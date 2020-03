Ari laati nerokkaan videon, joka osoittaa nelivuotiaalle käsienpesun tärkeyden – näin puhut lapselle koronasta

Mannerheimin lastensuojeluliitto on julkaissut ohjeistuksen, miten lapselle kannattaa puhua koronasta. Erityistä huolta lapsessa ei kannata herättää.

Turkulainen valokuvaaja Ari Mäkiö teki kohta 4-vuotiaalle pojalleen havainnollistavan videon, joka osoittaa miten tärkeää käsienpesu on koronavirustilanteessa.

Katso video jutun alusta.

Videolla lapsi upottaa sormensa lautaselle, jolla on mustapippuria ja vettä. Sormeen jää mustapippuria. Sitten lapsi kastaa sormensa lautaseen, jossa on saippuaa. Kun saippuaisen sormen kastaa uudelleen ensimmäiseen lautaseen, virusta esittävät mustapippurit pakenevat lautasen reunoille.

– Olen 80-luvun lapsi ja joskus olen tuollaista leikkinyt. Nykyään, kun on oma poika, sitä miettii, että miten hänelle kertoisi tästä ja saisi hänet ymmärtämään, miksi saippuaa täytyy käyttää, Mäkiö kertoo.

Valokuvaaja kertoo, että videon opetus saippuan tärkeydestä on jäänyt hyvin pojan mieleen. Facebookissa video on lähtenyt leviämään kovaa vauhtia ja monet ovat kertoneet näyttäneensä videota lapsille päiväkodeissa.

Huolellinen käsienpesu lämpimällä vedellä ja saippualla on nyt tärkeää – sekä lapsille että aikuisille.

Näin puhut lapselle

Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) mukaan korona koskettaa tällä hetkellä miltei kaikenikäisiä lapsia ja nuoria.

MLL on julkaissut verkkosivuillaan ohjeet, miten lapselle voi puhua koronasta. He kuulevat viruksesta kavereilta, aikuisilta ja median kautta. MLL:n mukaan lapsille on hyvä kertoa, miten tartuntaa voi ehkäistä. Heitä tulee neuvoa huolelliseen käsienpesuun ja yskimään ja aivastamaan hihaan. Lapsille kannattaa myös kertoa, että suurin osa ihmisistä sairastuu lievästi ja paranee. Lapsilla näyttää olevan hyvä vastustuskyky koronavirukseen.

MLL:n ohjeistuksen mukaan lapselle on hyvä puhua koronasta ikätasoisesti niillä sanoilla ja käsitteillä, jotka lapsi tuntee. Vanhempi voi tarkistaa, onko lapsi ymmärtänyt, pyytämällä häntä kertomaan omin sanoin, miten hän ymmärsi vanhemman puheen.

Huolestuneelta vaikuttavalta lapselta voi kysyä suoraan, mitä hän ajattelee ja mikä häntä pelottaa. Keskustellessa vanhemman on hyvä olla itse rauhallinen. Oma ahdistus kannattaa purkaa jonkun toisen aikuisen kanssa, ettei tule siirtäneeksi omia tunteitaan lapseen.

Koronaviruksesta puhuessa tulee huomioida myös se, että jotkut lapset reagoivat herkemmin kaikkeen ympärillä tapahtuvaan ja saattavat tarvita paljon rauhallista puhetta ja tyynnyttelyä. Vanhemman on tärkeää selvittää, mikä lasta tarkalleen ottaen huolestuttaa ja mitä hän pelkää. Näitä pelkoja vanhemman pitää neutraloida.

Toisilla lapsilla tapahtumat, jotka eivät kosketa itseä, eivät aiheuta tunnereaktioita. Jos lapsi ei puhu tai ole huolestunut asiasta, siitä ei kannata tehdä huolenaihetta. Vanhempana on hyvä pitää huolta siitä, että lapsi noudattaa hygieniaohjeita, mutta erityistä huolta lapsessa ei kannata herättää.

Pienemmät lapset käsittelevät asiaa oman ikätasonsa mukaisesti esimerkiksi leikkimällä tai vitsailemalla. Tähän on annettava lapselle lupa. Lapsen leikittelyyn kannatta kuitenkin tarttua, koska taustalla voi olla todellinen pelko ja huoli.

Tauti tai sen uhka saattaa aiheuttaa kiusaamista ja syrjintää. Lapsille ja nuorille täytyy puhua avoimesti siitä, että sairastuminen ei ole kenenkään syy, eikä kukaan sairastu omasta halustaan.

Lasta voi suojata sillä, ettei katso uutisia lapsen seurassa. Lapsi tai nuori voi ahdistua siitä, että aikuinen seuraa koronavirustilannetta jatkuvasti mediasta tai puhuu siitä muiden aikuisten kanssa, ohjeistuksessa huomautetaan.