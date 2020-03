Kanta-Hämeessä yhteensä kahdeksan koronavirustartuntaa

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kertoo alueellaan olevan yhteensä 8 koronavirustartuntaa.

Kanta-Hämeessä on todettu tällä hetkellä kahdeksan COVID-19-tartuntaa. Sairaanhoitopiiri päivittää sairastuneiden määrää verkkosivuillaan jatkossa.

Keskiviikkona 11. maaliskuuta myöhään illalla todettujen uusien koronavirustapausten lähikontaktien selvitys ja kontaktointi jatkuu torstain aikana, sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessaan.

Selvittely koskee Forssan keskuskoululla altistuneita, sillä kaksi muuta eilen todettua uutta tartuntaa ovat aiemmin pääkaupunkiseudulla ja Forssan seudulla todettujen tartuntojen lähikontakteja, joilla itselläänkin taustalla matka epidemia-alueelle, ja jotka ovat jo valmiiksi olleet kotikaranteenissa.

Forssan keskuskoulun tartunnan saanut oppilas on aiemmin tiedotetusta poiketen osallistunut opetukseen 4.–6. maaliskuuta, jolloin on altistanut koulussa noin 50 henkilöä tartunnalle. Lisäksi on kartoitettu kuusi muuta lähikontaktia.