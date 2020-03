Asiantuntijoilta kritiikkiä hallituksen koronatoimille – professori: Enemmän pitäisi tehdä

Virologian professori Olli Vapalahti toivoo, että hallitus kaivaa työkalupakistaan pian muita välineitä epidemian hillitsemiseen.

Juuri nyt on Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahden mukaan oikea aika toimia. Hänen mielestään enemmänkin voisi tehdä, kuin mitä hallitus torstaina ohjeisti rajoittaakseen koronaepidemian leviämistä. Selkein viesti suositusten listalla oli, että yli 500 hengen yleisötapahtumat perutaan.

– 500 on aika iso määrä. Mutta eri tilaisuuksia järjestävät tahot voivat tehdä omia johtopäätöksiään, Vapalahti toteaa.

Lisäksi etätöihin kannustetaan ja suositetaan, että epidemia-alueilta palaavat pysyvät kaksi viikkoa kotona. ”Ei-välttämätöntä toimintaa” kehotetaan välttämään, esimerkiksi harrastuksia. Illalla eduskuntaryhmät kokoontuivat neuvottelemaan laajemmista rajoittamistoimenpiteistä ja valmiuslain laatimisesta, mikä mahdollistaisi koulujen ja päiväkotien sulkemisen. Monessa Euroopan maassa näin on päätetty tehdä. Puolassa ovat elokuvateatterit ja museotkin kiinni.

– Vapaa liikkuminen tarkoittaa myös virusten vapaata liikkumista. Enemmänkin pitäisi tehdä juuri nyt, Vapalahti sanoo.

Poikkeuksellisiin tilanteisiin tarkoitettu valmiuslainsäädäntö mahdollistaisi kovemmat toimet, kuten liikkumisen rajoittamisen. Eduskuntaryhmät päättivät yksimielisesti, että jos laki otetaan käyttöön, jos tilanne pahenee ja kriteerit täyttyvät.

Mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään, on Vapalahden linja.

Vaikka hän toivoo, että hallitus kaivaa työkalupakistaan uusia välineitä, hän pitää hallituksen toimia hyvänä alkuna. Hänen mukaansa on tärkeää, että päätöksiä ei tehdä vain siksi, että näyttää siltä että tehdään jotain. Vapalahti arvostaa sitä, että hallitus tekee päätökset asiantuntijoiden suositusten perusteella.

– Uskon kyllä, että esimerkiksi THL:ssä on asiantuntemusta ja he tietävät, milloin on aika lyödä jarrut kiinni.

– Toivottavasti nyt valmistellaan myös rajoittavampia toimia.

Virologian professori Olli Vapalahti on erikoistunut zoonooseihin eli eläimistä ihmisiin ja toisin päin tarttuviin tauteihin.

Koronavirus tulee leviämään, ja näyttää vääjäämättömältä, että se johtaa kuolonuhreihin myös Suomessa. Hallituksella on kuitenkin käsissään muutakin kuin korona. Paine pitää edes osa talouden pyöristä liikkeessä on kova, ja järeät toimet iskevät talouteen ja mukavuuteen.

– Mutta tärkeää on, että välttämättömien ratkaisujen kanssa ei viivytellä.

Virologin mukaan lääke ei silti saa olla kovempi kuin tauti.

– Tarvitaan ruokaa ja tarvitaan lääkkeitä muihinkin tauteihin. Jos lapset eivät mene kouluun tai päiväkotiin, kuka heitä hoitaa? Isovanhempia pitää nyt erityisesti varjella tartunnoilta.

Hallitus on Vapalahden mukaan WHO:n ja Euroopan tartuntatautivirasto ECDC:n informoima. Ylhäältä tulevien ohjeiden lisäksi kansalaisten ja työpaikkojen teoilla on väliä, muistuttaa Vapalahti. Keinot ovat jo tutut: hyvä käsihygienia, turhien sosiaalisten tapahtumien ja matkustamisen välttäminen ja ehdottomasti sairaana kotona pysyminen.

– Arjessa niihin ei jakseta suhtautua tarpeeksi vakavasti.

Vapalahti toivoo, että Suomi kulkee koronan suhteen Etelä-Korean ja Singaporen, ei Italian tietä. Kaakkois-Aasian epidemiaa välttäneet maat ovat testanneet laajalti. Nyt Suomi alkaa kuulua samaan kategoriaan, ja täälläkin testataan ilman linkkiä erityiselle epidemia-alueelle.

Tutkijatohtori Tuomas Aivelo on mietteliäs sen suhteen, riittävätkö hallituksen toimet.

– Sitä tässä olen miettinyt. Toivotaan, hän vastaa muutaman sekunnin hiljaisuuden jälkeen.

– Olisin toivonut suorempia rajoituksia.

Tuomas Aivelo.

Aivelon mukaan yleisötapahtumat kannattaisi rajata tiukemmin, esimerkiksi sataan osallistujaan. Muun muassa lähiopetus yliopistoilla voitaisiin keskeyttää kevätlukukaudeksi. Helsingin yliopistolla kriisiryhmä kokoontuu huomenna pohtimaan tilannetta, itse ekologian ja evoluutiobiologian laitoksella vaikuttava Aivelo kertoo.

– Kaikki helpot keinot kannattaa tehdä nyt.

Aivelo kaipaa hallitukselta selkeää ja ponnekasta viestiä: nyt on tosissaan aika pelata säästöliekillä. Hän pelkää, ettei hallituksen tiedonanto ollut riittävän tämäkkä.

Voimakkaammat rajoittavat keinot täytyy ottaa pian käyttöön, hän uskoo ja sanoo, että noin viikon päästä tulokset kertovat, olivatko toimet tarpeeksi.

Viisasta, kuvailee Helsingin ja Uudenmaan

Juha Tuominen.

sairaanhoitopiirin (HUS) toimitusjohtaja Juha Tuominen hallituksen koronapäätöksiä.

– He ovat toimineet vastuullisesti ja tilanteeseen nähden täysin oikein. Ulkopuolelta on helppo arvostella, mutta kukaan ei tiedä, mikä on oikein.

Jos tilanne kärjistyy, tehdään uudet päätökset, mutta juuri tässä epidemian vaiheessa hallituksen esittämä linja on Tuomisen mukaan hyvä.

– Nämä elävät ajassa. Näistä voidaan myöhemmin löystää tai tarvittaessa kiristää niitä, hän muistuttaa.