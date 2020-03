Talvisota päättyi Kollaanjoella kuin veitsellä leikaten – venäläissotilas hämmästyi nähdessään suomalaiset

Talvisota päättyi 80 vuotta sitten. 13. maaliskuuta 1940 laskeutui rauha – ja suru. Näin päivästä kertoi neljä sodan kokenutta miestä ja naista, joita Ilta-Sanomat haastatteli 100 tarinaa sodasta -sarjaan vuonna 2017.

Taivas repesi taas. Rautaa satoi venäläisten kaikista aseista suomalaisten poteroihin Kollaanjoen eteläisellä korpisivustalla. Siellä oli asemissa 21-vuotias euralainen Markus Aaltonen (1918–2018). Hän oli taistellut jo aiemmin Suomussalmella ja Raatteentiellä, mutta joutunut sodan lopussa Laatokan Karjalaan.

Oli 13. maaliskuuta 1940. Taistelulähetti oli käynyt aamulla sanomassa, että kello 11 loppuu sota, eikä saa enää ampua. Kello läheni tasaa, vihollisen puolelta tulitus vain kiihtyi.

Sitten se loppui.

– Kello 11 tuli rauhallista. Korsun ovesta kytättiin, mitä tapahtuu. Sitten vihollissotilas nousi montusta montun päälle kivääri kädessä ja rätti piipun päässä ja heilutti. Sitten mekin uskalsimme mennä. Mentiin morjestamaan, Aaltonen kertoi IS:lle.

Tulituksen sotkemista lumikuopista nousi taistelun ryvettämiä miehiä. Heitä ei ollut enää monta. Rauha oli tullut suomalaisille kreivin aikaan.

– Siellä oli joku suomen kielen taitoinen, joka tiukkasi, että missä teidän miehet on. Me näytettiin, että tossa on. Se pudisti päätään.

Talvisodan viimeiset päivät oli taisteltu raivokkaasti. Verta vuoti myös 13. maaliskuuta: se oli 467 suomalaisen kaatumispäivä. Paine oli ollut hirvittävä varsinkin Viipurinlahden rannoilla, Talin suunnalla sekä niiden välissä Viipurissa.

Viipurinlahden puolustajiin kuului Koski Tl.:stä sotaan lähtenyt 24-vuotias Tarmo Ahti (1915–2019), joka oli ollut taistelulähettinä jo Mannerheim-linjalla sekä väliaseman taisteluissa. Paha paikka oli ollut helmikuussa Summassa Lähteen lohkolla, jossa suomalaiset olivat yrittäneet turhaan estää vastahyökkäyksellä läpimurtoa.

Maaliskuun viimeisenä päivänä hänen yksikkönsä oli asettunut olemattomiin asemiin Viipurin kaupungin lähellä.

– Se on jollain tavalla jäänyt mieleen, että tuli hiljaisuus. Tuli niin hiljaista, että talitiaisen ääni kuului. Siihen mennessä ei ollut kuulunut muuta kuin pauketta, tykin jyskettä ja luoteja, Ahti kuvaili äänimaisemaa.

– Kyllä tieto rauhasta tuntui tietysti mukavalta. Oli helpottunut olo.

Kotirintama oli totisesti saanut sodasta osansa 105 päivän aikana. Siellä ei kuitenkaan ollut täyttä kuvaa siitä, miten äärirajoilla rintama oli. Tieto raskaista rauhanehdoista tuli järkytyksenä: suuria alueita Suomesta oli luovutettava Neuvostoliitolle.

Tieto tuntui pahalta myös Aune Raholasta (1923–2020). Hän oli 17-vuotiaana osallistunut koko talvisodan ajan kotikaupunkinsa Tampereen ilmapuolustukseen ja väestönsuojeluun.

– Noin kello 11 aikaan tuli tieto, että on tullut rauha. Me lähdimme tyttöjen kanssa Hämeenkadulle kävelemään. Se oli niin liikuttava ja vaikuttava näky: koko Hämeenkadulla oli liput puolitangossa ja monessa lipussa oli mustat nauhat. Ihmiset itkivät. Me itkimme kaikki.

– Me ei paljon puhuttu. Karjalan heimo tuli mieleen, että me sentään oltiin turvassa. Mitä meille tamperelaisille tapahtui ei voi verratakaan karjalaisiin. Heiltä meni kaikki.

Tiedot sodan päättymisestä tulivat yllätyksenä myös Raumalle. Ritva Tuulos (s.1924) työskenteli siellä apulaisena sotasairaalassa. Sairaalaan oli tuotu taisteluiden aikana varsinkin paleltumista kärsineitä sotilaita. Tunnelma oli käsinkosketeltavan surullinen, vaikka taistelut loppuivat.

– Se oli niin järkyttävä päivä. Aamulla ei uskottu millään, että on tullut rauha. Kaikki oli vähän kuin unenomaista sinä päivänä. Kyllä se vähitellen uskottiin, kun radiosta kuultiin.

– Illalla tuttavaperheessä kuunneltiin radiota ja näitä samoja juttuja vaikka kuinka moneen kertaan. Kaikki itkivät. Siellä oli tämmöinen vanha setä mukana. Hän sanoi, että tänään saatte itkeä, mutta huomenna ruvetaan töihin.

Tuskin kukaan aavisti, että jo seuraavana vuonna alkaisi jälleen sota – jatkosota.

