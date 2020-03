Hallituksen viestintälinja nykyisellään herättää kansalaisissa enemmän huolia kuin luottamusta, Helsingin yliopiston tutkijatohtori Tuomas Aivelo katsoo.

Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo huolestui pääministerin lausunnosta Ylen keskiviikkoillan A-studiossa. Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi ohjelmassa, että jos Suomessa jouduttaisiin koronaviruksen vuoksi sulkemaan päiväkoteja ja kouluja, sillä olisi kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, koska sosiaali- ja terveysalalla tai elintarvikehuollossa työskentelevät vanhemmat joutuisivat jäämään kotiin hoitamaan lapsiaan.

– Se herätti minussa kysymyksen, että eikö meillä ole sen vuoksi olemassa pandemiaan varautumissuunnitelmaa. Jos vertaa koronavirusta influenssaan, niin influenssa leviää nimenomaan kouluissa ja päiväkodeissa. Jos olisi influenssapandemia, ensimmäinen raju toimenpide olisi juuri koulujen sulkeminen. Se hämmensi, että eikö valtiolla ole mitään suunnitelmaa sen varalle, että jos kouluja joudutaan sulkemaan, miten saadaan pidettyä kiinni riittävästä terveydenhuolto­henkilökunnasta, Aivelo sanoo.

Suomen päättäjien turhan varovainen koronavirusviestintä murentaa kansalaisten luottamusta valtionjohtoon, tutkijatohtori väittää.

– En tiedä, onko taustalla ajatus siitä, että ihmiset panikoituisivat, jos he tietäisivät tosiasiat. Se on hassua, koska tutkimusten perusteella tiedetään, että kriisitilanteessa ihmiset eivät panikoi, vaan toimivat järkevästi. Sikäli en aivan ymmärrä sitä linjaa, joka on valittu.

Aivelo toivoo, että viranomaisten arviot ja päätöksenteko olisi avoimempaa. Hän uskoo, että se lisäisi kansalaisten luottamusta päättäjiin, jos he jakaisivat avoimesti mahdollisimman paljon tietoa koronaviruksesta ja siitä, millaisiin torjuntatoimiin ihmisten tulee varautua arjessaan.

– Jos valtionhallinto pelkää, että suomalaiset alkavat hetkenä minä hyvänsä panikoida, koska he eivät osaa suhtautua järkevästi, lisääkö se minun luottamustani valtionhallintoa kohtaan? Ei oikeastaan.

Tutkijatohtori luottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL) ja suomalaisiin asiantuntijoihin. Hänen mielestään ei kuitenkaan ole hyvä, että poliitikot pysyttelevät THL:n suojissa. Koronaviruksen leviämisen aiheuttamaan uhkaan tulisi reagoida mieluummin etu- kuin takakenossa, hän sanoo.

– Alkuvaiheessa tartuntojen leviäminen on hyvin hidasta. Kun tilanne levähtää silmille, siinä vaiheessa se on jo liian paha. Vähän niin kuin Italian tapauksessa. Oli aivan ilmiselvää, että siitä tulee vakava tilanne, kun ensimmäiset kuolemantapaukset vahvistettiin. Samalla tavalla Yhdysvalloissa nyt jo nähdään, että tilanteesta tulee katastrofaalinen.

Yhdysvalloissa on The Guardianin mukaan todettu noin 1 300 koronavirustartuntaa ja kymmeniä on kuollut. Lukujen uskotaan kasvavan, kun maassa tehdään lisää virustestejä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julistanut 30 päivän pituisen matkustuskiellon Schengen-alueen maista Yhdysvaltoihin.

Tutkijatohtorin mukaan matkustusrajoitus on tehty vain siitä syystä, että syntyisi vaikutelma, että Trump on tehnyt jotakin.

– Kaikki viittaa siihen, että jos Italiaa ei oteta huomioon, Yhdysvalloissa on paljon enemmän havaitsemattomia tautitapauksia kuin Euroopassa. Jos olisin Trump, kiinnittäisin enemmän huomiota maan sisäiseen toimintaan. Schengen-aluetta koskeva rajoitus on aika satunnainen

Aivelon mielestä Suomessa tulisi nyt alkaa aktiivisin toimin rajoittaa viruksen leviämistä. Massatapahtumat pitäisi kieltää, kouluja sulkea ja karanteeneja määrätä. Toisaalta tavallisten kansalaisten tulisi välttää sosiaalisia kontakteja, jotta virus leviäisi vähemmän.

– Se tarkoittaa etätyötä, isojen ihmisjoukkojen välttämistä, hyvää käsihygieniaa ja aivastamisetikettiä.

Tutkijatohtori on itse päättänyt, että hän ei enää kättele ihmisiä. Hän pyrkii tekemään mahdollisimman paljon etätöitä. Jos hänellä olisi oireita, hän ei poistuisi kotoaan mihinkään. Järkevää olisi esimerkiksi välttää päivittäistä kaupassakäyntiä. Sen sijaan suunnittelemalla ostoksia etukäteen, kaupassa voi käydä vaikkapa kolmen päivän välein tai tehdä ruokaostokset verkossa.

– Ongelma ei ole se, että kaupasta loppuisi ruoka. En usko myöskään, että sähköt katkeaa tai vesi loppuu. Sikäli kannattaa olla rauhallisin mielin. Suurempi ongelma on se, jos joutuu karanteeniin tai haluaa altistaa mahdollisimman vähän muita ihmisiä.

Aivelo välttäisi kaikkea matkustamista epidemia-alueille tai Yhdysvaltoihin. Hänen mielestään työmatkoja kannattaa mahdollisuuksien mukaan perua. Jokaisen tulisi pohtia omalla kohdallaan, millainen riski on lähteä lomamatkalle.

– Sanna Marin sanoi eilen, että on syytä välttää turhaa matkustamista. Se on aika hyvä ohje tilanteeseen kuin tilanteeseen. Mikä turhan matkustamisen pointti on?

Aasian maissa koronaviruksen leviämistä on pystytty rajoittamaan aggressiivisin rajoittamistoimenpitein. Tutkijatohtori uskoo, että se johtuu osaltaan siitä, että esimerkiksi Etelä-Korea, Taiwan ja Singapore pelästyivät pahoin jo Sarsin aikaan.

– Ne ovat pitäneet viruksen kurissa huomattavasti paremmin kuin maat, jotka on yllätetty, kuten Italia tai Yhdysvallat.

Koronavirustartuntojen määrä tulee Suomessa huomattavasti kasvamaan ja täällä tullaan näkemään koronavirusepidemia, Aivelo uskoo.

– Varautuisin siihen, että tulevina kuukausina tapahtuu kaikenlaisia toimenpiteitä, jotka muuttavat aika paljon arkea.