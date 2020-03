Janakkalalaisen taloyhtiön sauna hämmästyttää – löylyt otetaan neljän männyn varassa puussa

Esittelemme neljä hieman erikoisempaa saunaa Suomesta.

Janakkalassa sijaitsevan Napialan vanhan Nahkatehtaan metsikköön on hiljattain ilmestynyt todella erikoinen pihasauna. Kyseessä on Otto Kokon suunnittelema ja rakentama, neljän männyn varaan kiinnitetty puumajasauna.

Sauna toimii pihasaunana Napialan Tehtaan taloyhtiön asukkaille.

– Taloyhtiö on pieni, mutta tälle on varmasti paljon käyttöä. Nyt on vielä koeajovaihe menossa, sillä sauna on vasta valmistunut. Saatujen kokemuksien perusteella sekä löylyt että tunnelma on todettu hyviksi, Kokko kertoo.

Puumajat ovat aina kiinnostaneet Kokkoa.

– Ajattelin, että jossain vaiheessa teen puumajan. Kun saunalle tuli tarvetta, päätin yhdistää nämä kaksi asiaa. Viime vuoden keväällä aloitin rakentamisen, puoli vuotta tässä meni.

3x2-metriseen saunaan mahtuu kerralla noin kahdeksan henkeä.

Kuuden neliön sauna on noin kolmen metrin korkeudessa terassin päällä. Terassin alla on kaksi isoa palkkia, jotka on kiinnitetty neljään mäntyyn puumajakiinnikkeillä.

3x2-metriseen saunaan mahtuu kerralla noin kahdeksan henkeä. Saunan yhteydessä on myös pukuhuone, jossa voi myös nukkua.

Ikkunasta näkee tähtitaivaan ja puiden latvat.

Pukuhuone on kuin missä tahansa saunassa.

– Kattoikkunasta näkee tähtitaivaan ja puiden latvat. Se tuo tuntua, että ollaan puussa. Ikkunoista taas aukeaa hieno peltomaisema, joka talvella näyttää vähän järveltä.

Rakennus on tehty kakkosnelosesta ja sen pinnat on käsitelty hiiltämällä sekä luonnonöljyllä. Saunassa on kantovesi ja kynttilävalaistus.

” Kattoikkunasta näkee tähtitaivaan ja puiden latvat. Se tuo tuntua, että ollaan puussa.

Otto Kokon mukaan sauna on vielä viimeistelyä vailla: esimerkiksi luonnonpuiset kaiteet ovat vielä viimeisteltävinä, ja tikapuut Kokko aikoo korvata kierreportailla.

Savukammi-saunassa kaikki on vinksin vonksin

Kauhajoen Nummijärvellä sijaitsevalta Ruuhinevan suolta löytyy Savukammi-niminen sauna, joka on hyvin omaperäinen ja muistuttaa mielikuvaa Röllimetsän saunasta.

Savukammi on yksi Erkki Kalliomäen omistaman Kammikylän rakennuksista.

– Meillähän on täällä yhteensä kolme saunaa, kertoo paikan isäntä, joka kuvailee olevansa vähän omaperäinen itsekin.

Kalliomäen mukaan tässä saunassa kaikki on vähän vinksin vonksin.

– Otan kiinni kaikenlaisiin erikoisiin juttuihin ja harrastan monenmoisia kummallisuuksia. En tiedä, miksi näin on käynyt, mutta 15 vuotta tämä pieni kylä on minulla jo ollut. Saunojen lisäksi täällä on isohko päärakennus matkailijoita varten.

Kalliomäen mukaan kaikki on vähän vinksin vonksin.

– Aivan oikein ei ole tehty mitään. Seinät, katot ja kaikki muukin on vinossa eikä vatupassia tai suorakulmaa ole käytetty. Tämä saunakin on pelkkä rakennelma, mutta se pysyy silti pystyssä, ja rakennusluvat ovat kunnossa.

” Aivan oikein ei ole tehty mitään. Seinät, katot ja kaikki muukin on vinossa eikä vatupassia tai suorakulmaa ole käytetty.

Jokainen Kammikylässä käynyt on omin silmin todistanut, että rakentajalla on paitsi mielikuvitusta myös taitoa toteuttaa sitä.

Savukammi-saunastaan Kalliomäki on saanut paljon kiitosta. Löylyjä on kehuttu nokisiksi, mutta lempeiksi.

– Aivan liikaa tätä on kehuttu. Tämä on aivan rehellinen ja aito suomalainen savusauna, vaikka toteuttamistapa onkin vähän erikoinen.

Savukammista, kuten Kammikylän muistakin saunoista pääsee pulahtamaan suonsilmään tai suolampeen. Niin tekee paikan isäntäkin.

