LähiTapiolan toimitalossa koronatartunta – yli 1000 työntekijää etätöihin

Viestintäjohtaja Anni Hiekkanen kertoo IS:lle, että tartunnan saaneen työntekijän lähikontaktit varmennettiin keskiviikkoiltana, ja heille on tiedotettu tartuntariskistä.

Vakuutusyhtiö LähiTapiolan Espoon toimitalon runsaat 1 000 työntekijää kattava henkilöstö siirtyi torstaina etätöihin estääkseen koronatartuntojen leviämisen. Yhtiön mukaan etätöiden on määrä jatkua ainakin 17. maaliskuuta asti.

Asiasta kertoi ensin MTV Uutiset.

LähiTapiolan viestintäjohtaja Anni Hiekkasen mukaan tartunnan saanut työntekijä jäi pois töistä jo viime viikolla. Ennen sairastumistaan hän oli reissannut maassa, josta palattuaan maa määriteltiin epidemia-alueeksi.

Koronatartunta vahvistettiin sairaalassa keskiviikkoiltana.

– Hän otti meihin välittömästi yhteyttä, ja on tällä hetkellä kotihoidossa. Pääasia tietysti on, että työntekijä on kunnossa, Hiekkanen sanoo.

Työntekijä kerkesi Hiekkasen mukaan olla lähikontaktissa vain pieneen joukkoon toimitalon työntekijöistä. Yhtiö identifioi tartunnalle altistuneet illan aikana ja tiedotti heille asiasta.

Hiekkasen mukaan tieto etätöihin siirtymisestä otettiin henkilöstön keskuudessa suosiollisesti vastaan.

– Mieluummin toki vähän ylireagoidaan, jotta voidaan varmistaa henkilöstön turvallisuus. Työntekijät ovat olleet tyytyväisiä tehostettuihin toimiin ja siihen, että työnantaja välittää heidän hyvinvoinnistaan.

LähiTapiola huomauttaa tiedotteessaan, ettei toimitalo ole yhtiön asiakaspalvelupiste. Rakennuksen työntekijöihin kohdistuneet tehotoimet eivät vaikuta suoraan asiakkaiden arkeen.