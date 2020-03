Wilhelm Leppilahti katosi hirvittävässä taistelussa talvisodan lopussa – vasta vuosikymmeniä myöhemmin selvisivät viimeiset hetket

Talvisodan taisteluissa tappiot osuivat joskus karulla tavalla yhden ainoan pitäjän miehiin. Näin kävi myös Etelä-Pohjanmaalla Nurmossa. Vainajien sukulaiset eivät ole voineet unohtaa Äyräpään veristä taistelua 5. maaliskuuta 1940.

Aino Kosken isä Wilhelm Leppilahti katosi Äyräpään taistelussa vain muutama päivä ennen talvisodan loppua.

Aino tapasi isänsä viimeisen kerran, kun oli juuri täyttänyt kolme vuotta. Isä oli tullut rintamalta lomalle osallistuakseen sisarensa hautajaisiin.

– Huomasin valtavan suuret, pitkävartiset saappaat konttorihuoneen ovipielessä. Tajusin, että isä oli tullut kotiin ja kipitin siitä paikasta avaamaan oven, jotta voisin hypätä isän vatsan päälle pomppimaan. Äiti kuitenkin pyysi, että antaisin isän nukkua, sillä isä oli tullut myöhään ja oli väsynyt, Koski kertoo.

– Ei äiti saanut minua pysäytettyä, vaan tietenkin menin hyppimään. Sen hetken muistan aina, ja sen tunteen, että minulla on ollut isä, Aino herkistyy.

– Kun isä katosi, ajattelimme hänen jääneen vangiksi ja odotimme häntä kauan. Äiti ei lopettanut odottamista koskaan. Asiasta ei puhuttu, odotettiin vaan. Kun muut lapset kysyivät, missä isäni on, vastasin, että isä on varmaan Venäjällä vankina ja opettaa siellä pesäpalloa, kun on niin hyvä pesäpallossa.

Vasta kymmeniä vuosia myöhemmin perheelle selvisi, mitä isälle todella oli tapahtunut.

– Isäni viereinen sotilas oli haavoittunut hengenvaarallisesti. Kun isä oli nähnyt verta vuotavan toverinsa, hän oli kehottanut vieressään taistellutta toista sotilasta lähtemään haavoittuneen kanssa sidontapaikalle, sillä ei itse kestänyt nähdä verta. Isä oli sanonut: ”Minusta taitaa olla enemmän hyötyä täällä. Kun menet, sano myös vaimolleni ja lapsilleni terveisiä.” Ne olivat tiettävästi isäni viimeiset sanat. Sidontapaikalle lähtenyt sotilas pelastui.

” Äitini ei koskaan saanut tietää, mitä isälle oli tapahtunut. Hän odotti, että isä tulisi takaisin.

Vasta aivan hiljattain Aino kuuli nurmolaisesta sotilaasta, joka oli nähnyt, miten isän pää ja kypärä olivat haljenneet kahtia.

– Olen miettinyt, miksei tätä kerrottu meille. Odotus raastoi perhettä.

Aino Koski ei pysty katsomaan Talvisotaa eikä muitakaan sotaelokuvia.

– Ne eivät ole hääviä katsottavaa, kun tietää, mitä tuskaa miehillä on siellä ollut.

Kersantti Lauri Salokorpi haavoittui vakavasti talvisodassa. Hän ehti kertoa tarinansa ennen kuin tuli lähtö jatkosotaan. Sieltä hän ei enää palannut kotiin.

”Tunsin oloni niin paljon heikoksi, että aloin pyrkiä taaksepäin sidontapaikalle. Kun olin kulkenut noin 20 metriä, lensi viereeni vielä jostakin käsikranaatti ja haavoituin oikeaan käteen. Lähdin juoksemaan, mutta heti tuli vastaani ryssä kivääri kädessä ja toisessa käsikranaatti. Ojensin kiväärini häntä kohti, jolloin mies heittäytyi selälleen maahan tekeytyen kuolleeksi. Menin vierelle ja aioin lyödä pistimen läpi, kun ryssä samassa hyppäsi ylös ja aloitimme painimisen. Koska olin jo kolmasti haavoittunut, en oikein pystynyt pitämään puoliani. Jotenkin sitten saavuin sidontapaikalle, jossa kuulin, että kaksi veljeäni oli kaatunut samassa taistelussa.”

” Kun meille näytettiin Äyräpäähän jääneiden siunattu hautapaikka ja muistomerkki, se oli hetki, joka laukaisi isän ikävän, oikein todellisen isän ikävän.

Toinen kaatuneista veljeksistä oli Kaisu Mahlamäen isä Heikki Salokorpi. Kaisu oli isän kaatuessa vain kymmenen kuukauden ikäinen.

– Setäni Lauri oli kertonut kuulleensa, että haavoittunut isäni olisi odottanut kiven takana pääsyä joukkosidontapaikalle, mutta Lauri ei häntä sieltä ollut löytänyt. Kävin Äyräpäässä kymmenen vuotta sitten ja löysin ison kiven, jonka taakse isäni oli vedetty, kertoo Kaisu Mahlamäki.

Toinen Äyräpäässä kaatunut veli oli nimeltään Paavo Salokorpi, jota oli lähdetty kuljettamaan ahkiolla joukkosidontapaikalle, kun ahkio sai osuman kranaatista. Ahkiota veti Salokorven veljeksien serkku Reino Salokorpi. Molemmat kuolivat heti, ja jäljelle jäi vain kuoppa.

