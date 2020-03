Miksi kouluja ei ole suljettu, milloin liikkumista rajoitetaan? Näin THL:n johtajat vastaavat suomalaisten arvosteluun

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtajat perustelivat IS:lle Suomen koronaviruksen vastaisia toimia, jotka ovat joidenkin mielestä olleet liian hitaita.

THL:n johtajat esittelivät perjantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa tartuntojen määrän ja varotoimien suhdetta kuvaavaa käyrää, jollainen on kiertänyt sosiaalisen median keskusteluissa jo useamman päivän ajan.

Kuvaaja osoittaa kuinka varhaisilla kansalaisten kohtaamisia rajoittavilla toimilla voidaan rajoittaa taudin leviämistä merkittävästi.

Tilaisuudessa esitellystä diagrammista käy ilmi sama tieto, kuin tästä Ilta-Sanomien grafiikasta.

Suomessa ei kuitenkaan olla toistaiseksi seurattu monen muun maan esimerkkiä esimerkiksi sulkemalla kaikkia kouluja ja perumalla yliopistojen luentoja.

Verkkokeskusteluissa on kummasteltu, miksi viranomaiset eivät ole halunneet ryhtyä toimiin ajoissa jolloin vaikutus voisi olla suurempi myöhempään aloitukseen verrattuna. Suomen viranomaisia on kritisoitu myös yleisesti hitaasta toimimisesta koronaviruksen leviämisessä.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta puolustaa Suomen päätöstä pitää esimerkiksi koulut toiminnassa vaikka koronavirustapausten määrä on lähtenyt nousuun.

– Jos tapauksia ei ole eikä koronaan sairastuneita juurikaan liiku, niin sillä sulkemisella ei ole suurta merkitystä, koska siellä ei ole ketään tartuttamassa. Sen vuoksi näillä toimenpiteillä on oma aikansa ja paikkansa. Nyt aletaan olla siinä kynnyksellä, jossa on todennäköisempää että sairautta esiintyy useammalla paikkakunnalla. Silloin kannattaa laittaa vähentää näitä kohtaamisia, Tervahauta totesi IS:lle tilaisuuden jälkeen.

Mitä sanotte ajatuksesta, että toimet kannattaisi aloittaa vähän etukenossa eli mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin?

– Aikaiset puuttumiset liittyvät toisiin toimenpiteisiin, eli sairastuneiden löytämiseen ja nopeisiin diagnooseihin. Kuten sanottua, kaikilla toimenpiteillä on oma aikansa ja paikkansa.

Italiassa tarvitaan viranomaisten lupa esimerkiksi työpaikalle liikkumiseen. Onko Suomessa pohdittu vaihtoehtoja, joissa ihmisiä jopa rangaistaisiin kieltojen rikkomisesta?

– Ei ainakaan varmaan tässä vaiheessa ole mietitty rankaisutoimenpiteitä. Enemmän ollaan luotettu ihmisten terveeseen järkeen. Työpaikat ovat tehneet omatoimisesti ohjeistuksia, joilla etätyötä on priorisoitu.

Julkisuudessa on kerrottu tutkimustuloksista, joiden mukaan koronavirus olisi levinnyt tiedettyä enemmän oireettomien ihmisten välityksellä. Onko tästä uutta tietoa?

– Ei ole uutta tietoa, jonkin verran tällaisia tapausselostuksia ja analyysiä on ollut. Tässä tullaan siihen, että virus voi olla oireettoman ihmisen limakalvossa, mutta jos hän ei pärski eikä yskähtele, niin sen leviämisen fysiologinen mahdollisuus on aika pieni. Isompi ongelma on ollut se, että sairastuneiden joukossa on ollut paljon vähäoireisia, jotka eivät itsekään ymmärrä epäillä sairautta ja menevät sitten töihin.

Myös THL:n terveysturvallisuuden johtaja Mika Salminen pitää Suomen viranomaisten ratkaisuja onnistuneina.

– Mehän itse asiassa teimme varautumistoimia aikaisemmin muihin maihin verrattuna. Esimerkiksi Tanska ryhtyi niihin huomattavasti myöhemmässä vaiheessa.

Salminen huomauttaa että varautumiseen liittyvistä ratkaisuista päättää maan poliittinen johto.

– Hallitus on valinnut keinovalikoimasta ne, joita on pidetty tässä vaiheessa riittävinä ja myös vähiten yhteiskunnan toimintaa haittaavina.

Koronaviruksen leviämisen estämisen lisäksi päättäjien ja viranomaisten on huolehdittava myös siitä, että yhteiskunta toimii.

– Jos yhteiskunta on täysin lukossa, niin on vaikea myös huolehtia ihmisten terveydestä. Silloin myös terveydenhuolto saattaisi vaarantua.

Jos esimerkiksi koulut päätetään laittaa kiinni, myös monet vanhemmista joutuvat jäämään kotiin.

– Siellä vanhempien joukossa on paljon terveydenhuollon ammattilaisia, jotka joutuivat sitten olemaan pois töistä. Meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa sellaiseen, heitä kaikkia tarvitaan nyt.