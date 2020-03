Kommentti: Talviruokinta on pian tuhoisa ja epäreilu tapa auttaa lintuja

Maalaisjärjellä ajateltuna talviruokinta hyödyttää niitä lintuja, jotka hyötyvät myös ilmaston lämpenemisestä. Ruokinta on niille tuplajättipotti, kirjoittaa toimittaja Tuomas Manninen.

Kuule istuta vielä se omenapuu, vaikka tuli jo tukkaasi nuolee, riimitteli Juice Leskinen kappaleessa Myrkytyksen oireet.

Entäpä kun ilmasto lämpenee.

Puita pitää tietysti istuttaa jo hiilinielun vuoksi, mutta riimin perimmäinen ajatus lienee kauneuden ja hyvien asioiden vaaliminen vielä silloinkin, kun maailma jo nilkuttaa hautaansa.

Lintujen talviruokinta on hyvä asia.

Eikö niin?

Kuka voisi vastustaa lintujen talviruokintaa? Enintään sitä, että ahneina pidetyt oravat tulevat osingoille. Suomalaiset ovat talviruokintahullua kansaa.

Mutta: Alkaako talviruokinta olla pikemminkin itsekästä tuhon kylvöä?

Koronaviruksen Suomeen saapumisen alle jäi Docendon julkaisema tärkeä tietokirja Linnut ja Ilmasto, jossa biologi Mari Pihlajaniemi teki kirjan alaotsikon mukaisesti Matkan muuttuvaan luontoon.

Kiinnostava ja surullinenkin on tarina kahdesta tutusta pikkulinnusta, talitiaisesta ja kirjosieposta, jotka viihtyvät samanlaisissa elinympäristöissä, syövät pesimäaikaan samaa ravintoa ja pesivät samankokoisissa koloissa ja pöntöissä.

Talitiainen ja kirjosieppo ovat kilpailijoita, ne painivat samassa höyhensarjassa.

Koska talitiainen talvehtii Suomessa, se pääsee valtaamaan parhaiden elinympäristöjen parhaat kolot ja pöntöt ennen kuin kirjosieppo ehtii Suomeen Afrikasta. Koska talitiainen on isompi, se tappaa kirjosiepon, jos kirjosieppo yrittää olla häiriöksi.

Lämmenneiden talvien ansiosta talitiaisen pesintä on aikaistunut 1970-luvulta 2010-luvulle tultaessa jopa 8 vuorokautta, kirjosiepolla vain muutaman vuorokauden.

Talitiaiset ovat levinneet pohjoiseen ja runsastuneet etelässä – eikä vähiten hyvin voimaperäisen, kansanhuviksi muuttuneen talviruokinnan ansiosta.

– Talviruokinta hyödyttää Suomessa niitä lajeja, jotka hyötyvät (ilmaston lämpenemisestä) muutenkin, Pihlajaniemi myöntää.

– Silloin ne voivat olla vahvoilla, kun tulee kilpailutilanteita.

Mitä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin lintulajien väliseen kilpailuun tulee, sitä on Pihlajaniemen mukaan tutkittu melko vähän. Paras suomalainen esimerkki on juuri tämä kirjosiepon ja talitiaisen suhde.

Myös kipakat sinitiaiset ovat runsastuneet ja levinneet kohti pohjoista.

– En silti näkisi, että talviruokinta on huono asia. Mutta riski tällaisina talvina, kun ei ole pakkasta eikä lunta, on tautien leviäminen, Pihlajaniemi sanoo.

Aivan. Talviruokinnasta hyötyi valtavasti myös eteläinen viherpeippo, kunnes sen suomalainen kanta romahti vuosina 2008–2010 puoleen entisestä. Sairastuneita viherpeippoja tavattiin ruokintapaikoilla. Trikomonoosi-niminen loiseläin asusti suussa ja kuvussa ja levisi vilkkaasti linnusta toiseen.

– Monet taudit eivät pidä pakkasesta. Jos pakkasia ja lunta ei talvella tule, voi olla haasteellista pitää ruokintapaikat puhtaina, Pihlajaniemi sanoo.

Joku voisi haasteellisen sijasta sanoa mahdotonta. Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kynnä eivätkä kylvä, sanotaan Raamatussa, mihin voi lisätä, etteivät ne myöskään siivoa jälkiään talviruokintapaikoilla.

