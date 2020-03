Näin suojaat iäkkäitä läheisiäsi koronatartunnalta

Yhdysvalloissa on vierailuja hoivakoteihin rajoitettu. Suomessa ei asiaan ole koettu tarvetta, vaan viranomaiset luottavat valistukseen.

Iäkkäisiin sukulaisiin tai muihin läheisiin kannattaa nyt olla yhteydessä säännöllisesti koronaviruksen vuoksi – mutta ei välttämättä vierailemalla, vaan soittamalla.

Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Sirpa Laitinen kehottaa olemaan herkästi yhteydessä iäkkäisiin läheisiin ja tarkkailemaan heidän vointiaan, mutta joissain tapauksissa yhteydenotto kannattaa hoitaa puhelimitse.

– Jos olet flunssassa tai ollut yhteydessä koronavirustartuntahenkilöihin, niin ole yhteydessä puhelimitse. Jos olet terve, voit mennä käymäänkin, mutta silloin tulee huolehtia käsihygieniasta. Pese ensimmäisenä huolellisesti kädet, kun menet sisään.

Vanhusten on arvioitu olevan riskiryhmää koronaviruksen suhteen. Italiassa viruksen aiheuttamaan tautiin oli torstaina kuollut jo yli 600 ihmistä. Korkeiden lukujen on arvioitu johtuvan Italian keskimääräistä iäkkäämmästä väestöstä. Italian kansallisen terveysviraston mukaan kuolleiden keski-ikä on ollut 81.

Siksi vanhusten terveydentilassa tapahtuvia muutoksia kannattaa tarkkailla.

– Jos iäkäs läheinen alkaa saada flunssaoireita, tämän vointia tulee tarkkailla. Jos vointi huononee, ei tule jäädä odottelemaan, vaan vanhus tulee toimittaa sairaanhoitoon nopeasti. Joskus kyse on vain päivästä, että tilanne voi pahentua.

Entä kannattaako vanhuksia altistaa joukkokohtaamisille esimerkiksi syntymäpäivä- tai sukujuhlien muodossa? Sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointi- ja palveluosaston johtaja Tuija Kumpulainen kehottaa käyttämään tapauskohtaista harkintaa.

– Jos koko suku asuu vaikka samassa pienessä kylässä pohjoisessa eikä siellä ole todettu koronaa, juhlat voisi järjestää. Sen sijaan jos samaan kylään olisi saapumassa etelästä vieraaksi lapsenlapsia, jotka ovat matkustelleet riskialueilla ja liikkuneet vaikka missä, niin siirtäisin juhlat vaikka kesälle.

– Se voi tylsistyttää elämää, mutta pitää miettiä, mikä on tärkeämpää: se ettei tartuta tautia vai vierailu, hän lisää.

Sairaana ei hoivakotiin tule mennä

Yhdysvalloissa vierailuja vanhusten hoivakoteihin on jo kehotettu rajoittamaan. Taustalla on Seattlessa Kirklandin hoitokodissa sattunut tapaus, jossa 13 hoitokodin asukasta ja keskuksessa vieraillut henkilö menehtyivät koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Lisäksi 70 keskuksen työntekijällä on raportoitu tautiin viittaavia oireita, kertoo New York Times.

Työterveyslaitoksen Laitisen mukaan Suomessa ei vielä olla tilanteessa, jossa vierailut hoivakodeissa kiellettäisiin.

– Sen sijaan kehotus on ollut, että ei saa mennä sairaana hoivakotiin ja käsihygieniasta tulee huolehtia.

Kumpulaisen mukaan Suomessa ei ole lähdetty kieltolinjalle. Sen sijaan ihmisiä ja hoitopaikkoja on pyritty valistamaan esimerkiksi käsihygieniasta ja vierailujen välttämisestä sairaana tai riskialueilla matkustelun jälkeen.

– Jos puhutaan asumispalveluista, plussana on se, että ne ovat nykyisin pääasiassa yhden hengen huoneita, mikä antaa mahdollisuuden rajata kontaktia.

Suomen tehohoitopaikat riittävät, asiantuntija vakuuttaa

Italialaiset lääkärit ovat mediassa kertoneet hyytäviäkin viestejä siitä, miten sairaaloiden tehohoitopaikat ovat äärimmäisen täynnä koronaviruksen vuoksi ja lääkärit joutuvat valitsemaan, ketä hoidetaan.

Kumpulainen vakuuttaa, että Suomessa tehohoitopaikkoja on riittävästi.

– Suomessa ei normaalistikaan ole kaikki paikat täynnä, koska niitä tarvitaan varalle. Olemme myös valmiina siirtämään ei-kiireellisiä leikkauksia, jotta saisimme tarpeen tullen lisää tehohoitopaikkoja.

Kumpulaisen mukaan Suomessa on myös tehohoitopaikkoja vastaava varustus heräämöissä ja leikkaamoissa, joita voitaisiin myös tarpeen tullen käyttää.

– Jos lehdistä lukemani pitää paikkansa, niin Italiassa tilannetta on pahentanut nimenomaan se, että terveydenhoitohenkilökunta on itsekin sairastunut. Voi olla, että alkuvaiheessa henkilökunta ei osannut suojautua, koska he eivät välttämättä tienneet, että kyse oli koronaviruksesta.

Siksi Suomessa on haluttu varautua hoitohenkilökunnan terveenä pysymiseen.

– Eivät hoitolaitteet toimi itsestään, jos niillä ei ole käyttäjiä. Siksi henkilökunnan suojaaminen on ensisijaisen tärkeää ja tähän on varauduttu, Kumpulainen sanoo.