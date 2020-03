Näin poliitikot lausuivat Säätytalolla – missä tilanteessa valmiuslakiin tukeudutaan?

Valmiuslaki voitaisiin ottaa käyttöön, mutta sumun alle jäi, missä tilanteessa. Oikeusministerin mielestä laki on viimeinen oljenkorsi, Orpon mielestä ei.

Eduskuntaryhmien yksimielinen päätös on, että valmiuslaki voidaan ottaa epidemian edetessä käyttöön, Säätytalon parlamentaarisista neuvotteluista ulos astellut pääministeri Sanna Marin kertoi medialle.

Pääministeri esitti eduskuntaryhmille kaksi kysymystä. Ensimmäinen oli, pitäisikö ryhmien mielestä siirtyä nykyisiä kovempiin toimenpiteisiin.

– Toiset olivat jo tässä vaiheessa kovempiinkin rajoitustoimiin. Osa oli sitä mieltä, että se on mahdollista, mutta vielä on liian aikaista sanoa, Marin kertoi.

Katso yllä olevalta videolta Marinin haastattelu.

Hän ei nimennyt eri puolueiden kantoja ja myöhemmin totesi, ettei tässä kysymyksessä ole linjanvetoa hallituksen ja opposition väliin. Kokoomuksen Petteri Orpo kylläkin kertoi medialle, että hänen mielestään kovat keinot tulee ottaa käyttöön heti.

– Jos ei se sitä hidasta, niin on ainakin yritetty, Orpo sanoi.

Marinin mukaan epidemiaa ei ole mahdollista pysäyttää, eikä rajuja keinoja kannata ottaa käyttöön, jos ne eivät asiantuntijoiden mukaan tuo tuloksia.

Opposition Petteri Orpo.

Toinen kysymys oli, tuleeko valmiuslaki ottaa käyttöön, jos epidemia etenee.

– Siis tarvittaessa, jos olisi tilanne, että ei riittäsi se, että meidän nykyisen voimassaolevan ja käytössä olevan lainsäädännön pohjalta olisi mahdollista nykyisinkin totta kai tehdä toimenpiteitä, Marin alleviivasi.

– Olisiko ryhmillä tällaisessa tilanteessa ottaa valmiudet valmiuslaki käyttöön?

– Kaikki ryhmät vastasivat, että tällaisessa tilanteessa valmiuslaki voitaisiin ottaa käyttöön.

Ministerit eivät avanneet medialle, mitä tarkkaan ottaen vaaditaan, että prosessi pistetään käyntiin.

Pääministeri painotti, ettei neuvotteluissa päätetty, otetaanko valmiuslaki käyttöön. Tarvittaessa hallitus neuvottelee asiasta presidentin kanssa, ja valtioneuvosto antaa asetuksen, jonka eduskunta joko hyväksyy tai ei.

– Se tarkoittaisi, että siirryttäisiin poikkeustilanteeseen ja voitaisiin toimia laajemmilla valtuuksilla kuin tällä hetkellä.

– Valtioneuvosto ottaisi käsiinsä koko maan lainsäädännön.

Hallitus voisi rajoittaa ihmisten liikkumista tai sulkea valtakunnallisesti esimerkiksi kaikki koulut.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja Marin toistivat moneen otteeseen, että nykylait mahdollistavat myös, että kunnat ja aluehallintovirastot voivat sulkea kouluja ja päiväkoteja. Henriksson kertoi moneen otteeseen, että valmiuslaki on viimeinen oljenkorsi.

– Normaali lainsäädäntö jo on sellainen, että se antaa monia mahdollisuuksia, ja niitä pitää nyt käyttää fiksusti.

Katso yllä olevalta videolta Henrikssonin haastattelu.

Häneltä kysyttiin, onko valmiuslaki oikea väline rajoittaa koronan leviämistä.

– Tänä iltana se ei vielä ole valmiuslaki.

Hänen mukaansa valmiuslaki voidaan ottaa tarvittaessa ”nopealla aikataululla käyttöön”, ja siihen menee ”muutama päivä”.

– Valmiuslakihan on laki, joka on tarkoitettu poikkeusoloja varten. Se on säädetty sitä varten, jos tulisi vaikka aseellinen hyökkäys.

Oikeusministeri Henriksson.

Orpon mielestä laki kannattaa neuvotella Sauli Niinistön kanssa hetimmiten voimaan, jotta se on hallituksella välineenä, jos ja kun käsissä on epidemia eikä tartuntaketjuja enää voida määrittää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö olivat kokouksessa kertomassa koronaviruksesta ja vastaamassa poliitikkojen kysymyksiin. Oikeusministeriön virkamiehiä oli tilaisuudessa mukana, ja he olivat sitä mieltä, että epidemian edetessä kriteerit täyttyvät ja valmiuslaki voidaan ottaa käyttöön.