Salokorven viidestä veljeksestä kolme kaatui talvisodassa: toiseksi nuorin poika Juho Salokorpi kaatui Luutunkankaalla, kaksi viikkoa ennen Äyräpään taistelua.

Tieto Juhon kuolemasta saavutti myös Heikin. Ennen Äyräpään taisteluiden alkamista Heikki kirjoitti kotiväelle kirjeen, jossa hän toivoi saavansa lomaa ja pyysi, ettei Juhon hautaamisen kanssa kiirehdittäisi.

2. maaliskuuta päivätyssä kirjeessä hän kirjoitti näin: ”…eihän täällä eläminen kenelläkään ole kuin tikun varas. Vaikka kyllä se kualema tuloo, koska vaan jos kohoralle sattuu… lisää joskus toiste, jos elonpäiviä suodaan.”

Kun Äyräpäässä kaatuneet siunattiin Nurmon kirkossa kesäkuussa 1940, tilaisuudessa ei ollut yhtään arkkua, sillä kaatuneiden ruumiit jäivät taistelukentälle. Vainajia ei päästy hakemaan kotimultiin edes rauhanteon jälkeen.

Sen jälkeen kun Sofia ja Kustaa Salokorven neljäskin poika, Lauri, oli kaatunut heinäkuussa 1941, perheen viides ja nuorin poika, niin ikään jatkosotaan lähtenyt Mauno Salokorpi vapautettiin rintamapalveluksesta.

Kaisu kertoo uskoneensa isoksi tytöksi asti, että isä Heikki oli jäänyt sotavangiksi ja palaisi vielä kotiin. Samoin odotti Kaisun äiti.

– Nukuin äidin seinällä, ja monta kertaa heräsin öisin äidin itkuun.

Reino Salokorven tytär Pirkko Nurmela oli puolivuotias, kun isä lähti sotaan. Isän kaatuessa tyttärellä oli ikää 11 kuukautta.

– Äitini ei koskaan saanut tietää, mitä isälle oli tapahtunut. Hän odotti, että isä tulisi takaisin. Äiti eli 80-vuotiaaksi ja kuoli vuonna 1991. Itse kuulin vasta sen jälkeen isäni kohtalosta, siitä, että hänet oli nähty vetämässä ahkiolla haavoittunutta Paavo-serkkuaan. Olen ajatellut, että voi kun äitini olisi saanut tämän tietää.

Arvi Kimpimäki näki pienen tyttärensä Annikin juuri ennen tämän ristiäisiä. Tapaaminen jäi ainoaksi.

Isoveli Pauli Kimpimäki oli yksivuotias, kun isä otti hänet viimeisen kerran syliinsä.

– Äiti on kertonut, että isän syli oli minulle tuttu ja turvallinen, enkä olisi halunnut millään tulla pois isän sylistä silloin, kun hänen oli lähdettävä. Viiden kuukauden päästä isä kaatui.

Pauli Kimpimäki ei osannut kaivata isää lapsena. Sotaorpoja oli paljon, ja kaikilla kylän lapsilla oli sama kohtalo. Elämä jatkui eikä sodasta tai sotaorvoista juuri puhuttu.

– Isän ikävä tuli minulle vasta sen jälkeen, kun kävin sotaveteraanien kanssa Äyräpäässä 1990-luvun puolivälissä. Äitini halusi, että käyn siellä. Kokoonnuimme paikkaan, josta miehet lähtivät, ja konekiväärijoukkueen johtaja kertoi taisteluista.

– Kun pääsimme kirkonmäelle ja meille näytettiin Äyräpäähän jääneiden siunattu hautapaikka ja muistomerkki, se oli hetki, joka laukaisi isän ikävän, oikein todellisen isän ikävän. Ymmärsin kulkevani siellä missä isäni oli kulkenut.

– Muistan kun äiti 90-vuotiaana kerran pyyhki silmiään aamulla. Hän oli nähnyt isästä unta. Äiti kertoi ikävöivänsä Arvia ja potevansa taivasikävää.

Äiti eli 97-vuotiaaksi ja nukkui pois vuonna 2009.

Äyräpäässä kaatuneiden omaisia kokoontui Nurmon sankarihaudoilla. Vasemmalta Elvi Kortesmäki, Tuomas Perälä, Pirkko Nurmela, Annikki Särmä, Pauli Kimpimäki, Aino Koski, Kaisu Mahlamäki ja Aila Aittoniemi.

Paavo Saaren kirjoittamassa ja kokoamassa ”Nurmon Eskadroonan vastaisku Äyräpäässä 5.3.1040” kerrotaan viimeinen havainto Arvi Kimpimäestä: ”Taakse tullessa olin nähnyt useita joukkueeni miehiä makaamassa kentällä. Eräässä kuopassa makasi joukkueenjohtajani kersantti Arvi Kimpimäki suullaan, kivääri sivulla, kädet rinnan alla kuin tähystämään kohoamassa. Päässä näkyi osuman jälkiä.”

Joukkue oli joutunut hyökkäämään Kimpimäen johdolla aukeaa, loivasti viholliseen päin nousevaa maastoa.

Pauli Kimpimäki on miettinyt, miten monelta pahalta asialta isä säästyi, kun sotareissu katkesi talvisodassa.

– Kärsimystie olisi ollut valtavan kova, sillä isä olisi joutunut sotaan vielä uudestaan. Jos kerran piti kuolla, oli hyvä, ettei hän joutunut kärsimään enää enempää.

Juttu on julkaistu alun perin Ilta-Sanomien Talvisota-erikoislehdessä vuonna 2019.