Sotkevat kyllä minkä ehtivät.

Siivekkäät hyväkkäät.

Ruokaviraston erikoistutkija Liisa Isomursu kertoo kuluvana talvena tavatun salmonellaa punatulkuissa, viherpeipoissa, urpiaisissa ja vihervarpusissa. Nämä lajit ruokailevat maassa, minne tiaiset viskovat siemeniä aterioidessaan ruokintalaitteella.

Helposti tulee mieleen epämiellyttävä ajatus: Pitäisikö talviruokinta lopettaa, jos talvet muuttuvat samankaltaisiksi kuin kuluva talvi Etelä- ja Keski-Suomessa.

– Jos alkuperäinen ajatus oli auttaa lintuja vaikean ajan ylitse ja jos sitä vaikeaa aikaa ei tulekaan, silloin pitää miettiä, olisiko muita tapoja auttaa, Pihlajaniemi vastaa, hiukan empien. Aihe on herkkä.

– Käytöstä pitää muokata, kun ympäristö muuttuu.

Eteläiset talitiainen ja sinitiainen ovat Suomen luonnon suuria menestyjiä, kiitos ilmaston lämpenemisen ja talviruokinnan. Samaan aikaan metsien rakenteen yksipuolistuminen ajaa kunnon talveen sopeutuneet, fysiikaltaan karskit metsätiaiset, kuten ennen niin yleisen hömötiaisen, suureen ahdinkoon. Ilmastonmuutos huonontaa niiden kehnoa tilannetta entisestään.

Enemmän kuin auringonkukan siemeniä tarvittaisiin metsien suojelua. Auringonkukkia voisi jopa kutsua anekaupaksi.

Pihlajaniemi on toisessa yhteydessä laskenut, että summalla, jolla suomalaiset hankkivat kaksi vuotta sitten auringonkukan siemeniä ja pähkinää (10 miljoonaa euroa), olisi silloin voinut ostaa Etelä-Suomesta metsää 20 neliökilometriä eli Sipoonkorven kansallispuiston verran ja Kainuusta 50 neliökilometriä eli puolet Hossan kansallispuistosta.

Se olisi todellista auttamista.

– Jos motivaationa on lintujen suojelu, on olemassa huomattavasti tehokkaampia keinoja auttaa kuin talviruokinta.

Talviruokinta ei ole lintujen suojelua. Sitä harrastetaan, koska se on mukavaa. Siitä saa silmäniloa ja ajanvietettä. Onko se kivaa kirjosiepon mielestä, on eri asia.

Kirjosiepolta ei kysytä.

Se on Afrikassa.

Entä Pihlajaniemi itse? Onko hän siemenpappi. Saarnaa yhtä, tekee toista?

Pihlajaniemi tunnustaa ruokkivansa talvisin lintuja. Ei kuitenkaan auringonkukan siemenillä eikä pähkinöillä, vaan kauralla.

– Käytän kotimaista lähiruokaa. Tuntuu hassulta tuoda tänne linnunruokaa toiselta puolelta maailmaa.

– Jos talvella ei olisi enää pakkasta eikä lunta, jättäisin ruokkimatta, Pihlajaniemi lisää. Hän ei vaadi, että muiden pitäisi noudattaa esimerkkiä. Jokainen luonnonystävä saa tulla autuaaksi omilla siemenillään.

– Itse kokisin, että on hankala pitää ruokintapaikka siistinä, jos on koko ajan lämmintä ja märkää. Pitää elää tilanteen mukaan ja miettiä, mikä on järkevää.

Ihmisten maailmassa käy herkästi niin, että niille, joilla on paljon, annetaan lisää.

Ja köyhät kulkevat leipäjonoissa.

Talviruokinta on tavallaan leipäjono, paitsi että siellä asioivat rikkaat.

Talitiainen on ökyisäntä, jonka suupielistä valuu rasva ja leuka kiiltää.

Hömötiainen on kohta koditon.

Kerjäläinen.

Ja kirjosieppo, se on ulkomaalainen vieras, joka joutuu tappeluihin talitiaisten kodinturvajoukkojen kanssa.

Odinin tiaisten.