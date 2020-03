Kun hallituksen avainministerit alkoivat salassa hieroa rauhaa, edes presidentille ei kerrottu – tämä tapahtumaketju päätti talvisodan

Talvisodan rauhantekijöistä Risto Rytistä ja Väinö Tannerista tehtiin jatkosodan sotasyyllisiä. Talvisota päättyi 80 vuotta sitten.

Helmikuun viimeisenä päivänä 1940 ulkoministeri Väinö Tanner puhui ministeritovereilleen vakavana.

– Asetelma on nyt sellainen, että ratkaisu on tehtävä. On odoteltu, että joku tulisi avuksemme, mutta nyt voimme todeta, että meidät on jätetty yksin, hän sanoi.

Väinö Tanner joutui kertomaan kansalle katkerat rauhaehdot.

Kaikki eivät olleet samaa mieltä. Varsinkin Ranska lupaili jatkuvasti apua ja myös oikeasti valmisteli joukkoja lähetettäväksi Suomeen. Suomalaiset olivat saaneet rintamalla suuria voittoja huonosti johdetusta puna-armeijasta, ja propaganda väitti niiden jatkuvan.

Suomen hallituksen haukkoja johti maalaisliittolainen puolustusministeri Juho Niukkanen. Kyyhkyjen johtajia olivat sosiaalidemokraatti Tanner, edistyspuolueen pääministeri Risto Ryti ja kokoomuksen salkuton ministeri J.K. Paasikivi. Ennen talvisotaa Ryti ja Tanner olivat käyneet Moskovassa Stalinin kanssa epäonnistuneita neuvotteluja sodan välttämiseksi.

J.K. Paasikivi vuonna 1940. Hän ajoi rauhaa vuonna 1940.

Varsinkin Paasikivi ärsytti Niukkasta. Kerran Paasikivi valitti jatkuvien ilmahälytysten aiheuttamia äkkiherätyksiä.

– Jos ryssät ajavat sinut sängystä joka ilta muutaman viikon ajan, ehkä sinäkin opit olemaan tykkäämättä niistä, Niukkanen ivasi.

Mutta Paasikivi, Ryti ja Tanner tiesivät mistä puhuivat. Ranskalaiset ja britit saattoivat koota joukkoja, mutta oli epäselvää miten ne pääsisivät Suomeen. Suomen armeija oli ottanut voittonsa kovemmalla hinnalla kuin kansalle ja ulkomaille haluttiin kertoa. Puna-armeija oli pahempi vastus kuin propaganda väitti.

Pääministeri Risto Ryti matkusti Moskovaan neuvottelemaan talvisodan rauhasta. Jatkosodan jälkeen hänet tuomittiin sotasyyllisenä.

Suomen voitot tarjosivat kuitenkin mahdollisuuden rauhaan. Stalin ei halunnut sotaa Ranskan ja Britannian kanssa. Lähi-idästä käsin ne olisivat voineet uhata Bakun öljykenttiä. Ne olisivat olleet houkutteleva kohde, sillä talvella 1940 Saksan tankit kulkivat neuvostoliittolaisella polttoaineella.

Stalin oli Hitlerin kanssa sopimuksen tehdessään laskenut, että maailmansodassa Saksa ja länsiliittoutuneet olisivat toistensa kurkussa. Länsirintamalla kuitenkin vain odoteltiin asemissa. Se tarkoitti, että Ranskalla ja Britannialla oli mahdollisuus käyttää joukkojaan tarvittaessa myös Neuvostoliittoa vastaan.

Stalinin tarkoituksena oli rakentaa kokonaisista maista puskuri Neuvostoliiton ja Saksan väliin. Suomen itsepäisyys sotki suunnitelman.

Realisti Stalin muutti suunnitelmiaan.

– Emme halua Suomen aluetta. Mutta Suomen täytyy olla Neuvostoliitolle myötämielinen valtio, Stalin sanoi 21. tammikuuta neuvostojohdon tapaamisessa.

