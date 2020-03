Koronaviruksen leviämiselle määriteltiin neljä skenaariota: näin Suomi toimii tasolla yksi

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksella on neljä skenaariota maissa vallitseville koronatilanteille.

Euroopan tautien ehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC on laatinut EU-maille strategiat, joita noudattaen niiden tulisi pyrkiä taltuttamaan alueellaan leviävää koronavirusta.

ECDC jakaa maat viiteen eri ryhmään riippuen siitä, miten virus on päässyt maan sisällä leviämään ja missä mittakaavassa tartunnat ovat peräisin ulkomailta tai maan sisäisistä tartuntaketjuista.

Skenaario nollan tilanteessa maan sisällä ei ole toistaiseksi ainakaan raportoituja tautitapauksia, vaikka ympäröivällä EU-alueella tilanne olisikin toinen.

Tässä vaiheessa tavoitteena on yksittäisten tapausten nopea havaitseminen ja tartunnan saaneiden eristäminen.

Suomessa oli keskiviikkoiltaan mennessä todettu 61 varmistettua koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta.

Tiistaina THL kertoi, että siihen mennessä todetuista 40 tapauksesta 30 liittyi matkailuun ja jatkotartuntoja oli kymmenen. Näin ollen Suomi on jo siirtynyt ECDC:n skenaarioon numero yksi.

Kyseisessä skenaariossa maassa on havaittu useita ulkomailta peräisin olevia tartuntatapauksia ja jonkin verran paikallista tartuttamista. Tartuntaketjut ovat kuitenkin tiedossa, eivätkä ne ole pitkiä.

Tässä vaiheessa kaikki tartunnan saaneet haastatellaan, heidän kontaktinsa listataan ja arvioidaan, kuka heistä on mahdollisesti altistunut tartunnalle. Tarvittaessa ihmisiä asetetaan karanteeniin.

Tavoitteena on viruksen laajemman leviämisen estäminen ainakin siihen asti, että paikallinen influenssakausi ehtii päättyä ja terveydenhuollosta vapautuu lisää kapasiteettia koronan hoitoon.

Epäiltyjä tapauksia testataan edelleen matalalla kynnyksellä.

Urheilutapahtumien, konserttien ja muiden suurten tapahtuminen peruminen on ECDC:n mukaan kuitenkin perusteltua vain poikkeuksellisissa tapauksissa. Sellaisia ovat esimerkiksi suuret konferenssit, joihin odotetaan saapuvan runsaasti osanottajia viruksen pahoin riivaamilta alueilta.

Jos tartuntatapausten määrä lähtee Suomessakin kasvuun ja maan sisällä havaitaan laajalle levinneitä paikallisia tartuntaketjuja, siirrymme skenaariotasolle kaksi.

Tässä vaiheessa ensisijaisena tavoitteena on hillitä ja hidastaa viruksen leviämistä terveydenhuoltojärjestelmän ja muiden alojen taakan keventämiseksi.

Mahdollisia altistuneita pyritään vielä kartoittamaan jokaisen tartunnan saaneen kohdalta, vaikka kaikkia olisikin mahdoton tavoittaa. Ensisijaisesti pyritään tavoittamaan vain riskiryhmään sekä terveydenhuollon henkilöstöön kuuluvat mahdolliset altistuneet.

Työpaikoilla on tällöin ECDC:n mukaan ryhdyttävä muun muassa harkitsemaan sitä, missä määrin fyysisiä tapaamisia olisi mahdollista korvata sähköpostiviesteillä ja puhelinkonferensseilla.

Myös koulujen ja päiväkotien väliaikaista sulkemista on tarpeen harkita etenkin, jos influenssakausi on päällä samaan aikaan. ECDC toteaa, että vastaava toimi ei välttämättä vähennä viruksen vaikutuksia, mutta se voi keventää terveydenhuollon taakkaa.

Skenaarion 3 kohdalla paikalliset tautipesäkkeet alkavat yhdistyä ja tartuntaketjut muuttuvat epäselviksi. Tartuntaketjut laajenevat ja terveydenhuoltojärjestelmän paine kasvaa.

Tavoitteena tässä skenaariossa on terveydenhuoltojärjestelmän taakan helpottaminen ja riskiryhmään kuuluvien suojaaminen. Vastaavassa tilanteessa ovat tällä hetkellä esimerkiksi Espanja, Ranska ja Saksa.

Urheilutapahtumien, konserttien, konferenssien ja muiden suurten tapahtuminen peruminen voi ECDC:n mukaan olla jo perusteltua.

Skenaariota 4 edustaa tällä hetkellä EU-maista Italia. Tässä vaiheessa maassa on laajoja tartuntaketjuja, terveydenhuoltojärjestelmä on ylikuormittunut hälytystehtävien ja tehohoidon tarpeen vuoksi ja terveydenhuollon henkilöstöä on sairastunut. Kapasiteetti ei myöskään riitä diagnostisiin testeihin.

Tavoitteena on lähinnä vähentää ylimääräisiä kuolemantapauksia, helpottaa terveydenhuoltojärjestelmän taakkaa ja suojata suurimmassa riskiryhmässä oleva väestö.

Skenaarioiden 3 ja 4 kohdalla vain edustava otos tartuntaryppään tapauksista vahvistetaan, jotta vältytään laboratorioiden ylikuormittumiselta.

ECDC:n mukaan etenkin skenaarion 4 kohdalla maan tulisi jo pyrkiä perustamaan ylimääräisiä väliaikaisia terveydenhuollon yksiköitä koronavirusta varten.

Myös koulujen sulkeminen voi tulla tarpeeseen.