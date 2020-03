Tässä ovat perjantain käänteet Suomen koronavirustilanteessa

Niiskuttava THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta pahoitteli heikkoa esiintymistään. Pohjois-Savossa päätettiin keskittyä koronavirusnäytteiden ottamisessa kriittisimpiin ryhmiin.

Perjantai 13.3. toi uusia käänteitä koronvirustilanteeseen. Suomessa on todettu perjantaihin kello 16 mennessä yhteensä 155 koronavirustartuntaa.

Helsingin yliopisto tiedotti ottavansa käyttöön uusia ohjeita maanantaina 16.3. Opiskelijoilta poistuu opintojen läsnäolopakko, opiskelua kotoa käsin suositellaan, yliopiston yhteisiä, avoimia tiloja pyydetään välttämään. Valintakokeet järjestetään siten, ettei yhdessä tilkassa ole kuin alle 500 hakijaa.

Puolustusvoimat ilmoitti muuttavansa varusmiesten lomakäytäntöjä ja peruuttavansa kertausharjoitukset. Varusmiehet siirtyvät malliin, jossa yksi kolmasosa palveluksessa olevista on kerrallaan viikon verran lomalla, mitä seuraa kahden viikon palvelusjakso varuskunnassa.

Lue lisää: Puolustusvoimissa todettiin myös ensimmäinen koronavirustartunta

Ylioppilaskirjoitusten reaaliaineiden koepäiviä aikaistetaan

Kevään ylioppilaskirjoitusten reaaliaineiden koepäiviä aikaistetaan viikolla koronavirustilanteen vuoksi, kertoo opetusministeri Li Andersson. Asiasta päättivät Ylioppilastutkintolautakunta sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koronavirus on aiheuttanut S-ryhmän kaupoissa myyntipiikin. Kuluttajat ovat hamstranneet säilyviä elintarvikkeita, vessapaperia, talouspaperia ja saippuaa. Myös tuoretuotteet ovat menneet kaupaksi. Useat tuotteet loppuivat torstaina osassa kaupoista ihmisten varautuessa koronavirusepidemiaan.

Apteekit varmistavat ensisijaisesti hoivakotien lääketilaukset

Apteekit varautuvat ennakkoon priorisoimaan toimintojaan koronavirusepidemian edetessä, tiedottaa Apteekkariliitto. Ensisijaisesti apteekit pyrkivät varmistamaan kaikkein haavoittuvimpien kotihoidon, hoivakotien ja annosjakeluasiakkaiden lääketilaukset sekä reseptilääkkeiden ja kipu- ja kuumelääkkeiden toimitukset. Käytännössä se tarkoittaa kotihoidossa olevia iäkkäitä potilaita sekä palvelutaloissa asuvia.

Laitilan Tokmannin myymälähenkilökunnan joukossa on ilmennyt yksi koronavirustapaus, yritys kertoo verkkosivuillaan. Tapauksen tultua ilmi Tokmannin Laitilan-myymälä suljettiin varotoimenpiteenä välittömästi, ja se on siivottu sekä desinfioitu. Myymälä on toistaiseksi suljettu. Tokmannin mukaan tartunnan saanut henkilö on tällä hetkellä karanteenissa.

Niiskuttava THL:n pääjohtaja pahoitteli heikkoa esiintymistään

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL pääjohtaja Markku Tervahauta esiintyi niiskuttaen tiedotustilaisuudessa. Infon aikana hän niisti nenäänsä ja vakuutti, ettei kysymyksessä ole koronavirus. Myöhemmin Tervahauta pahoitteli heikkoa esiintymistään Twitterissä. Hänen mielestään se todisti kuinka vaikeaa hygieniaohjeita on noudattaa.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta niistää THL:n infotilaisuudessa koronaviruksesta. Vieressä on terveysturvallisuuden johtaja Mika Salminen.

Tallink: Vain yhdensuuntaisia matkoja Tukholman ja Tallinnan välisellä reitillä

Laivayhtiö Tallink myy toistaiseksi vain yhdensuuntaisia matkoja Tukholman ja Tallinnan välisellä reitillä. Perjantaista alkaen asiakkaat voivat ostaa vain yhdensuuntaisia lippuja tällä reitillä. Risteilylippujen myynnin keskeytys jatkuu 1. toukokuuta saakka. Rahtiliikenne reitillä Tallinna–Tukholma jatkuu.

Kuopion yliopistollinen sairaala ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tiedottivat perjantaina, että jatkossa matkailuun liittyviä koronavirusnäytteitä ei oteta, vaan näytteenotossa keskitytään ryhmiin, joiden tartuntojen selvittäminen on kriittisintä.

Aurinkomatkat päätti perua koronavirustilanteen takia kaikki Aurinkomatkojen pakettimatkat, kaupunkilomat sekä Finnair Holidays -matkat, joiden lähtöpäivä on 13.3.-12.4.2020. Yhtiö kertoo palauttavansa matkan hinnan asiakkailleen.