Esteenä rauhalle oli Stalinin pystyttämä O.W. Kuusisen johtama Terijoen hallitus. Sen tunnustettuaan Neuvostoliitto ei virallisesti voinut neuvotella Suomen ”porvarillisen” hallituksen kanssa.

Yhteys syntyi Tannerin perhetutun, kirjailija Hella Wuolijoen kautta. Tämä tarjoutui matkustamaan Tukholmaan, jossa Neuvostoliiton suurlähettiläänä toimi kuuluisa vallankumouksellinen Aleksandra Kollontai.

Yhteys Neuvostoliittoon syntyi kirjailija Hella Wuolijoen kautta.

Tanner tiesi varmasti Wuolijoen läheiset neuvostosuhteet, mutta ei välttämättä sitä, että tämä oli neuvostotiedustelun vakooja. Wuolijoen koodinimi oli Poet. Ei ole varma alkoiko hän tunnustelijaksi omasta aloitteestaan vai Moskovan ohjeesta.

Helmikuun alussa Tanner tapasi Kollontain salaa Tukholmassa hotelli Grandissa. Näkemykset olivat kaukana toisistaan. Neuvostoliiton vaatimukset olivat kovemmat kuin ennen talvisotaa. Puna-armeijan veri oli virrannut ja siitä haluttiin hinta: se tarkoittaisi koko Kannasta, Laatokan Karjalaa, alueita Lapista, saaria Suomenlahdelta ja tukikohtaa Hangosta.

– Eikö Suomi voisi tarjota jotain kompromissia, Kollontai kyseli.

Neuvostoliiton suurlähettiläänä Tukholmassa toimi kuuluisa vallankumouksellinen Aleksandra Kollontai.

Sellaista ei Tannerilla ollut, mutta hän oli jo saanut tärkeimmän. Neuvostojohto oli valmis sivuuttamaan Kuusisen hallituksen ja puhumaan Suomen kanssa.

Tanner, Ryti ja Paasikivi eivät aluksi kertoneet rauhantunnusteluista edes presidentti Kyösti Kalliolle. Väsynyt ja sairas presidentti vastusteli sellaisten alueiden luovuttamista, joita puna-armeija ei ollut vielä vallannut. Kalliota hirvitti, että hallitus ei ollut yksimielinen asiassa.

Niukkanen ei vastustanut neuvotteluja Neuvostoliiton kanssa, mutta ei hyväksynyt sen vaatimuksia.

– Näillä ehdoilla rauha on mahdoton, Nukkanen sanoi.

Rytin johtama valtuuskunta lähti silti Moskovaan, jossa sitä odotti synkkä ulkoministeri Molotov. Paasikivi oli mukana, Tanner jäi Helsinkiin.

Neuvostoliiton Stalin ja ulkoministeri Molotov. Kuva vuodelta 1935.

Rintamalla tilanne paheni. 10. maaliskuuta ylipäällikkö Mannerheim ilmoitti hallitukselle, että Viipurista jouduttaisiin vetäytymään ”huomenna tai ylihuomenna”.

Hallitus ilmoitti pääministerilleen Moskovaan, että rauha olisi saatava. Se solmittiin 12. maaliskuuta, ja 13. maaliskuuta aseet vaikenivat.

– Maamme joutuu jatkamaan elämäänsä silvottuna, ulkoministeri Tanner kertoi katkeran viestin radiossa kansalle.

Puolustusministeri Juho Niukkanen ei voinut hyväksyä rauhanehtoja.

Niukkanen jätti hallituksen protestina. Kannakselta kotoisin olleelle Niukkasella rauha oli henkilökohtainen tragedia. Hänen veljensä surmasi itsensä mieluummin kuin jätti kotinsa.

Maailmansodan kuohuissa Suomi yritti hakea hyvitystä Neuvostoliitolta jatkosodassa. Sen jälkeen talvisodan rauhantekijät Ryti ja Tanner tuomittiin sotasyyllisinä. Paasikiven tie vei valtaan.

