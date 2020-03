Helsingin Lauttasaaressa ihmetellään, miksi karanteenikoulun kuumeilevaa lasta ei testata

Yleisvaaralliseksi taudiksi luokiteltavan COVID-19:n näytteenotto ja analysointi on tehtävä suojatusti.

Hus IS:lle: Testauskapasiteetti ei riittäisi, jos alkaisimme testata huolestuneita pikatestien avulla.

Monen Suomessa todetun uuden koronavirustartunnan tartuntaketju kertoo, että sairastuneet ovat saaneet tartunnan Italiasta peräisin olevan kontaktiketjun kautta. Näin kävi, kun Lauttasaaren ala-asteen opetushenkilöstöön kuuluva henkilö on sai koronavirustartunnan.

Vattuniemessä ollaan silti huolestuneita testiin pääsemisestä.

Lauttasaarelaisten Facebook-ryhmässä on käyty keskustelua tapauksesta, jossa yksi korona-altistuksen vuoksi kotikaranteenissa oleva Lauttasaaren koululainen on saanut vanhempansa mukaan kovan kuumeen ja perhe oli ollut pitkään puhelimessa kysyäkseen pääseekö lapsi testaukseen.

Lapsi ei saanut testiä. Sen sijaan lääkäri neuvoi, että lapsen sisarus voidaan päästää normaalisti kouluun. Vanhemmat päättivät pitää hänet kotona.

– Minusta karanteenissa olevien pitäisi päästä pikatestiin. Samoin olen sitä mieltä, että karanteenissa olevien lasten sisarusten ei pitäisi mennä kouluun, yhden Lauttasaaren koululaisen vanhempi kertoo Ilta-Sanomille.

– Annetuista puhelinnumeroista pitäisi vastata, äiti pohtii.

IS kertoi aiemmin, että maailmalla on jo kehitetty koronavirukseen pikatestejä, joita pyritään saamaan myös Suomeen. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee kertoi tiistaina, että Suomi pyrkii hankkimaan pikatestejä ”sitten kun niitä tulee markkinoille”.

Hänen mukaansa on tärkeää, että testit ovat laadukkaita.

– Teemme enemmän hallaa, jos käytämme testivälineitä, joiden herkkyyttä ja erittelykykyä ei ole selvitetty tarkkaan.

”Testaus pitää kohdentaa tehokkaasti”

IS kysyi, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä eli Husista, millainen ratkaisu pikatestit olisivat taudin rajaamiseen.

– Testauskapasiteetti ei riittäisi missään, jos alkaisimme testata kaikkia huolestuneita pikatestien avulla. Pikatestit vaativat nekin noin tunnin ennen kuin tulos saadaan, Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen kertoo Ilta-Sanomille.

Testaus pitää kohdentaa Järvisen mukaan siten, että se on tehokkainta taudin rajaamiseksi. Tuloksen saaminen näytteestä kestää yleensä seuraavaan päivään.

– Testattavien seulonta on siksi tärkeä vaihe. Potilaat voivat tulla näytteenottoon lääkärin tekemän riskiarvion perusteella. Jos testausinto on liian suuri, emme saa taudin rajaamisen kannalta tehokkainta tulosta, sillä liikkeellä on muitakin hengitystieinfektioita, hän korostaa.

Peijaksen ja Jorvin sairaaloiden päivystyksissä koronavirusnäytteiden otto voidaan tehdä ambulanssihallissa, jonne potilas voi ajaa autolla. Jos potilaalla tai hänen perheellään ei ole omaa autoa, hänet voidaan hakea Husin ambulanssilla näytteenottoon.

Koronavirustesti voidaan tehdä ainoastaan silloin, kun oireita ilmenee. Oireettomien testaaminen ei anna luotettavia tuloksia tartunnasta.

Ota aina ensin puhelimitse yhteyttä

Jos olet matkustanut epidemia-alueella ja sinulle tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta, yskää ja hengenahdistusta 14 vuorokauden kuluessa alueelta paluun jälkeen, toimi näin.

Ota aina ensin puhelimitse yhteyttä omalle terveysasemalle tai Päivystysapuun numeroon 116 117. Terveysasemalla tai Päivystysavussa tehdään riskiarvio. Tarvittaessa saat ohjeet näytteenottoon tai hoitoon hakeutumiseen.

Valtakunnallinen puhelinneuvonta tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta. Numero on 0295 535 535.

Helsinkiläisten neuvontapalvelun numero on 09 310 10024.

Vantaalaisten neuvontapalvelun numero on 09 839 50 000.

Espoolaisten neuvontapalvelun numero on 09 816 34500.

Porvoolaisten neuvontapalvelun numerot ovat 040 547 7764 ja 040 481 0344.