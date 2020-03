Kristiina kyllästyi koronatoimien hitauteen ja otti lapsensa pois koulusta – ”Kun on omasta lapsesta kyse, niin äidistä tulee leijonaemo”

Kristiina Kanto-Cavallotti ihmettelee, mikseivät kaikki Kangasalan alueen koulut ole menneet jo kiinni.

Kangasalalainen Kristiina Kanto-Cavallotti päätti eilen torstaina, että hänen alakoulun toisella luokalla oleva 8-vuotias tyttönsä ei palaa kouluun, ennen kuin koronavirustilanne Suomessa rauhoittuu.

– Pikkutyttö oli ihmeissään, kun hänet haettiin kotiin kesken koulupäivän. Emme olleet ehtineet kertomaan hänelle tilanteesta, sillä päätös tuli aika nopeasti.

– Minulle tuli vain olo, että nyt se lapsi nopeasti pois sieltä koulusta, kirjat reppuun ja kotiin. Ja katsellaan sen jälkeen, mitä tehdään. Kun on omasta lapsesta kyse, niin äidistä tulee helposti leijonaemo, Kanto-Cavallotti kertoo.

Perheen 14-vuotias yläkoululainen poika on opiskellut kotona maanantaista lähtien, sillä hänen koulunsa on ollut kuluneen viikon suljettuna koronatartunnan vuoksi.

Perheen 19-vuotias vanhin lapsi opiskelee Tampereen yliopistossa ja on opiskellut tämän viikon etänä kotonaan.

Perheen kaikki kolme lasta sairastavat astmaa.

Kanto-Cavallotti kertoo ihmetelleensä miehensä kanssa jo jonkin aikaa, mikseivät kaikki Kangasalan alueen koulut ole menneet kiinni.

Viime viikonloppuna Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kertoi, että Kangasalan Pitkäjärven yläkoulun opettajalla vahvistettiin koronavirustartunta. Koulussa on altistunut tartunnalle noin 90 oppilasta ja osa henkilökunnasta.

Kanto-Cavallotin poika ei ole yksi altistuneista, mutta osa hänen kavereistaan kuuluu niiden 90 oppilaan joukkoon, jotka saivat sairastuneelta opettajalta opetusta hieman ennen tämän oireiden alkamista.

– Kangasalan Vatiala on alueena tiivis. Ala- ja yläkoulut sekä päiväkoti ovat samassa nipussa ja lapset pyörivät koulujen välillä, Kanto-Cavallotti kertoo.

Koulu on äidin mukaan suhtautunut lapsen kotiin hakemiseen ymmärtävästi. Kanto-Cavallotti tietää, ettei myöskään ole alueella ainoa vanhempi, joka on päätynyt antamaan viimeisen viikon aikana lapselleen kouluun viemisen sijaan kotiopetusta.

– Asia otettiin koulussa hyvin vastaan. Meillä on Wilma käytössä, ja sitä seuraamme joka päivä. Kun toin asian julki, niin sain heti kyselyitä muilta vanhemmilta että voisivatko hekin ja miten se tapahtuu.

Koulusta tulee hänen mukaansa myös hyvät ohjeet koulutöiden tekemiseen kotona.

– Myös opettajilta tulee tsemppaavia viestejä, sillä tämä on kaikille outo ja uusi tilanne. Kaikki ovat vähän ymmällään.

Nuorempaa tyttöä koulunkäynti kotona ei haittaa, mutta teini-ikäisellä pojalla on havaittavissa tuskastumista tilanteeseen.

– Teinin elämä on haastavaa. Kaikkein vaikeinta on se, että he eivät ymmärrä asian vakavuutta. Sen ikäisiä nuoria on hyvin vaikea pitää aloillaan.

Perheen isä on alunperin kotoisin Pohjois-Italiasta alueelta, jota koronavirus on Euroopassa koetellut kaikkein pahiten. Sukulaiset Italiassa eivät ole onneksi saaneet tartuntaa.

– Mutta olemme todella tiiviisti seuranneet Italian tilannetta päivittäin. Ehkä ylireagoimme sen vuoksi, että tiedämme, että tilanne räjähti Italiassa käsiin parissa viikossa. Suomessa vielä vähän pyöritellään papereita pöydällä.

– Meidän päättäjiemmekin tulisi ymmärtää, että Italiassa tilanne riistäytyi käsistä vain muutamassa viikossa. Ja nyt maassa on täysi katastrofi.

Koulujen sulkemiseen tulisi Kanto-Cavallotin mielestä ryhtyä saman tien.

– Opiskelu on mahdollista kotonakin. Toki vanhemmille voi olla vaikeaa, jos etätyön mahdollisuutta ei ole.

Kanto-Cavallotin aviomiehellä on mahdollista työskennellä etänä, ja hän itse työskentelee vuorotyössä, mikä mahdollistaa lasten hoidon ja opetuksen joustavasti.