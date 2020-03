Jörn Donnerin suuri muistojuhla perutaan koronaviruksen takia – iso osa vieraista oli pahimmassa riskiryhmässä

Tammikuussa kuolleen Jörn Donnerin muistoksi suunniteltu suuri ns. Jörnin juhla on siirretty 11 kuukaudella eteenpäin koronavirustilanteen takia.

Suuri osa Jörn Donnerin juhlan vieraista oli yli 75-vuotiaita eli riskiryhmässä. Juhla siirretään lähes vuodella koronan tartuntariskin takia.

Tammikuussa kuolleen kirjailija, elokuvaohjaaja Jörn Donnerin kunniaksi järjestettävä Jörnin juhla siirretään koronavirustilanteen takia lähes vuodella.

Helsingin Kaapelitehtaan Merikaapelihalliin oli 21.3. kutsuttu 650 ihmistä, osa heistä Ruotsista. Keskiviikkoon mennessä Ruotsissa oli todettu lähes 400 koronavirustartuntaa, joista 200 Tukholman alueella.

IS:n tietojen mukaan Jörnin juhlan osallistujista suuri osa oli yli 75-vuotiaita eli pahimmassa riskiryhmässä. Juhlatoimikunta ei halunnut altistaa heitä tartuntariskille isossa yleisötapahtumassa.

– Juhlien siirtäminen tuntuu ihan järkevältä, miksi riskeerata, Jörn Donnerin leski Bitte Westerlund kertoo.

Jörnin juhla siirretään ensi vuodelle Jörn Donnerin syntymäpäiväksi 5.2.2021. Se on myös tulevan Jörn Donner-dokumentin ensi-iltapäivä.

Juhlan järjestelyt olivat jo pitkällä. Jörn Donnerin elämäntyötä oli tarkoitus juhlistaa puhein ja musiikein. Jörnin juhlassa piti olla näyttely, jossa olisi ollut Donnerin elokuvien julisteita sekä Jörnin kenkiä ja niistä maalattuja tauluja.

Tukkutorin Kalasta oli tilattu kalakeittoa Jörn Donnerin reseptin mukaan.

Tilaisuus oli tarkoitus taltioida ja lähettää Yleisradion kanavilta. Tilaisuudesta tehtävä TV-ohjelma siirtyy juhlien mukana.

Järjestelytoimikunta oli myös toivonut kuvamuistoja Donnerista vuosien varrelta etukäteen lähetettäväksi. Niistä kootun kuvakimaran oli tarkoitus pyöriä juhlien aikana.

– Jörn olisi varmaan ollut ihan helpottunut, ettei juhlita, Bitte Westerlund sanoo.

Westerlund on juuri palannut Ruotsista Tove Jansson -festivaaleilta. Nyt on käynyt ilmi, että yhdellä festivaalien vieraalla on todettu koronavirus.

– Halasin 50 ihmistä. Olen nyt vähän peloissani, Bitte Westerlund sanoo.

– Minäkin saatan saada tartunnan. Korona tulee koko ajan lähemmäksi.

Filosofi, professori Esa Saarisen piti olla yksi Jörnin juhlan puhujista. Hän tunsi Jörn Donnerin pitkältä ajalta.

– Jörn on vaikuttanut todella paljon ajatteluuni, Esa Saarinen kertoo.

Saarinen teki Jörn Donnerista kirjan Jörn Donner, joka ilmestyi 1987.

– Juhlan siirtäminen on ihan järkevä päätös, koska emme tiedä, mihin suuntaan korona-asia menee, Esa Saarinen sanoo.

On pakko kysyä, mitä Saarinen ajattelisi Jörn Donnerin sanovan juhlan siirtämisestä. Taiteilijana Donner ymmärsi draaman päälle.

– Jörnin iättömyys tulee esiin tässä siirtymässä, että juhla on vasta ensi vuonna. Virallinen tunnustus ei ollut hänelle tärkeää, mutta kaikki haluavat, että työ, joka tehdään, myös nähdään. Tämä juhla muistuttaa siitä, Esa Saarinen sanoo.

– Juhla saattaa tuoda esiin Jörnin ajattelun puolia, jotka ovat jääneet hänen valtavan volyyminsa kätköihin.

Jörn Donner kuoli 30. tammikuuta Kolmiosairaalassa Helsingissä 86-vuotiaana. Suomen ainoan Oscar-palkinnon saanut Donner teki mittavan uran politiikan, kirjallisuuden ja elokuvan ytimessä. Hän oli tunnettu myös Ruotsissa – niin hyvin, että ruotsalainen naistenlehti kirjoitti hänen kuolemansa jälkeen artikkelin ruotsalaisen kirjailija ja elokuvaohjaaja Jörn Donnerin kuolemasta.