suurta merkitystä, koska siellä ei ole ketään tartuttamassa. Sen vuoksi näillä toimenpiteillä on oma aikansa ja paikkansa, Tervahauta totesi IS:lle tilaisuuden jälkeen.