Ihmiset hamstrasivat Vantaan hypermarketeissa – kaksi ostoskärryä täyttänyt Tuula huomasi selvän eron normaaliin: ”Piti tämäkin kokea”

Ilta-Sanomat vieraili torstai-iltana kahdessa vantaalaisessa hypermarketissa. Hyllytilanteen ja ostoskärryjen sisällön perusteella ihmiset ostivat etenkin wc-paperia, makaronia, riisiä ja ruisleipää.

Vantaan kauppakeskus Jumbon kahdessa hypermarketissa riitti torstai-iltana vipinää. Kello puoli seitsemän ja puoli kahdeksan välillä sekä K-Citymarketin että Prisman kassojen eteen oli muodostunut usean metrin pituisia jonoja.

Hyllyjen välissä oli vilskettä. Molemmissa kaupoissa hyllyillä oli siellä täällä tyhjiä kohtia tiettyjen muutamien tuotteiden osalta. Ihmiset näyttivät ostaneen erityisen paljon makaronia, riisiä sekä wc- ja talouspaperia.

Myös esimerkiksi ruisleipäpalat ja hapankorppu, jauheliha, iskukuumennetut maidot ja kauramaidot sekä tietyt jauhot ja kuivapasta-ateriat näyttivät tehneen hyvin kauppansa.

Käsisaippuahyllyllä kävi kova kuhina.

Klaukkalalainen Aleksander suoritti ostoksia kaverin neuvosta.

– Kaverilta tuli viesti WhatsAppiin, että kannattaisi mennä nyt kauppaan, että eräässä kaupassa oli ollut aika tyhjää.

Aleksander oli ostamassa erityisesti kodintuotteita.

Hän oli tullut Prismaan ostamaan erityisesti erilaisia taloustavaroita, kuten kodinpuhdistusaineita ja wc-paperia.

Ruokaa kärrystä ei tällä kertaa löytynyt, sillä sitä hän oli hankkinut varastoon jo viime viikolla. Hän oli kuullut Saksassa asuvalta kaveriltaan, että joissain saksalaisissa ruokakaupoissa ruokaa oli hamstrattu.

– Kävin viime viikolla jo ostamassa ruokaa, kun oli vapaapäivä. Sellaista, mikä säilyy suurin piirtein noin vuoden.

Hyllytilanteen perusteella ihmiset olivat hamstranneet etenkin makaronia ja muita pastalaatuja.

Vantaalainen Tuula Kellokoski oli Prismassa ruokaostoksilla lastenlastensa kanssa. Tavaraa on tarttunut mukaan kahden täyteen ahdetun kauppakärryn verran.

– Piti turvata lastenlasten ruoka, ja niitä on kahdeksan.

– Ostimme kaikkea sellaista, mistä voi tehdä ruokaa. Jauhelihaa, kanaa, lihasuikaleita, perunaa, riisiä, pastaa. Enimmäkseen kuivatuotteita ja pakkaseen laitettavaa. Sitten pärjää pitkälle.

Kellokoski sanoo, ettei ole koskaan aiemmin käynyt ostamassa ruokaa näin paljon varastoon.

– No ei ikinä! Mutta piti tämäkin kokea, hän naurahtaa.

Jumbon hypermarketit ovat Kellokosken lähikaupat. Kellokosken mukaan meininki oli torstai-iltana normaalia vilkkaampaa.

– Jonot ovat paljon pidemmät. Ei täällä ole ikinä hyllyt noin tyhjinä. Mutta saimme kaiken mitä halusimme. Pitää valita sen mukaan mitä on.

Jouni ei ollut liikenteessä hamstrausmielessä.

Helsinkiläinen Jouni tuli hypermarkettiin normaaleille ruokaostoksille, eikä kärryyn päätynyt ylimääräisiä tuotteita.

– Ihan normaali torstain kauppalista, siis viikonlopun ruoat, mies kuvailee.

Jouni ihmettelee torstai-iltaista tohinaa.

– Vähän tuntuu, että nyt on jotain ilmassa. Kyllä joku on nyt kasvattanut tätä ihmismäärää. Tiedän, että maailma menee mielenkiintoiseen suuntaan, mutta en jaksa vielä uskoa, että tämä kaikki (tavara) loppuu hetkessä. Tai loppuuhan se, jos jokainen roudaa sitä himaan, mies pohtii.

Kello seitsemän jälkeen asiakkaita riittää myös vastapäätä sijaitsevassa K-Citymarketissa.

Rita Laatikainen on tullut kauppareissulle Vantaan Jumboon Tuusulasta. Normaalisti hän kertoo käyvänsä ruokaostoksilla lähikaupassaan. Torstaisia ostoksiaan hän ei tehnyt erityisesti hamstrausmielessä.

Tietyt riisit olivat asiakkaiden suosiossa.

– Halusin tehdä vähän ostoksia, kun käyn täällä niin harvoin ja on palkkapäivä. Otan huomioon sen (koronaviruksen), mutta en halua ajatella niin, että nyt pitäisi ostaa varastot kotiin täyteen. Koen sen kuitenkin vähän turhana.

Laatikainen kertoo käyvänsä sen verran harvoin ruokakaupassa, että hän ostaa tyypillisesti aina kerralla tarpeeksi tavaraa.

– Oli ajatus, että nyt ostaisin sellaiset 15 prosenttia enemmän varastoon, jos tulisikin toimituksista pulaa.

Prisman asiakkaat olivat tyhjentäneet myös ruisleipälaarit.

Laatikaisen aikeena oli ostaa kaappiin esimerkiksi makaronia ja riisiä, mutta näiden tuotteiden suhteen hän jäi nuolemaan näppejään.

– Aika paljon tuotteita oli jo loppunut hyllystä. Olisin halunnut tietynlaisia jauhoja, mutta niitä ei ollut. Ja riisi ja makaronikin oli loppunut. Tulin kuuden jälkeen, ja hyllyt olivat niistä jo tyhjät.

Rita Laatikainen ei saanut mukaansa makaronia.

Monessa kärryssä ja korissa näkyi ruoan lisäksi myös wc-paperisäkkejä.

Sellainen päätyi myös aivan tavallisille arkisille ruokaostoksille lähikauppaansa Cittariin tulleen vantaalaisen Minna Vesalan kärryyn.

– Oli juttua tästä, että wc-paperi alkaisi loppua, niin sitä sitten nappasin tuosta, vaikka wc-paperia en olisi muuten ostanut. Mutta muuten nämä ovat ihan normaalit ruokaostokset, Vesala kertoo.

Sämpyläjauhotkin kävivät kaupaksi.

Vesalan mukaan kaupan hyllyt olivat torstai-iltana tavanomaista tyhjemmät ja meno vilkkaampaa.

– Kävin täällä eilen aamulla, ja kauppa oli ihan täynnä kaikkea tavaraa, mutta nyt täällä on tyhjiä hyllyjä joidenkin tuotteiden osalta. Ihan huomattava ero siihen, mitä tämä on ollut yleensä. Nyt on hamstraus meneillään ihan selkeästi.

Vesala ihmettelee joidenkin harrastamaa hamstrausta ja kertoo kannattavansa varustautumisessa malttia.

– Ei tämä ole maailmanloppu. Tämä menee ohi kohta, ja me selvitään tästä kyllä, Vesala pohtii.

Makaronihylly oli tyhjä myös K-Citymarketissa.

Wc-paperia päätyi moneen koriin ja kärryyn.

Kaupaksi olivat käyneet kodin desinfiointiaineet.