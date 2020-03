Lapsiasiavaltuutettu salaisi alaikäisen rikoksentekijän ja rikoksesta syytetyn tiedot pysyvästi

YK:n lapsen oikeuksien komitean mukaan lapsena tehtyjä rikoksia ei saisi julkistaa ihmisen koko elinaikana.

Lapsiasiavaltuutettu esittää oikeudenkäynnin julkisuutta koskevaan lakiin ja Journalistin ohjeisiin muutoksia, joiden myötä rikoksesta syytetyn tai tuomitun alaikäisen tiedot voitaisiin salata pysyvästi. Valtuutetun mukaan myös rikoksia tehneen lapsen yksityisyyttä on kunnioitettava.

Koska lakimuutoksen tekemiseen kuluu aikaa, valtuutettu kannattaa Journalistin ohjeisiin tehtävää kiireellistä muutosta, joka kieltäisi alaikäisten henkilöllisyyden paljastamisen kaikissa tilanteissa, joissa lapsi on rikoksesta syytettynä tai tuomittuna.

Esityksen taustalla on YK:n lapsen oikeuksien komitean tuore yleiskommentti. Komitea on todennut, että lapsen oikeutta yksityisyyteen tulisi kunnioittaa oikeusprosessin kaikissa vaiheissa.

Komitea esittää, että lasta koskevien ratkaisujen tulisi olla anonyymejä ja ettei alaikäisenä rikoksen tehneiden lasten tietoja tulisi julkaista missään vaiheessa aikuistumisen jälkeenkään. Lapsena tehtyjä rikoksia ei siis saisi julkistaa ihmisen koko elinaikana.

– Lainsäädäntömme ei tällä hetkellä ole linjassa YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentin kanssa. Alaikäisten rikoksentekijöiden henkilöllisyyden voi selvittää verrattain helposti, toteaa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen tiedotteessa.

"Suomalainen media ollut vastuuntuntoista"

Nykymuotoisten Journalistin ohjeiden mukaan alaikäisenä rikoksista tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.

YK:n lapsen oikeuksien komitea perustelee suositustaan sillä, että julkisuudesta voi seurata leimautumista, josta on haittaa koulutukseen ja työelämään pääsylle, asunnonsaannille ja turvallisuudelle. Lapsiasiavaltuutetun mukaan yli 40 prosenttia miehistä saa nuorena rangaistusmääräyksen ja yli 10 prosenttia tuomion jostakin rikoksesta.

– Suomalainen media on ollut vastuuntuntoista nuoria koskevassa uutisoinnissa. Mediakenttä on kuitenkin sirpaloitunut, ja julkisuus on aiempaa arvaamattomampaa, Pekkarinen sanoo.