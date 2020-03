KYS: Kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata

Sairaalan päivystyspotilaasta, joilla on sairaalahoitoa vaativa hengitystieinfektio, ja joilla epäillään keuhkokuumetta, jonka aiheuttaja ei ole selvillä.

Terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijältä, jolla on akuutin hengitystieinfektion oireita. Mikäli oireena on pelkkä nuha, ei näytettä oteta, mutta työntekijä ohjeistetaan pysymään kotonaan, kunnes työntekijä on ollut yhden vuorokauden oireeton.