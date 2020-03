Poliisi lopettaa isot puhallusratsiat koronaviruksen takia – ”Ei tästä mitään rattijuoppojen happy houria ole tulossa”

Joka keväinen valtakunnallinen puhallusratsia jätetään tekemättä.

Poliisilaitoksia on kehotettu pidättäytymään massapuhallusratsioista kevään aikana. Poliisiylitarkastaja Maria Hoikkala twiittasi asiasta keskiviikkona iltapäivällä.

Hoikkalan mukaan rattijuopumusvalvontaa suoritetaan edelleen normaaliin tapaan hygieniasta huolehtien ja kertakäyttöpillejä käyttäen.

– Olemme seuranneet tilannetta ja tämä on osa varautumista mahdollisen viruksen leviämiseen. Liikenteenvalvontaan liittyviä muita päätöksiä ei ole tehty, hän sanoo.

Hoikkalan mukaan Ruotsissa on tehty samansuuntainen päätös. Massapuhallutuksista luopuminen ei tarkoita rattijuopoille villiä aikaa, sillä poliisilaitokset pysäyttävät yksittäisiä autoilijoita liikennevalvonnan yhteydessä entiseen tapaan.

– Normaali valvonta jatkuu, ei tästä mitään rattijuoppojen happy houria ole tulossa, Hoikkala vakuuttaa.

Poliisi on tehnyt kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin, R-tutkimusta, johon on liittynyt koko maan laajuisia puhallutusratsioita. Tämän kevään puhallutus jää nyt väliin. Tutkimusta on tehty vuodesta 1988 lähtien.