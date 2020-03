Näin Ruotsin-laivalla toimittaisiin, jos matkustajalla epäillään koronaa

Viking Line antoi tulosvaroituksen. Isot varustamot eivät silti ole peruuttaneet laivavuoroja.

Jos Ruotsin-laivojen matkustajan epäillään sairastuneen matkalla koronavirukseen, hänet eristetään hyttiinsä. Alus ei jää karanteeniin, kuten on tehty joillakin suurilla risteilylaivoilla, kertoi Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström STT:lle.

– Meillä on ollut muutama tapaus, jossa laivan matkustaja on ilmoittanut sairastumisoireista. Heidät on eristetty hyttiinsä. Kussakin näistä tapauksista kävi ilmi, että matkustajalla ei ollut koronaviruksen tartuntaa.

Viking on Boijer-Svahnströmin mukaan järjestänyt laivasta poistumisen siten, että koronaoireista epäilty kulkee ulos laivasta eri reittiä kuin muut matkustajat.

– Eristetty hytti desinfioidaan. Ylipäänsäkin aluksen siivousta on tehostettu.

TallinkSilja on varautunut koronatapauksiin melko samaan tapaan kuin Viking Line.

– Tukholman tai Tallinnan reiteillämme ei ole tähän mennessä tarvinnut eristää koronaepäilyjen vuoksi ketään, mutta olemme varautuneet siihen. Jos eristykseen joudutaan turvautumaan, informoimme asiasta myös naapurihyttien matkustajia, kertoi Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd.

Myöskään Tallink Silja ei ”ainakaan tämänhetkisten tietojen mukaan” aseta laivaansa karanteeniin, vaikka matkustajista löytyisi koronavirukseen sairastunut.

Iäkkäät eivät ole säikkyneet

Sekä Tallink Siljalla että Viking Linellä on tiedottajiensa mukaan tarkoitus jatkaa Ruotsin-liikennöintiä normaalien aikataulujen mukaisesti.

– Tilanne on kylläkin sikäli vakava, että matkojen varauksia on tehty nyt vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Lisäksi osa matkustajista haluaa lykätä merimatkaansa koronahuolen vuoksi, ja myös peruutuksia tulee. Olemme nyt odottavalla kannalla sen suhteen, milloin tämän virusepidemian kulminaatio tulee, Boijer-Svahnström sanoi.

Hänen mukaansa on syytä huomata, että Ruotsin-lauttoja voi verrata tartuntariskin kannalta pikemminkin tavarataloihin tai kadulla kulkemiseen kuin risteilylaivoihin, joilla ollaan viikkoja.

Merkittävä osa Ruotsin-laivojen matkustajista on varsinkin alkuviikosta eläkeikäisiä. Iäkkäät ovat vakavampien koronasairauksien riskiryhmä.

– En ole silti huomannut, että erityisesti iäkkäämmät matkustajat olisivat nyt lykkäämässä tai peruuttamassa matkojaan, Viking Linen tiedotusjohtaja täydensi.

Tulosnäkymät mollissa

Viking Line antoi keskiviikkona tulosvaroituksen koronaviruksen takia. Yhtiön mukaan sen aiemmin julkaisemat tulosnäkymät eivät ole enää voimassa. Koronavirusepidemian vaikutusta tulokseen on yhtiön mukaan liian aikaista määritellä, koska kehityksestä ei ole varmuutta.

Koronavirusepidemia on levinnyt Ruotsissa erityisesti Tukholmaan, jonne sekä Viking Linen että Tallink Siljan reitit Suomesta Ruotsiin kulkevat.

Aiemmin Viking Line odotti, että matkustajamäärien kehitys on vakaata ja että matkustajakohtainen myynti kasvaa hieman. Aiemmin arvioitiin myös, että tänä vuonna liiketulos on viime vuoden liiketuloksen tasolla. Viking Line pelkäsi jo alkuperäistä ennustetta antaessaan, että aasialaisten matkailijoiden tulo laivoille voi pysähtyä koronaviruksen vuoksi.

Ruotsi nosti tiistaina riskiarviotaan uutta koronavirusta koskeville maan sisäisille tartunnoille korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Tukholman alueella tartuntojen määrä oli yli kaksisataa, ja kaksi viruksen saanutta oli joutunut Ruotsissa tehohoitoon. Ruotsissa on koronavirustartunnan saaneita moninkertaisesti Suomeen verrattuna.