Helsingin kaupunki oikoo kiivaina käyviä huhuja kouluista – ”Ei ole tällaisia suunnitelmia”

Helsingin koulut ja päiväkodit eivät perjantaina päivitettyjen tietojen mukaan ole menossa kiinni.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi perjantaina, että Suomessa on ilmennyt 51 uutta koronavirustapausta, ja maassa ollaan epidemian kynnyksellä. Uusista sairastumisista 24 on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Todettujen koronavirustartuntojen nopea lisääntyminen on aiheuttanut huolta kansalaisissa, ja virus on noussut puheenaiheeksi myös koululaisten keskuudessa kun pelko epidemiasta on levinnyt ja useissa Euroopan maissa on jo suljettu kouluja.

Helsingin kaupunki tiedotti torstai-iltana, että Mellunmäessä sijaitsevan Laakavuoren ala-asteen 73 oppilasta ja 13 henkilökunnan jäsentä on asetettu kotikaranteeniin kahdeksi viikoksi koronavirusaltistumisen vuoksi. Jo aikaisemmin helsinkiläiskoululaisia on asetettu karanteeniin Lauttasaaressa sekä Viikissä, missä karanteeni päättyi keskiviikkona.

Yksityiskouluista Eiran aikuislukio ja Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu tiedottivat torstaina ja perjantaina, että oppilaitoksissa siirrytään etäopetukseen tai suositellaan, että oppilaat jäisivät kotiin.

Perjantaina ainakin osa helsinkiläiskoululaisten vanhemmista sai Wilma-viestin, jossa ammuttiin alas villiintyneitä huhuja ja arvailuja Helsingissä sijaitsevien kaupungin koulujen sulkemisesta.

– Toimialalla ei ole tällaisia suunnitelmia, viestissä kerrottiin.

Myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen kertoi perjantaina Ilta-Sanomille, että koulut ja päiväkodit ovat normaalisti auki maanantaina.

– Noudatamme terveysviranomaisten ohjeita. Ei ole erityistä ohjeistusta tai määräystä koulujen ja päiväkotien sulkemisen osalta, Pohjolainen sanoi.

Koronavirustilanteen kehittymistä seurataan kuitenkin erittäin tarkkaan. Ainakin osassa kouluista oppilaille annettiin koulukirjat perjantaina viikonlopuksi kotiin. Kyseessä on ennakoiva toimenpide siltä varalta, että viikonloppuna tehdään päätöksiä normaalin koulutyön keskeyttämisestä.

– Tilannetta seurataan päivä kerrallaan, ihan koko ajan. Olemme hetki hetkeltä valmiudessa noudattamaan niitä ohjeita ja määräyksiä, mitä asiaan liittyen tulee, Pohjolainen kertoo.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta puolusti perjantaina Suomen päätöstä pitää esimerkiksi koulut toiminnassa vaikka koronavirustapausten määrä on lähtenyt nousuun.

– Jos tapauksia ei ole eikä koronaan sairastuneita juurikaan liiku, niin sillä sulkemisella ei ole suurta merkitystä, koska siellä ei ole ketään tartuttamassa. Sen vuoksi näillä toimenpiteillä on oma aikansa ja paikkansa.