Halkopinosaunassa on tunnelmaa

Kun ilmajokelainen Janne Rantala alkoi haaveilla pihasaunasta, hän pyöritteli mielessään kahta eri vaihtoehtoa: joko se olisi korsusauna maan alla tai sitten halkopino.

– Kallistuin lopulta halkopinosaunan kannalle, koska omistan metsää ja olen tehnyt siellä jonkin verran polttopuuta. Sitä on tullut myös pinottua.

– Ajattelin, ettei kaikkea tarvitse aina kivestä tehdä, voisi tehdä välillä puustakin, kertoo Rantala, joka on ammatiltaan muurari.

Halkopinoseinissä olevat haapapuut on kaadettu, sahattu, kuivattu ja halkaistu omin käsin.

Saunan rakentaminen alkoi keväällä 2012. Valmiiksi sauna tuli saman vuoden juhannuksena.

– Tavoite oli, että juhannuksena pitää päästä saunaan. Aika nopeasti se kyllä nousi.

Halkopinoseinissä olevat haapapuut on kaadettu, sahattu, kuivattu ja halkaistu omin käsin. Saunan sisäseinissä on normaalit eristeet varmistamassa, ettei lämpö karkaa harakoille. Sisämateriaalina on käytetty tuppeen sahattua mäntyä. Kattokin on laudasta, mutta sen alla on huopakate.

Pesuvesi kuumenee sinkkisangoissa kiukaan kannen päällä.

Halkopinosaunassa saa Rantalan mukaan hyvät ja pehmeät löylyt. Kiukaan hän muurasi itse.

– Kiuas on kertalämmitteinen, savusaunatyyppinen, mutta siinä on valurautakansi päällä ja savut menee ulos hormista. Kiuasta pitää lämmittää kaksi-kolme tuntia, minkä jälkeen sen annetaan oleentua pari tuntia.

– Niin kauan lämmitetään, että kivet on punaiset. Se on sellaista viikonloppuhommaa. Kesällä tulee kyllä lämmitettyä viikollakin, kertoo isäntä, jolle saunan lämmittäminen on mielipuuhaa.

Sauna pysyy lämpimänä ja löylykunnossa seuraavaan aamuun asti.

Pesuvesi kuumenee kätevästi sinkkisangoissa kiukaan kannen päällä.

Sauna on keskellä Janne Rantalan ja Nina Lehtolan perheen pihapiiriä, eli parhaassa mahdollisessa paikassa.

Gondolihississäkin voi saunoa

Ylläksellä voi saunoa yläilmoissa gondolihississä. Maailman ensimmäinen ja samalla vanhin saunagondoli on ollut käytössä vuodesta 2008 lähtien, eli yhtä kauan kuin Ylläksen gondolihissit.

Maan ja taivaan välillä seilaavaan saunagondoliin mahtuu kerrallaan neljä saunojaa, ja yksi saunomiskierros kestää noin 20 minuuttia.

Saunominen gondolissa ei ole ihan halpaa lystiä, sillä hinta alveineen on 1350 euroa. Pakettiin sisältyy tunturin huipulla sijaitsevan saunaosaston käyttö.

Näille saunoille kysyntää ei ole kauhean paljon, mutta säännöllisesti kuitenkin.

Gondolia vuokraavan Ylläskammi Oy:n toimitusjohtaja Sanna Palosaari kertoo saunakondolin kiinnostavan varsinkin ulkomaisia turisteja.

– Tänä talvena meillä on ollut muutama yritys. Yksi ryhmä Aasiastakin halusi kokeilla saunomista gondolissa. On siellä vietetty 50-vuotissynttäreitäkin. Käyttöä ei ole ihan kauhean paljon mutta säännöllisesti kuitenkin.

Sauna on käytössä ja kulkee hissilinjalla vain silloin, kun joku on sen varannut. Muun ajan se on varastoituna.

– Sauna nostetaan hissilinjalle aina valmiiksi lämmitettynä.

Jos hyvin sattuu, hissisaunoja voi nähdä myös revontulia.

Saunominen gondolissa maksaa alveineen 1350 euroa. Pakettiin sisältyy tunturin huipulla sijaitsevan saunaosaston käyttö.

Jos hyvin sattuu, hissisaunoja voi nähdä myös revontulia.

– Jos haluaa ottaa happea välillä, ovet aukeavat ala-asemalla, ja ulkona voi käydä vilvoittelemassa.

Suomessa on nykyään myös toinen gondolisauna: Helsingin Kauppatorin viereisessä maailmanpyörässä voi löylytellä 40 metrin korkeudessa. Kesällä 2016 avatun SkySaunan kyytiin mahtuu kerralla viisi saunojaa.