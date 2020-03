Kommentti: Koronakriisi iskee kovaa vanhustenhoitoon

Koronaepidemia veisi työntekijöitä pois vanhustenhoidosta, jossa heitä on muutenkin liian vähän.

Vanhustenhoidon valmiit ongelmat kärjistyvät nyt, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Koronavirusepidemia Suomessa iskisi voimalla valmiiksi ongelmissa oleviin vanhustenhoitoon. Nimenomaan iäkkäät ja huonokuntoiset ovat taudin vuoksi suurimmassa kuolemanvaarassa.

Jo toissa vuonna nousi karusti esiin hoitajavaje. Paljastui skandaalimaisia tapauksia erityisesti yksityisissä palvelutaloissa. Yleisesti tiedossa on, että samoja ongelmia on myös julkisen puolella ja kotihoidossa.

Jos herää epäilyskin siitä, että hoitotyössä olevalla on tartunta, hän ei voi sitä tehdä. Koronan yhteydessä käytetyt varmuuskaranteeniajat ovat olleet usein kaksiviikkoisia. Se on pitkä aika olla poissa työpaikalta, jossa on muutenkin väestä pulaa. Tässä tapauksessa olisi kuitenkin järjetöntä ja vastuutonta tulla töihin.

Kun todelliset tautitapaukset leviävät, poissaolot ovat vielä pidempiä. Tämä aiheuttaa ongelmia erityisesti pienillä paikkakunnilla, joilla sijaiset ovat kiven alla normaaleinakin aikoina.

Kun ei ole ajoissa satsattu ja panostettu, kärsitään hädän hetkellä. Suomi on toki järjestäytynyt maa. On oletettavaa, että vanhuksia ei jätetä heitteille hoitolaitoksiin ja asuntoihinsa, vaan hätäratkaisuja keksitään.

Tämä on kuitenkin syö voimavaroja muualta juuri, kun mahdollinen ja todennäköinenkin epidemia on pahimmallaan.

Korona antaa opetuksen siitä, että yhteiskunnan peruspalvelujen pitää olla aina kunnossa vaikka se maksaisikin.