Husin koronatartunta sydänkirurgilla – altistanut 28 henkilökunnan jäsentä

Asiasta kerrottiin tiedotustilaisuudessa torstaina.

Tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että tartunnan saanut on ollut sydänkirurgi Husin Meilahden sairaalassa.

Husin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen kertoi tiedotustilaisuudessa, että kirurgi on tullut sunnuntaina matkalta Tirolista, Itävallasta.

Hänen oireensa alkoivat maanantaina työpäivän aikana. THL julisti Itävallan Tirolin epidemia-alueeksi maanantaina klo 16.02. Kirurgi ei ole ollut enää tiistaina tai sen jälkeen töissä.

Tartunnan saaneen kontaktit on selvitetty. Tartunnalle on altistunut 28 henkilökunnan jäsentä, joista 15 on lääkäreitä, 13 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa. Heidät kaikki on asetettu kotikaranteeniin. Lisäksi kuusi potilasta ja heidän omaistaan on altistunut tartunnalle. Osa heistä on sairaalassa, osa kotona. Heihin ollaan yhteydessä.

Altistukset kohdistuvat pääosin Husin sydänkirurgiaan. Puolet Husin aikuisten sydänkirurgeista on kotikaranteenissa.

Vain 4 potilaskontaktia, joista 2 potilasta on ollut vielä erikseen suojattuna

